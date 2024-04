'The 경기패스', GTX-A 요금 최대 30% 돌려 받는다

수서~동탄을 구간 수도권광역급행철도(GTX) A노선이 30일 개통을 앞둔 가운데, 5월 1일부터 'The 경기 패스' 사용 시 최대 30% 요금을 환급받을 수 있다.경기도는 GTX-A노선을 이용하는 시민의 교통비 부담을 완화하기 위해 The 경기패스의 GTX-A 환급 할인을 최대 30% 적용한다고 27일 밝혔다.30% 환급은 5월 1일 The 경기패스 시행과 함께 적용될 예정이다.GTX-A 요금은 기본요금 3천200원에 5km마다 250원이 추가된다. 이를 적용해 수서역에서 동탄역까지 이동하면 4천450원의 요금을 내야 한다. GTX-A를 이용하면 수서역~동탄역을 19분 만에 이동할 수 있다.The 경기패스로 수서역∼동탄역을 이동할 경우 20∼30대 청년은 30% 할인이 적용돼 1천340원을 환급받을 수 있다. 월평균 40회를 이용하면 매달 5만3천원을 절약할 수 있다.일반 시민은 20%, 저소득층은 53% 할인율을 적용한다.The 경기패스는 GTX는 물론 시내버스, 광역버스, 지하철, 신분당선 등의 이용 요금을 환급해주는 경기도의 교통비 지원 정책으로, 5월 1일부터 본격 시행된다.도는 연말 파주 운정∼서울역 구간 개통에 이어 GTX-B, GTX-C 노선이 차례로 개통될 예정임에 따라 The 경기패스를 이용하는 시민의 편리하고 저렴한 이동을 위해 최선을 다한다는 방침이다.김주미 키즈맘 기자 mikim@kizmom.com