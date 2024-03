독일 국제 디자인 공모전 'iF 디자인 어워드'

도심형 에어 모빌리티 캐빈 콘셉트 등 2관왕 달성

사진=현대트랜시스

현대트랜시스는 독일 국제 디자인 공모전 'iF 디자인 어워드 2024'(iF Design Award 2024)에서 본상 2개를 수상했다고 18일 밝혔다.iF 디자인 어워드는 독일 국제포럼디자인에서 주관하는 독일 레드닷 디자인 어워드, 미국 IDEA 디자인 어워드와 함께 세계 3대 디자인 대회로 꼽힌다.제품, 패키지, 커뮤니케이션, 프로페셔널 콘셉트, 인테리어, 건축, 서비스 디자인, 사용자 경험(UX), 사용자 인터페이스(UI) 등 총 9개 부문에서 디자인 차별성과 영향력 등을 종합적으로 평가한다. 올해는 전 세계 72개국에서 접수한 1만1000여개의 출품작이 경쟁을 벌였다.현대트랜시스는 프로페셔널 콘셉트 부문에서 △도심형 에어 모빌리티(UAM) 캐빈 콘셉트 △미래 모빌리티 콘셉트 시트로 본상 2관왕을 달성했다.현대트랜시스는 도심형 에어 모빌리티 캐빈 콘셉트에 대해 국내 자동차 부품업계 최초로 미래 모빌리티 UAM의 공간 솔루션을 제시해 수상했다는 점에서 의미가 더욱 크다고 밝혔다. 앞·뒤보기 전환이 가능한 플립오버(Flip over) 시트, 슬림형 시트 디자인, 프라이버시 스크린 제안, 러기지 공간 극대화 등 제한된 UAM 내부 공간을 효율적으로 구성하면서 승객의 사생활도 보호할 수 있는 아이디어가 호평받았다.현대트랜시스는 지난해 도심형 에어 모빌리티 캐빈 콘셉트로 항공기 캐빈 디자인계의 오스카상으로 불리는 ‘크리스털 캐빈 어워드’에서도 ‘숏 리스트’에 오른 바 있다.미래 모빌리티 콘셉트 시트는 '재생 모빌리티로의 전환(Shift to Regenerative Mobility)’이라는 주제를 담고 있으며, 2023년 레드닷 디자인 어워드 본상에 이은 국제 디자인 대회 두 번째 수상이다. 폐가죽으로 만든 실과 재생 페트(PET) 원사를 결합해 만든 원단을 시트 메인 부분에 활용하고, 볼스터 부위에는 버려지던 자투리 가죽을 엮어 사용하는 위빙 기법을 적용해 가죽 폐기물 발생을 최소화하는 등 미래 모빌리티 시트의 지속할 수 있는 방향성을 제시했다.서승우 현대트랜시스 시트 본부장(상무)은 "미래 모빌리티 실내 공간의 새로운 경험과 가치 제공을 위한 현대트랜시스의 노력을 iF 디자인 어워드에서 인정받아 뜻깊다"며 "고객 편의성과 안전성을 높이고 지속할 수 있는 미래 모빌리티 공간을 만들기 위해 앞장서겠다"고 밝혔다.최수진 한경닷컴 기자 naive@hankyung.com