아크테릭스, 볼더링 이벤트 '서머 오브 클라임 서울' 개최

아크테릭스는 31일 서울 이태원 오프더월에서 볼더링 이벤트 '서머 오브 클라임 서울'을 연다.'서머 오브 클라임'은 아크테릭스가 5월부터 뉴욕, 파리, 도쿄 등 전 세계 주요 도시에서 진행하는 클라이밍 커뮤니티 이벤트다. 이번 행사는 서울의 볼더링 유저와 클라이머들의 커뮤니티를 강화하기 위한 자리로 마련됐다.서머 오브 클라임 서울은 입문자부터 숙련자까지 다양한 레벨의 클라이머가 참여할 수 있다. 참가자들은 다양한 이벤트와 미션을 해결하며 볼더링과 클라이밍을 경험할 수 있다. '라이튼 클라이밍' 팀은 행사를 위해 볼더링 짐의 루트를 새롭게 세팅했다. 이들이 직접 루트 세팅에 대한 해설을 들려주는 순서도 마련된다. 오후 6시부터 진행하는 2부 행사에서는 볼더링 유저이자 프로듀서 프랭크와 DJ JNS, Shins, Dayong이 공연을 펼친다.클라이밍을 주제로 제작한 아크테릭스의 공식 영상도 이날 최초로 공개된다. 이와 함께 'Balancing Acts' 'ALL RISE' 'KEEP IT REAL 2' 등 클라이밍 활동에 대한 철학을 담은 짧은 영화를 함께 상영할 예정이다.김은아 한경매거진 기자 una.kim@hankyung.com