마마무 화사 /사진=피네이션 제공

그룹 마마무 화사가 오랜만에 솔로로 돌아온 소감을 전했다.화사는 19일 오후 서울 영등포구 콘래드 서울 호텔에서 미니 2집 '오(O)' 발매 기념 기자간담회를 개최했다.화사의 컴백은 지난해 9월 선보인 디지털 싱글 '아이 러브 마이 바디(I Loe My Body)' 이후 약 1년 만이다.이날 화사는 "'아이 러브 마이 바디' 이후 '나'라는 타이틀곡을 가지고 컴백했다. 사실 1년이 흐른지도 모를 만큼 나에게 집중하면서 많은 무대를 가지며 알차게 좋은 시간을 보냈다"고 말했다.이어 "많이 배우고 습득하면서 지금 이 앨범이 나온 것 같다. 잘 해온 것 같다"고 덧붙였다.화사의 미니 2집 '오'는 이날 오후 6시에 발매된다.타이틀곡 '나'는 'Me, Myself, & NA(I)'를 중심으로 한 아티스트의 주체적인 스토리가 담긴 곡으로, 남들의 시선에 구애받지 않고 주체적인 나를 보여주는 아티스트 화사의 매력과 정체성이 잘 드러나 있다.김수영 한경닷컴 기자 swimmingk@hankyung.com