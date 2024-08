그룹 오마이걸 트랙리스트 /사진=WM엔터테인먼트 제공

그룹 오마이걸(OH MY GIRL)의 높은 완성도의 신보를 예고했다.오마이걸은 16일 0시 소속사 WM엔터테인먼트 공식 SNS를 통해 미니 10집 '드리미 레조넌스(Dreamy Resonance)' 트랙리스트를 공개했다.타이틀 곡 '클래시파이드(Classified)'의 작곡에 모노트리, 작사에 김이나와 맴버 미미가 이름을 올렸다. 또, '라 라 라 라(La La La La)' 미미·승희, '스웨이(Sway, YOU & I)' 유빈·아린, '러브 미 라이크 유 두(Love Me Like You Do)' 효정·유아 등 유닛 곡이 수록돼 팬들의 기대감을 불러일으키고 있다.특히 이번 앨범에서는 미미가 타이틀 곡을 비롯해 총 3곡의 작사에 참여했고, 효정이 유닛 곡 '러브 미 라이크 유 두'의 작사에 참여했다. 모노트리와 김이나 작사가 외에도 두 번째 트랙 '스타트 업(Start Up)'에는 라이언전이 작곡에, 여섯 번째 트랙 '헤븐리(Heavenly)'에는 서지음 작사가 등 국내 대표 작가진들이 이름을 올려 기대감을 높였다.오마이걸은 지난 12일 애니메이션 티저를 시작으로 연속성을 가진 콘텐츠를 공개하며 관심을 모으고 있다. 열쇠 모양의 이미지가 그려진 타임테이블에 이어 이번 트랙리스트에서는 살짝 열린 문과 오른쪽 상단의 열쇠가 함께 보이며, 각각의 이미지와 오브제들이 과연 어떤 의미를 갖고 있을지 이번 앨범에 대한 궁금증을 증폭시켰다.오마이걸의 미니 10집 '드리미 레조넌스'는 오는 26일 오후 6시 발매된다.김수영 한경닷컴 기자 swimmingk@hankyung.com