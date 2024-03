하이비젼시스템, 93억 규모 2차전지 생산라인 수주

[한경유레카 특징주] 하이비젼시스템, 상한가 기록

1월 마지막일 하이비젼시스템이 상한가를 기록했다.당일 유진투자증권은 하이비젼시스템 CEO 간담회 후기를 발표했다. 기존사업과 신규사업의 성장으로 Peak out 우려 탈출에 대한 의지를 보였음을 전했다. 기존 카메라 모듈 관련 제품의 아이템 확대 등으로 안정적인 매출 성장을 이어가며 지난해 창사 이래 최고 실적 달성을 예상한다고 밝혔다.사업의 다각화를 위해 이차전지 사업 진출을 진행 중이며, 올해 1600억원 수준의 수주가 가능할 것으로 예상한다고 전했다. 현재 주가는 24년 실적 기준 PER 5.8배로 동종업체 평균 PER 15.5배에 비해 낮은 편이라고 밝혔으며 투자의견을 따로 제시하진 않았다.AI알고리즘들의 투자의견을 모아 종합의견을 제시하는 한경유레카는 하이비젼시스템에 대해 1월 19일 매수의견을 제시했다.