사진=뉴스1

그룹 있지(ITZY)가 '실력파 그룹'이라는 수식어에 대한 생각을 밝혔다.있지(예지, 류진, 채령, 유나)는 8일 오후 서울 영등포구 콘래드 서울 호텔에서 새 미니앨범 '본 투 비(BORN TO BE)' 발매 기념 기자간담회를 개최했다.있지의 컴백은 지난해 7월 발매한 '킬 마이 다웃(KILL MY DOUBT)' 이후 6개월 만이다. 청룡의 해에 JYP엔터테인먼트 첫 주자로 나서게 됐다.2000년생 용띠인 예지는 "2024년이 시작된 지 얼마 안 됐는데 좋은 스타트를 끊는 예감이 든다. 기쁘다. 열심히 준비한 앨범으로 앞으로도 더 멋있는 모습 보여드릴 테니 이번 활동도 기대 많이 해달라"고 말했다.이어 "이번 활동을 준비하면서 두 번째 월드투어도 기획했다. 투어가 성공적으로 잘 이루어지길 바라고 있다"고 덧붙였다.신보 '본 투 비'는 '눈 앞에 펼쳐진 드넓은 세상 속 원하는 대로 나아가겠다'는 당찬 메시지를 담고 있다. 그룹의 핵심 음악 아이덴티티인 '나를 존중하고 사랑하자'는 이야기에서 더 나아가 자기 자신을 더욱 자유롭게 표현하고 스스로의 한계를 뛰어넘겠다는 한층 도전적인 의미를 전한다.타이틀곡 '언터처블'은 미드 템포 EDM과 강렬한 기타 사운드가 어우러진 댄스 팝 장르다. 가사에는 '우리 주변을 둘러싼 세상의 수많은 갈등과 어려움에 함께 맞서 나아가자'는 메시지가 담겼다.평소 K팝 팬들 사이에서 '실력파 그룹'으로 언급되는 있지는 이번에 '강렬한 불맛' 이미지를 키워드로 내세웠다. 탄탄한 실력을 아낌없이 발휘할 수 있을 것으로 기대를 모은다.예지는 "좋은 모습을 많이 보여드리고 싶어서 이번 앨범을 준비하면서 독기를 많이 품었다"면서 "이런 노력을 알아봐 주셔서 실력파라는 좋은 수식어가 오지 않았나 싶다. 앞으로도 멋지고 다양한 모습을 보여드리고 싶다는 생각이 들었다"고 말했다.이어 채령은 "실력파라는 수식어가 너무 영광이고 감사하다. 그 수식어에 대한 감사함과 조금의 부담감 때문에 더 열심히 하게 되는 것 같다. 이번 앨범으로 조금 더 성장한 모습과 새로운 모습을 동시에 보여드리겠다"고 했다.있지의 새 미니앨범 '본 투 비'는 이날 오후 6시에 발매된다.김수영 한경닷컴 기자 swimmingk@hankyung.com