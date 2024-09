그룹 있지 새 앨범 '골드' 트랙리스트 /사진=JYP엔터테인먼트 제공

그룹 있지(ITZY)가 10월 15일 더블 타이틀곡과 함께 완전체로 컴백한다.JYP엔터테인먼트는 13일 0시 공식 SNS 채널에 있지 새 앨범 '골드(GOLD)' 트랙리스트와 스케줄러를 깜짝 공개하고 컴백 소식을 알렸다.이에 따르면 있지는 데뷔 이래 처음으로 더블 타이틀곡 '골드(GOLD)'와 '이매지너리 프렌드(Imaginary Friend)'를 선보인다.두 개의 타이틀곡을 포함해 '배드 걸스 알 어스(Bad Girls R Us)', '수퍼내츄럴(Supernatural)', '파이브(FIVE)', '배이(VAY, Feat. 창빈 of Stray Kids)'가 실린다. 여기에 다섯 멤버의 목소리로 완성한 전작 '본 투 비(BORN TO BE)'의 타이틀곡 '언터처블(UNTOUCHABLE)', 수록곡 '본 투 비', '미스터 뱀파이어(Mr. Vampire)', '다이너마이트(Dynamite)', '에스컬레이터(Escalator)'의 파이널 버전까지 총 11곡이 수록된다.이 중 신곡 '파이브'는 지난 12일 있지 공식 유튜브 채널에 업로드된 자체 콘텐츠 '내 생에 복날은,'을 통해 일부 공개되어 팬들의 기대를 높이고 있다.화려한 작가진들의 참여도 이목을 끈다. K팝 히트곡 메이커 라이언전, 미국 유명 프로듀서 뎀 조인트(Dem Jointz)이 타이틀곡 작업에 참여해 완성도를 높였고 인기 작사가 조윤경, 방혜현 등 유수 작가진들이 총집합해 눈부신 활약을 기대케 한다. 6번 트랙 '배이'는 스트레이 키즈 창빈이 곡 작업과 피처링을 맡았다.있지가 트랙리스트를 통해 전혀 닿을 수 없어 보이는 끈이 하나의 선으로 이어지는 것 같은 메시지를 전했다면 스케줄러 영상으로는 다채로운 빛의 종이들이 접혀져 하나로 보이는 것 같은 연출을 구현했다. 오는 30일 트레일러 영상을 시작으로 다채로운 콘텐츠를 공개할 예정이다. 컴백 당일 15일 오후 5시에는 새 앨범 발매 기념 카운트다운 라이브를 진행하고, 11월 2일 오후 5시에는 공식 팬미팅을 열고 팬들과 만난다.최근 전 세계 28개 지역 32회 공연의 두 번째 월드투어 '본 투 비'를 전개하며 국내외 관객들에게 짜릿한 무대 에너지를 선사한 있지의 컴백에 관심이 쏠린다. '골드'는 10월 15일 오후 6시 정식 발매된다.김수영 한경닷컴 기자 swimmingk@hankyung.com