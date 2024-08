[이진섭의 음(音)미하다]



콜드플레이 'MUSIC of the SPHERES WORLD TOUR' 뮌헨 공연



뮌헨 올림피아슈타디온 일대를 가득 메운 12만명 관객의 진풍경 펼쳐져

BTS와 함께한 'My Universe'의 일부분 한국어로 불러

우주 최강 슈퍼밴드 콜드플레이의 멋과 품격

밴드 콜드플레이 / 출처. 한경DB

[차례대로] 뮌헨 올림피아슈타디온 일대와 공연장 내부 / 사진. © 이진섭

콜드플레이와 함께 떠나는 우주음악여행

올 10월 발매할 새 앨범 수록곡 'GOOD FEELiNGS', 'feelslikeimfallinginlove'도 불러

팬에게 노래를 불러주는 크리스 마틴 / 사진. © 이진섭

BTS와 작업한 곡 'My Universe'의 공연 장면 / 사진. © 이진섭

공연 중인 콜드플레이 / 사진. © 이진섭

[차례대로] 공연 피날레 장면과 MD 및 입장권 / 사진. © 이진섭