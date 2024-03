바지를 입다 말았나… 팬츠리스 이은 '언더웨어 룩'

[ 포토슬라이드 202402205717H ]그룹 르세라핌(LE SSERAFIM) 허윤진이 19일 오후 서울 안암동 고려대학교 화정체육관에서 열린 미니 3집 앨범 'EASY(이지)' 발매 기념 쇼케이스에 참석해 공연을 펼치고 있다.타이틀곡 'EASY'는 어느 것 하나 쉽지 않지만, 우리가 모든 것을 쉽게 만들어 보이겠다는 르세라핌의 각오를 담았다. 트랩(Trap) 장르의 곡으로 올드스쿨 힙합 댄스를 전면에 내세웠다.이외에도 하드 록(Hard Rock) 사운드의 'Good Bones(굿 본스)', 부드러운 선율의 'Swan Song(스완 송)', 그루브한 느낌이 돋보이는 'Smart(스마트)', 호소력 있는 보컬로 채운 'We got to so much(위 갓 투 소 머치)' 등 총 5개 트랙으로 구성됐다.변성현 한경닷컴 기자 byun84@hankyung.com