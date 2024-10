그룹 아일릿 /사진=빌리프랩 제공

그룹 아일릿(ILLIT)이 신곡 '체리시(Cherish, My Love)'로 컴백한다.아일릿(윤아, 민주, 모카, 원희, 이로하)은 7일 0시 팀 공식 사회관계망서비스(SNS)를 통해 미니 2집 '아윌 라이크 유(I'LL LIKE YOU)'의 트랙리스트를 공개했다.이에 따르면 신보에는 타이틀곡 '체리시'를 포함해 앨범과 동명의 수록곡 '아윌 라이크 유', 'IYKYK(If You Know You Know)', '핌플(Pimple)', '틱-택(Tick-Tack)' 등 총 5곡이 실린다.'체리시'는 네 마음이 궁금하지만 그보다 너를 좋아하는 내 마음이 소중하다는 아일릿의 당찬 매력을 담았다. 후회없이 내 감정에 따라 움직이는 것이 가장 중요한 소녀의 모습이 노랫말에 투영돼 아일릿의 진취적인 태도를 느낄 수 있다.타이틀곡 외에도 각 트랙에는 순간에 과몰입하는 소녀가 친해지고 싶은 상대를 만나 주변인들과의 관계 속에서 고민하지만, 결국 자신의 마음을 믿고 '너'에게 직진하는 아일릿의 솔직하면서도 엉뚱 발랄한 면모들을 만날 수 있다.트랙리스트 디자인 이미지 또한 흥미롭다. 푸른 잔디밭에 킥보드가 놓인 배경은 아일릿의 자유분방하고 순수한 면모를 떠올리게 한다. 아기자기하면서 각곡의 개성을 반영한 폰트 디자인은 이들이 선보일 곡에 대한 궁금증을 자극한다.앞서 아일릿은 팀 정체성을 표현한 브랜드 필름을 시작으로 '위드(WITH)'·'투(TO)'·'비트윈(BETWEEN)' 세 가지 버전의 콘셉트 포토와 필름을 공개했다. 오는 13일에는 하이라이트 메들리가 베일을 벗는다.소속사 빌리프랩은 "'무슨 일이 일어나더라도 너를 좋아할 것'(I'LL LIKE YOU)이라는 아일릿의 강한 의지 만큼이나 자신감이 깃든 곡들"이라며 "타이틀곡뿐 아니라 수록곡 모두 큰 공을 들였으니 기대해주셔도 좋다"라고 전했다.아일릿의 미니 2집 '아윌 라이크 유'는 오는 21일 오후 6시 전 세계 공개된다.김수영 한경닷컴 기자 swimmingk@hankyung.com