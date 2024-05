라이즈, 하우스 음악도 잘한다…임파서블? I'm Possible! [신곡in가요]

그룹 라이즈(RIIZE)가 하우스 음악에 도전, 폭넓은 스펙트럼을 자랑했다. '불가능은 없다'는 곡의 메시지대로 놀라운 소화력을 선보인 이들이다.라이즈(쇼타로, 은석, 성찬, 원빈, 소희, 앤톤)는 18일 신곡 '임파서블(Impossible)'을 공개했다.'임파서블'은 리드미컬한 하우스 비트와 신비로운 분위기의 신시사이저가 특징인 곡이다. 가사에는 모두 불가능하다고 여기더라도 서로 같은 꿈을 향해 함께 나아가는 순간 더 이상 불가능이란 존재하지 않는다는 메시지가 담겼다.데뷔곡 '겟 어 기타(Get A Guitar)'부터 '토크 색시(Talk Saxy)', '러브 원원나인(Love 119)', '사이렌(Siren)'까지 다채로운 매력을 전달해왔던 라이즈의 또 다른 모습을 확인할 수 있다. 몽환적이고 중독성 강한 비트에 멤버들의 개성 있는 보컬이 편안하게 얹혀 약 3분의 시간이 금방 흘러나가는 경험을 하게 된다.감상 포인트가 군데군데 섬세하게 녹아 있어 듣는 재미가 높다. 비트가 지닌 색깔에 맞게 힘을 뺀 멤버들의 보컬이 인상적이다. 여기에 라이즈 표 맛깔나는 추임새까지 더해졌다. 라이즈는 매번 매력적인 백 보컬을 추가해 곡의 매력을 살렸던바, 이번에도 곡의 시작과 끝에 'Gimme that beat!'라는 에너지 넘치는 추임새를 넣었다. 팬들에게 해당 파트를 소화한 멤버가 누구인지 찾는 재미가 될 전망이다.멈추지 않아 이미 우린Movin' on movin' on익숙해진 함께란 말이To be strong to be strongGot me flyin' in my dreams right now모두가 불가능해 안 된다고 하지 왜Can't lose can't lose can't loseIt's impossibleGot me dyin' to realize it now모두 너로 가능해 넌 날 완성하게 해Without you without you without youIt's impossible퍼포먼스를 함께 보면 '임파서블'의 매력은 배가된다. 당차면서도 풋풋한 기운이 넘치는 가사, 통통 튀는 비트감에 맞춰 멤버들의 몸짓이 가볍다 못해 날아다니는 느낌이 든다. 라이즈의 강점인 파워풀함은 그대로 유지했다. 앞서 묵직하고 강렬한 '사이렌' 안무로 퍼포먼스 강자다운 면모를 보였던 라이즈다운 완성도다.'임파서블'은 오는 6월 발매할 첫 미니앨범 '라이징(RIIZING)' 발매 전 선보이는 프롤로그 싱글이다. 라이즈의 폭넓은 스펙트럼, 실력과 에너지를 모두 느껴볼 수 있는 훌륭한 도움닫기다.김수영 한경닷컴 기자 swimmingk@hankyung.com