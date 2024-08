지창욱, 일거수일투족 '관심'

주요 매체들도 지창욱 인기 보도

배우 지창욱이 인도네시아 현지를 뜨겁게 달궜다.지창욱은 지난 27일 자카르타 메인 아트리움 센트럴 파무로에서 열린 'Traveloka Travel the World Fair 2024'에 Traveloka (이하 트래블로카) 브랜드 앰배서더로 참여했다. 당초 한정된 인원을 초청하는 이벤트였음에도 행사장 모든 층의 로비를 빼곡히 채울 만큼 수천 명의 인파가 몰려 파크몰이 마비되었다는 현장 관계자의 전언.행사 당일뿐만 아니라 지창욱이 인도네시아에 입국하는 순간부터 일거수일투족 현지 팬과 취재진들의 뜨거운 관심을 받았다. 방문하는 거리와 카페마다 팬들이 뒤따랐고, 지창욱 또한 마주치는 팬들에게 감사 인사와 팬 서비스를 하며 남다른 팬 사랑을 보여줬다.이에 Kompastv, tvOneNews, Tribunnews, CNN Indonesia 등 주요 매체들은 지창욱의 작품과 행보를 소개함은 물론 국영 일간지 Jawa Pos를 비롯 liputan6, Tempo, Medcom id, ngopibareng, Wolipop 등 현지 매체들이 그의 소식을 실시간으로 전하며 지창욱의 막강한 인기를 체감케 했다.또한 인도네시아 인기 TV 쇼에 지창욱의 출연 소식이 전해지며 폭발적인 반응을 얻고 있다. 인스타그램 팔로워 7600만 명이 넘는 라피 아마드(Raffi Ahmad)가 진행하는 'For Your Pagi'와 인도네시아 간판 스케치 코미디 프로그램 'Lapor Pak' SNS에 지창욱의 출연 예고 글에 팬들의 역대급 기대가 쏟아지고 있다.다양한 장르를 아우르는 탄탄한 연기력과 다정하고 소탈한 모습으로 식지 않는 인기를 자랑하는 지창욱. 예능 'My name is 가브리엘', 오리지널 시리즈 '우씨왕후'와 '강남 비-사이드' 작품 공개를 앞두며 지창욱 인기 열풍은 계속될 전망이다.김예랑 한경닷컴 기자 yesrang@hankyung.com