[arte] 이한빛의 아메리칸 아트 살롱

지금은 기승전AI [②LGX구겐하임]

요즘 ‘AI’라는 단어는 마법지팡이다. IT분야 뿐만 아니라 금융, 의학, 농업, 예술, 문학 등 모든 분야에 접목된다. 그런데 이 AI를 우리는 제대로 알고 있을까? 스테파니 딘킨스 작가는 AI 그 자체에 집중한다. 사진은 지난 1월 25일 미국 뉴욕 구겐하임미술관에서 열린 ‘Late Shift x Stephanie Dinkins’ 행사에서 참가자가 작품 를 직접 시연하는 모습. “I am..”으로 시작하는 문장으로 자신에 대해 설명하면 AI가 이에 걸맞는 이미지를 생성해 보여준다. [사진=이한빛]

제 1회 ‘LG 구겐하임어워드’ 수상자 스테파니 딘킨스가 1월 25일 미국 뉴욕 구겐하임미술관에서 열린 아티스트토크에서 발언하고 있다. [사진= Ed Marshall]

LG와 손잡은 구겐하임, 새롭게 시작한 아트 앤 테크놀러지 이니셔티브

‘Late Shift x Stephanie Dinkins’ 전경 [사진=이한빛]

AI는 편견으로 가득한 두살배기 아이

Not the Only One Avatar image 2023 brain (N’TOO), 2018-ongoing [사진= Ed Marshall]

아이를 대하듯, AI를 가르쳐라

The Stories We Tell Our Machines, work in progress [사진= Ed Marshall]

지금이 미래를 바꿀 수 있는 시점

기술 혁신의 진정한 가치는…