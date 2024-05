‘2년 내 암 경험 없으면 누구나 가입 가능한’... 「한화생명 The H 초간편 암보험」 출시

‘암보험 명가’ 한화생명(대표이사 여승주 부회장)이 업계에서 유병자의 가입범위가 가장 넓은 암보험을 출시하며 또 한 번 암보험의 새로운 길을 열었다.한화생명은 2년 이내 암 경험이 없으면 누구나 가입할 수 있는 「한화생명 The H 초간편 암보험」을 출시했다고 3일(금) 밝혔다.이 상품은 암 치료력이 있어 암보험에 가입하지 못했거나, 각종 질병으로 인해 보험 가입이어려운 고객에게 폭넓은 보장 기회를 제공하기 위해 개발됐다.고객의 고지의무는 ‘암으로 2년 이내에 진단/입원/수술/치료/투약 한 적이 있는지’ 단 하나[1]다.기존 간편보험은 2년 내 전체 질병의 입원/수술여부와 5년 내 암 관련 진단/입원/수술 여부를 확인한 후에 가입이 가능했다. 이 때문에 만성질환 또는암 완치 후 기간이 얼마 되지 않은 경우에는 보험가입 어려웠다.실제 암 생존자는 동일 연령대 일반인보다 2차암의 발병확률이 2~3배 더 높다고 알려져 있다. 그만큼 암보험의 필요성이 크다는 의미다.「한화생명 The H 초간편 암보험」은 간편보험이지만, 보장범위는부족함이 없도록 개발했다. 암의 진단부터 입원, 수술, 치료, 통원 등 암의 전 과정을 보장한다. 고객은 원하는 보장만 선택해 가입할 수 있다.일반암과 소액질병[2], 전이암에 대한 진단자금과 수술뿐만 아니라 비급여 표적항암 약물치료, 특정면역항암약물치료, 암 로봇 수술(다빈치, 레보아이) 등 최신 치료까지 보장한다.또한 상급종합병원과 일반병원을 비롯해 전국 331개 종합병원의 통원 보장도 받을 수 있다.한화생명 구창희 상품개발팀장은 “직전 암 치료 완료 시점부터 2차암 발생까지의 분포를 나타낸건강보험공단의 코호트(Cohort) 통계 자료를 정교하게 분석해 고지기간을 2년으로 줄여 고객의 선택 폭을 넓혔다”면서, “앞으로도 고령화 되는 국내 보험시장에서 유병자를 위한 다양한 상품을 출시해 고객 만족도를 제고해 나가겠다.”고 밝혔다.「한화생명 The H 초간편 암보험」의 가입가능연령은 만 15세에서 80세까지이다. 주계약(갱신형) 가입금액 500만원, 암진단자금 1천만원, 항암약물 및 방사선치료 1천만원, 암 통원치료 5만원, 상급종합병원 암 통원치료 20만원,50세, 30년 만기, 전기납으로 가입시, 월 보험료는 남성 51,310원,여성 35,180원이다.