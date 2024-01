부동산의 미래, 백화점 트렌드를 보면 보입니다 [심형석의 부동산정석]

"재테크 공부 당장 시작하세요"…87학번이 02학번에게 [하준삼의 마켓톡]

한 해의 기분 좋은 시작인 1월이 끝자락을 향해 달려갑니다. 매번 그렇지만 지난 한 해도 만만치 않았습니다. 누구에게나 똑같이 주어지는 1년, 희망찬 기대를 걸어 봅니다.필자가 지난 연말 시작한 겨울 계절학기 수업은 일반 학기와는 달리 매일 3시간씩 15일 동안 이어집니다. 매일 학생들에게 새로운 수업을 해야 해서 준비가 부담이 되지만, 매일 학생들을 만나기 때문에 친밀감도 생기고 이런저런 인생의 조언을 해줄 기회가 많아져 보람도 큽니다.학생들에게 고민이 무엇이지 물어보면 대부분 '어떻게 하면 좋은 회사에 취업할 수 있는가'가 1순위입니다. 취업이 임박한 3, 4학년의 경우에도 무엇 하나 확정된 것은 없습니다. 가고 싶은 곳은 있지만 반기는 회사를 만나기 쉽지 않기 때문입니다. 열심히 노력은 하지만 막막하다고 합니다.87학번인 필자가 대학생 시절에도 '막막했다'는 기억이 있습니다. 정치와 경제 불안으로 대학생활은 똑같이 어수선하고, 미래는 불투명했었습니다. 그래도 미래를 위해 무엇인가 해야 했고 또 결정해야 했습니다.프랑스 사상가 장 폴 사르트르는 'Life is C(choice) between B(birth) and D(death)'라고 했습니다. 인간은 태어나면서부터 죽을때까지 선택을 해야 하는 인생을 살아간다는 것이지요. 점심 메뉴를 고르는 사소한 선택부터, 자동차 브랜드를 결정하고 평생을 함께 할 배우자를 선택하는 중요한 결정까지 다른 누구도 아닌 내가 해야 합니다.우리는 항상 최선의 결정을 하고 싶어합니다. 그러기 위해서는 정보를 가능한 많이 수집하고 그 정보가 맞는지도 확인해야 합니다. 그러나 매번 충분한 정보를 획득하는 것도, 그것이 확실한지 매번 평가하는 것도