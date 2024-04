'AICT for all Business with Cloud·IDC' 주제로 행사 개최

협력사와 Cloud, IDC 기반의 사업 전략과 기술, 이용자 경험 공유

AI서비스, 공공 클라우드, DaaS, SaaS, 보안 등 30개 세션 진행

KT클라우드 써밋 2024 개최 안내/사진=KT 제공 KT클라우드가 다음 달 2일 서울 강남구 그랜드 인터컨티넨탈 서울 파르나스에서 'KT클라우드 써밋(summit) 2024'를 개최한다고 4일 밝혔다.



지난해에 이어 두 번째로 열리는 이 행사는 올해 '인공지능 정보통신기술(AICT) for all Business with 클라우드·데이터센터(IDC)'라는 슬로건을 기반으로 고객사와 협력사를 초청해 AI, 클라우드, IDC 분야의 산업 동향과 전략, 기술 중심의 서비스 구현 및 이용자 경험 사례를 소개한다.



AICT는 통신 역량에 정보통신(IT)과 AI를 더해 IT 관련 전 산업군에서 AI 적용을 확대하겠다는 KT의 새로운 성장 전략이다.



행사에서는 3개 트랙, 총 30개 발표 세션이 진행되며 KT클라우드를 비롯한 각 분야의 국내·외 주요 기업 전문가들이 강연자로 나선다.



AI서비스, AI디지털교과서, 공공 클라우드, IDC, 서비스형 데스크톱(DaaS), 서비스형 소프트웨어(SaaS), 보안 등 다양한 주제 발표가 진행되며 행사장 내 참여 기업들의 전시 부스도 운영된다.



키노트 세션에서는 최지웅 KT클라우드 신임 대표와 권헌영 고려대 교수·디지털플랫폼정부위원회 정보보호분과장 등이 연사로 참여할 예정이다.



특히 올해 KT클라우드 써밋 2024는 현장 참석이 어려운 기업·기관 관계자들과 산업계에 관심이 있는 일반인들도 참가할 수 있도록 온라인 생중계를 함께 진행한다.



최지웅 KT클라우드 대표는 "KT 클라우드 써밋 2024는 AI 기술을 통한 디지털 전환(AX) 시대를 선도하기 위한 기술과 역량, 비전을 공유하는 자리로 마련됐다"며 "이번 행사에 참석하는 기업, 기관 등 이용자들의 비즈니스 성장 전략 수립에 도움을 드릴 수 있도록 최선을 다해 준비할 것"이라고 말했다.



