4050 직무교육 플랫폼 ‘천직’ 설립 3개월만에 시드투자 유치 [Geeks' Briefing]

삼우, 레드닷 디자인상에서 ‘Best of Best’ 선정

삼우종합건축사사무소(이하 삼우)는 ‘2024 RedDot Design Award(Design Concept)’에서 총 3개 부문, 다섯 작품을 수상하고 이 중 두 작품은 Best of Best에 선정되었다고 4일 밝혔다.레드닷 디자인상(RedDot Design Award)은 iF Design Award, IDEA와 함께 해외 3대 디자인상 중 하나로 평가되고 있다. Product와 Brand&Communication, Design Concept 공모전으로 나뉘며 디자인의 독창성, 사용성, 현실성을 평가하여 시상하고 있다.‘Best of Best’는 전체 수상작 중 가장 혁신적인 디자인에 부여하며 삼우의 FIT Platform과 ArchitecTwin이 선정되었다. 삼우가 국내 설계사무소 중 최초로 선정, 추진 중인 New Biz 분야에서 수상하며 관심을 모았다.FIT Platform은 다목적 외피 시스템을 활용한 미래 공간 플랫폼으로 FIT Frame, FIT Cartridge, Fit OS로 구성되며 기술의 변화와 사용자의 요구에 따라 끊임없이 변화하고 진화하는 공간 인프라로 UI & User Experience 부문에서 수상했다.Service Design 부문에서 선정된 ArchitecTwin은 삼우의 디지털 트윈 기술을 활용한 건축물 통합 관리 솔루션이다. 각종 데이터를 3D 공간에 시각화해 정보에 대한 사용자의 접근성을 높이고 건축물 생애주기에서 발생할 수 있는 다양한 상황에 대한 시뮬레이션을 통해 건축물 안전 관리 솔루션 서비스를 제공한다.건축 부문 RedDot 수상작인 국립세계문자박물관은 송도 센트럴파크 내 위치한다. 2023년 5월에 준공됐으며 ‘PAGES’라는 컨셉으로 설계, 건축물은 자연스러운 곡면의 공간들로 구성되어 공공에게 열린 모습으로 디자인됐다. 카카오 데이터센터는 경기도 안산에 위치, '23년 11월에 준공되었으며 ‘연결 그 이상의 의미’라는 컨셉으로 보안성과 공공성의 상반된 조건을 건축적으로 디자인했다.Mega Trends(AI)부문 RedDot 수상작인 Data Meta Design은 다양한 도시의 데이터를 바탕으로 각 도시에서 필요로 하는 가치와 솔루션을 제안하는 AI 디자인 시스템으로 인공지능 기술과 접목된 건축적 프로세스로 높은 평가를 받았다.삼우는 건축뿐만 아니라 커뮤니케이션(UI&UX, Service Design), Mega Trends(AI) 등 수상 분야를 확장해 차별화된 디자인과 기술력을 인정받고 있다. 이를 바탕으로 기술과 접목된 미래사업 진출 등 토탈 솔루션사로 변화를 준비하고 있다.이로써 삼우는 iF 12작, Red Dot 8작, IDEA 3작의 수상실적을 갖고 있으며 세계 3대 디자인상을 모두 수상한 유일한 설계사로 기록됐다.유오상 기자 osyoo@hankyung.com