빅테크, 디지털 가상도시 세워 6G 실험

인공지능(AI) 반도체 선도 기업 엔비디아는 지난 3월 ‘6세대(6G) 이동통신 리서치 플랫폼’을 공개했다. 이 플랫폼을 이용하면 단일 건물부터 도시 전체까지 6G 네트워크가 어떻게 작동하는지 시뮬레이션할 수 있다. 23일 업계에 따르면 삼성전자와 노키아 등이 첫 이용자로 등록한 것으로 알려졌다.엔비디아가 6G 시장에 뛰어든 이유는 회사의 주력 제품인 그래픽처리장치(GPU)가 6G의 인프라로 활용될 수 있기 때문이다. 엔비디아 관계자는 “이 플랫폼을 이용하면 수조 개의 기기를 클라우드에 연결할 수 있다”며 “로봇, 자율주행 등 초지능 세계의 기반이 되는 기술”이라고 설명했다. 애플도 6G 모뎀 칩 개발에 속도를 내고 있다. 블룸버그에 따르면 최근 애플은 웹사이트에 6G 관련 시스템소프트웨어 개발자를 채용하는 공고를 냈다. 미국통신산업협회가 주도하는 ‘NEXT G 얼라이언스’에도 가입했다.차세대 통신(NEXT G)이 글로벌 기업들의 격전지로 떠오르고 있다. 6G 이후 NEXT G 기술이 로봇과 자율주행 등 미래 신기술을 완성할 ‘마지막 퍼즐’로 꼽히고 있어서다. 이재용 삼성전자 회장이 올해 첫 행보로 6G 개발 현장을 찾은 것은 이런 배경에서다.삼성전자는 저전력·고효율 통신 반도체, 가상 기지국 소프트웨어 등 6G 기술을 폭넓게 개발하고 있다. 삼성전자는 퀄컴, 화웨이 등과 함께 전 세계에서 모뎀 칩을 만들 수 있는 몇 안 되는 기업이다. 2019년 5월부터 삼성리서치 산하에 차세대 통신 연구센터를 설립하고 선행 연구를 해왔다.LG전자도 NEXT G 주도권을 선점하고자 일찌감치 연구를 시작했다. 2019년 KAIST와 국내 최초로 NEXT G 관련 산학협력 연구센터인 ‘LG전자-KAIST 6G 연구센터’를 설립했다. 이를 통해 다수의 원천기술을 확보했다.지난해 9월 서울 마곡 LG사이언스파크 일대에서 진행한 6G 테라헤르츠(THz) 대역 무선 데이터 전송 테스트에서 도심 지역으로는 세계 최장 수준인 실외 500m 송·수신에 성공했다.박의명 기자 uimyung@hankyung.com