휴가를 내는 이유 이해 못해



음력설을 '중국설(Chinese New Year)'로 부르기도

서구권에서도 음력 설에 대한 인식이 높아지면서 기업들이 음력 설을 기념하는 아시아인들에 대한 배려가 부족하다는 지적이 나왔다.영국 BBC방송은 설을 앞둔 지난 7일 "아시아 출신의 많은 직원이 '(영국)기업들이 음력설을 기념하는 의미에 대해 알지 못한다'고 말하고 있다"고 보도했다. BBC는 "전 세계적으로 약 20억명의 사람들이 음력 설을 기념하는 것으로 추산된다"며 "음력설을 직장에서 인정하는 것은 단순히 파티에 대한 욕구를 인정하는 게 아니라 리더와 동료들 간의 문화적 이해를 증진할 기회로 여겨야 한다"고 지적했다.런던의 한 기업에서 근무하는 홍콩 출신 캘리(22) 씨는 BBC와 인터뷰에서 "내가 설날에 집에 간다고 말하면 동료들이 공감하지 못한다"며 "동료 중 많은 이들이 왜 2월에 휴가를 내는지 이해하지 못한다"고 전했다.일부 기업 관계자들은 음력설(Lunar New Year)을 중국설(Chinese New Year)로 부르거나, 음력설을 기념하지 않는 아시아 국가 출신에게도 음력설 인사를 건네기도 한다. 런던의 한 금융사에서 일하는 베트남 출신의 커이(khoi)씨는 "내 고용주는 중국음력설(Lunar Chinese New Year)이라고 인사를 건넸다"며 "중국설(Chinese New Year)이라고 안 한게 어디냐"고 말했다.미국 샌프란시스코에 본사를 둔 다양성 및 포용성 컨설팅 기업 패러다임의 핀야 챙 수석 컨설턴트는 "음력설을 축하하는 다양한 국가와 커뮤니티를 무시하는 실수를 저지르는 기업들이 많다"고 지적했다. 이어 "기업의 리더가 이 같은 이벤트나 다양성에 대한 프로그램을 눈에 띄게 우선 순위에 두지 않으면 조직 내 다른 사람들도 중요하게 생각하지 않을 것"이라고 지적했다.기업의 리더십 직책에서 아시아계가 과소 대표되는 이른바 '대나무 천장' 현상도 문제로 지적된다. 미국 매사추세츠공대(MIT) 슬론 경영대학원에서 지난해 실시한 연구에 따르면 중국인, 일본인, 한국인 등 동아시아 근로자들은 창의성이 떨어지는 것으로 인식돼 고위직에 오르는 데 어려움을 겪는 것으로 나타났다. 보스턴컨설팅그룹의 중국계 말레이시아인 파트너인 카산드라 용은 "저는 직업적으로 성장하면서 아시아계 동료들이 같은 문화를 공유하는 커뮤니티의 도움을 받는 게 중요하다는 것을 느꼈다"고 전했다.이현일 기자 hiuneal@hankyung.com