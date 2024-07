래퍼 드레이크가 되살린 세계 최초 예술 놀이공원 ‘Luna Luna’

[arte] 이동훈의 Digital eXperience아웃룩

루나 루나(Luna Luna)는 1987년 독일 함부르크에서 시작한 예술 놀이공원(Art Amusement Park)으로 오스트리아의 아티스트인 안드레 헬러(Andre Heller)가 현대 미술의 예술성과 빈티지 놀이공원의 향수를 불러일으키는 매력을 결합하여 연출하였는데, 헬러는 Luna Luna를 시각 예술, 음악, 연극, 디자인, 서커스 예술, 퍼포먼스가 결합 ‘총체적 예술 작품’으로 상상하며 공원이 예술과 상상(Art and Imagination)을 위한 공공 공간을 회복하는 것을 목표로 하였다.안드레 헬러는 1976년부터 Luna Luna에 참여할 아티스트들을 찾기 시작했는데, 아티스트 본인의 진지한 예술 세계가 놀이기구와 어울리지 않는다며 거절한 아티스트도 많아 아티스트 섭외가 쉽지만은 않았다고 한다. 그렇게 10년의 노력 끝에 살바도르 달리, 장 미셀 바스키아, 키스 해링, 데이비드 호크니 등 세계적으로 유명한 30여명의 아티스트들이 놀이공원의 놀이기구를 컨템포러리 아트로 제작하여 예술과 오락이 완벽하게 융합된 원더랜드 Luna Luna가 탄생하게 되었다.키스 해링의 생동감 넘치는 회전목마부터 장 미셀 바스키아의 대관람차, 살바도르 달리의 환상적인 거울의 방까지 아티스트의 상상력을 통해 만들어진 놀이기구는 Luna Luna를 단순 놀이공원 이상의 공간으로 만들었으며, 모든 사람이 공공 공간에서 예술에 접근하고 참여하고 즐길 수 있는 공간을 만들고자 했던 안드레 헬러의 바람처럼 3개월 동안 약 25만명의 입장객이 Luna Luna를 방문하였다.하지만, 1987년 함부르크에서의 첫 전시 이후에 월드투어를 계획했던 Luna Luna는 자금 문제와 법적 분쟁 등 여러 문제로 인해 더 이상 열리지 못했고, 작품들은 텍사스 사막의 44개의 컨테이너에 해체되어 수십년간 보관돼 왔다.수십년간 봉인되어 왔던 Luna Luna는 캐나다 래퍼 드레이크(Drake)가 설립한 예술 및 엔터테인먼트 회사 드림 크루(Dream Crew)가 약 1억달러(약 1300억원)에 인수하면서 마침내 다시 빛을 볼 수 있게 되었는데, Drake는 Luna Luna에 투자하면서 Luna Luna가 예술을 체험하는 특별한 방법으로 사람들을 함께 모으는 빅 아이디어(big Idea)라고 언급하였다.그러나, 보관된 지 약 35년이 지나면서 놀이기구 중 더 이상 작동하지 않는 것들이 있어, 23년 12월에 로스앤젤레스에서 다시 시작된 ‘루나 루나: 잃어버린 판타지(Luna Luna: Forgotten Fantasy)’ 글로벌 투어에는 키스 해링, 바스키아의 작품을 포함해 16점이 전시되었으며, 예술을 사랑하는 사람뿐만 아니라 예술을 전혀 모르는 사람 모두에게 다가가며 기쁨과 창의적인 영감을 제공하면서 1987년 안드레 헬러가 Luna Luna를 만들 때의 기본적인 정신을 다시 구현해 나가고 있다.[Luna Luna: Forgotten Fantasy The world's first art amusement park]Los Angeles, CA / December 2023 - March 2024이동훈 디스트릭트 공동 창업자•부사장