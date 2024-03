BBQ치킨, 美 테이스트오브홈 "최고의 후라이드치킨"

BBQ치킨이 브랜드스탁이 조사·평가한 ‘2024 대한민국 브랜드스타’에 10년 연속 치킨 부문 브랜드가치 1위에 선정됐다. BBQ는 다수의 글로벌 치킨 프랜차이즈를 모두 제치고 미국 푸드 매거진 ‘테이스트 오브 홈’으로부터 ‘최고의 후라이드 치킨’에 선정되는 등 국내외에서 높은 평가를 받았다.24일 BBQ를 운영하는 업체 제너시스BBQ그룹에 따르면 테이스트 오브 홈은 최근 미국 전역의 치킨 패스트푸드 레스토랑 7곳을 찾아 후라이드 치킨을 시식한 뒤 BBQ를 최고의 치킨으로 꼽았다. 작성자는 요리 전문가로 국제적인 명성이 높은 크리스티나 반니였다. 반니는 “BBQ(Best of the Best Quality·최고의 품질 중 최고)라는 이름을 체감할 수 있는 치킨”이라며 “평가 대상 중 가장 촉촉한 속살과 담백하면서도 바삭한 튀김옷이 이상적인 조화를 이뤘다”고 평가했다. 이어 “즐거움을 주는 맛”이라고 덧붙였다.테이스트 오브 홈은 BBQ를 ‘최고의 윙(날개)’ 부문에서도 10개 브랜드 중 BBQ를 1등으로 선정했다. 선정 이유에 대해선 “풍부한 육즙과 바삭한 튀김옷, 단맛과 그 뒤에 느껴지는 은은한 매운맛 때문에 계속해서 한 입 더 먹고 싶게 만든다”고 설명했다.BBQ가 미국 전문가들로부터 높은 평가를 받은 건 이번이 처음이 아니다. 지난해 9월엔 미국 레스토랑 전문 매체 ‘QSR 매거진’을 통해 미국인이 열광하는 K치킨으로 선정됐다. 8월엔 글로벌 외식업 전문지 ‘네이션스 레스토랑 뉴스’가 발표한 ‘미국 내 가장 빠르게 성장하는 외식 브랜드’로 3년 연속 이름을 올렸다. 해외에 진출한 국내 브랜드 중 3년 연속 해당 순위에 이름을 올린 건 BBQ가 유일하다.BBQ는 현재 미국에서 뉴욕·뉴저지·캘리포니아 등 전체 50개 주 중 27개 주에 매장을 운영하고 있다. 미국 외에도 캐나다, 파나마, 코스타리카, 필리핀, 말레이시아, 베트남 등 해외 57개국에 700여개의 BBQ 매장이 있다.BBQ 관계자는 “프랜차이즈와 치킨의 본국인 미국에서 가장 맛있는 치킨과 윙으로 평가받아 감회가 새롭다”며 “앞으로도 전 세계에서 최고의 치킨 브랜드가 되도록 도전하고 노력하겠다”고 말했다.송영찬 기자 0full@hankyung.com