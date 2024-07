카라 /사진=RBW, DSP미디어

2세대 대표 걸그룹 카라(KARA)가 컴백과 동시에 국내외 차트에서 호성적을 기록 중이다.카라는 지난 24일 디지털 싱글 'I Do I Do'를 발매한 가운데, 이 곡은 일본 오리콘 데일리 싱글 랭킹 6위에 진입해 여전한 인기를 증명했다.'I Do I Do'는 또한 발매 직후 국내 주요 음원 사이트 멜론과 지니, 벅스 실시간 차트에 모두 진입한 것을 비롯 일본, 홍콩, 태국, 베트남, 터키, 볼리비아 등 전 세계 6개 국가 및 지역 아이튠즈 '톱 송' 차트에도 이름을 올렸다.카라의 찬란한 여름날의 기록이 담긴 'I Do I Do' 뮤직비디오를 향한 반응도 뜨겁다. 함께이기에 더욱 행복한, 카라의 꿈 같은 순간들이 모여 팬들에게 희망의 메시지를 선사했다.'I Do I Do'는 카라가 지난 2022년 11월 발매한 데뷔 15주년 기념 스페셜 앨범 'MOVE AGAIN' 이후 약 1년 8개월 만에 선보인 싱글이다.리드미컬한 템포 위 멤버들의 청량한 보컬이 더해진 타이틀곡 'I Do I Do'와 故 구하라의 생전 목소리를 더해 카라 6인의 첫 완전체 곡을 완성한 'Hello'가 담겼다. 카라는 이번 싱글을 통해 행복을 향해 또 한 걸음 내디디며 국내외 팬들에게 깊은 감동과 여운을 안겼다.한편, 카라는 오는 8월 17~18일 일본 도쿄, 8월 24~25일 오사카에서 단독 콘서트 '2024 KARASIA'를 개최해 팬들을 만난다.김예랑 한경닷컴 기자 yesrang@hankyung.com