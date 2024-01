'크리에이티브, 리치 아시안' 에이드리언 청, 아르떼 필진 전격 합류

부와 예술의 상관관계는, 때론 지루한 클리셰다. 메디치 가문에서 거트루드 스타인, 페기 구겐하임까지 수백 년에 걸쳐 부를 가진 자들은 어김없이 미술품 수집과 예술가 후원에 열정을 쏟았다. 전설 뒤엔 구설도 따랐다. 단지 부와 명예를 과시하려 했다거나, 비즈니스의 어두운 면을 감추기 위한 이미지 세탁 용도였다는 (역시나 뻔한) 그런 이야기들 말이다. 21세기 예술계가 요구하는 ‘노블리스 오블리주’의 핵심은 ‘왜?’라는 질문에 대한 명확한 답에 있다. 그저 예술을 사랑해서, 혹은 어떤 작가를 순수하게 후원하고 싶어서였다는 대답은 이제 별 감동을 주지 못한다. 역사 속 누군가가 했던 일의 동어반복일 뿐이어서다. 미술품 수집의 개념을 소유에서 공유로, 예술의 후원 목적을 아티스트 개인이 아닌 일반 대중으로 확장한 이가 있다. 지난 10여년 간 아시아를 넘어 전 세계 예술계에서 ‘큰손 컬렉터’로 떠오른 홍콩의 억만장자 에이드리언 청(Adrian Cheng·45) K11그룹 회장이다. 보유 자산만 289억달러(약 39조원)에 달하는 ‘홍콩 3대 부호’ 청 가문의 3대 후계자인 그가 지난 20년 간 세계 예술계에 끼친 영향력은 ‘부자들의 클리셰’로 치부하기엔 그 규모와 깊이가 넓고 깊다. 현대미술의 대작들을 아시아에 최초로 소개하고, 1000여 명의 아시아 신진·중견 작가들을 후원하는 한편 누구나 일상에서 동시대 예술을 곁에 둘 수 있는 공공의 공간들을 다수 마련했다. 사람들에게 예술적 영감을 줄 수 있는 일이라면 패션과 공예, 미디어 아트 등 장르를 넘나들며 자금을 후원했고, 2000회가 넘는 대규모 전시회를 열었다. 세계의 미술관, 박물관은 물론 패션·디자인 재단과의 네트워크를 다져온 그는 프랑스 정부로부터 홍콩계 중 최연소 문화공로 훈장을 받기도 했다. 지난해엔 글로벌 예술 관련 기관과 갤러리 창업자, 패션 관계자와 큐레이터들을 모아 예술의 담론을 펼치는 ‘The ReStartArt Club’도 만들었다. 그의 끈질긴 예술 여정의 올해 정착지는 한국이다. 15년 넘게 한국을 오가며 ‘한국인의 창의력’에 박수를 보내온 그는 ‘K11그룹 한국 법인’을 지난 12일 공식 출범했다. 한국의 예술가들을 적극적으로 발굴·후원하고, 동시대 예술을 역사의 한 축으로 만들기 위한 예술 커뮤니티를 만들겠다는 목표다. 서울 용산구 한남동에서 열린 출범식에서 300여 명의 한국 예술계·기업인들과 만난 그는 대화 중 여러 차례 ‘상상력’과 ‘예술적 본능’에 대해 이야기했다. “우리 모두 (예술가였던) 어린 시절로 돌아가 마음껏 상상하고, 그때처럼 꿈을 꿀 수 있다면 누구나 세상을 바꿀 수 있다”는 것이었다. 청 회장은 한국의 예술 애호가과의 첫 만남을 문화예술 플랫폼 아르떼에서 글로 먼저 시작한다. ‘에이드리언 청의 아트 살롱’ 칼럼을 통해 파워 컬렉터이자 예술 애호가로서, 한국에 전하고 싶은 메시지를 갖고 매달 찾아온다. 그와 오랜 인연을 이어온 세계에서 가장 영향력 있는 예술계 인맥들이 총출동할 예정이다. 김보라 기자 ※Art Salon에 함께 글을 기고하는 에이드리언 청의 ‘게스트 필진’ 1. Klaus Biesenbach (독일 국립미술관 관장) - 박물관과 예술기관의 개발클라우스 비젠바흐는 미술사학자, 문화 관리자, 큐레이터이자 박물관의 설립자이다. 2022년부터는 베를린 국립미술관과 Museum des 20. Jahrhunderts의 디렉터를 맡고 있다. 그 전까지는 로스앤젤레스 현대미술관(MOCA)의 관장을 역임했다. 그는 1991년 베를린에 ‘KW 현대미술 연구소’를 세웠고, 2004년까지 디렉터로 함께했다. 1996년부터는 뉴욕 현대미술관(MoMA) PS1의 큐레이터를 역임했다. 1998년에는 제1회 베를린 비엔날레의 감독직을 맡았으며 2004년부터 뉴욕 현대미술관의 뉴미디어 수석 큐레이터로 일하고 있다. 2009년부터는 뉴욕 현대미술관 PS1의 디렉터직을 맡고 있다. 2. Marc Glimcher (페이스 갤러리 CEO) – 아티스트들과 미래 트렌드 마크 글림처는 세계 최고의 현대미술 갤러리 중 하나인 페이스 갤러리의 대표 겸 CEO를 맡고 있는 미술계 저명한 인물. 현재 Pace는 런던과 제네바의 유럽 거점, 2023년에 사무실을 설립한 베를린을 포함하여 전 세계에 7개의 지점을 보유하고 있다. 글림처는 갤러리 모델에 대한 혁신적인 접근 방식을 내놓은 인물이다. 기존의 아티스트를 지원하고 신진 아티스트를 발굴하는 데 헌신하는 것으로도 유명하다. 3. Philip Hoffman (The Fine Art Group CEO & 설립자) – 글로벌 미술 시장과 전략 2001년 설립된 ’The Fine Art Group’은 세계 최초로 미술품 투자 펀드를 출시한 회사다. 오늘날까지 전 세계 고객에게 미술 투자, 미술 금융, 판매 대행, 자선 활동과 자문 서비스 등을 제공하는 미술계의 국제적인 리더 역할을 하고 있다. The Fine Art Group을 설립하기 전에 그는 경매사 크리스티에서 12년간 근무했다. 27세에 최고재무책임자(CFO)가 되었고, 33세에 유럽 지역 부대표를 거쳐 글로벌 크리스티 경영 이사회에 합류했다. 런던과 미국 전역, 홍콩, 브뤼셀, 두바이, 시드니를 거점으로 하여 약 80명의 직원이 파트너십을 맺고 있는 The Fine Art Group은 희귀 미술품 투자 분야의 선두주자로서 현재 세계 최대 규모의 미술 펀드에 대한 자문을 제공하고 있다. 4. Jay Jopling (화이트 큐브 설립자) – 아시아 아티스트들과 갤러리의 전략 영국의 미술품 딜러인 그는 1993년 갤러리 화이트 큐브를 설립한 이후 무려 30여년 동안 영국 미술계의 토대를 만들어 온 인물이다. 그는 트레이시 에민, 데미안 허스트, 제이크 앤 다이노스 채프먼, 안토니 곰리 등 유명 예술가들을 유명하게 키운 주역으로 알려져 있다. 그는 명실상부 세계 미술계의 핵심 인물로 자리매김했으며 런던을 현대미술의 세계적인 중심지로 재편하는 데 중요한 역할을 했다는 평가를 받는다. 5. Hans Ulrich Obrist (서펜타인 갤러리 예술감독) – 박물관과 예술기관 개발 런던 Serpentine Galleries의 예술 감독, LUMA Arles의 수석 고문, 뉴욕 The Shed의 수석 예술 고문으로 활동하고 있다. 그 전에는 프랑스 파리 현대미술관 큐레이터를 역임했다. 그는 경제학과 정치학을 공부하다 현대미술로 커리어를 전환했고, 현재 ‘가장 영향력 있는 큐레이터’로 평가받고 있다. 그는 파리 시립 현대미술관, 토리노 카스텔로 디 리볼리, 리헨/바젤 베이엘러 재단, 에센 포크왕 박물관, 비엔나 쿤스트할레, 함부르크 다이토르할렌, 뉴욕 MOMA P.S.1, 오슬로 아스트룹 펀리 박물관, 런던 서펜타인 갤러리 등에서 주요 전시를 기획했다. 6. Ed Tang (Art-Bureau 공동 설립자) – 영 컬렉터들 Art-Bureau의 공동 설립자인 Ed는 미술계에서 10년 이상 수집가, 예술가, 갤러리 및 기관과 함께 일한 경력을 보유하고 있다. 이전에는 뉴욕의 아트 에이전시에서 디렉터로 근무했으며, 소더비 뉴욕의 글로벌 미술 부문 부사장 겸 디렉터로 재직했다. Ed는 컬렉터 자문, 컬렉션 개발 및 관리, 예술품 가치 평가 분야에서 주로 활동을 펼쳤다. 여기에 미국, 유럽, 아시아의 예술가, 부동산, 예술 재단과 관련된 특별 프로젝트를 다수 진행하기도 했다. 7. Rebecca Wei (LGDR & Wei 공동 설립자) – 아시아의 저명한 컬렉터들 그는 국제적인 아트 갤러리 LGDR의 아시아 지사인 LGDR & Wei의 공동 설립자이자 회장이다. 2012년에 미술 업계에 진출하여 2020년까지 크리스티 아시아 사장 겸 회장직을 맡았다. 당시 그의 리더십은 크리스티의 경매 사업구조를 개선하는 데 도움이 되었다는 평가를 받았다. 실제 긍의 재임 기간 동안 크리스티의 매출과 고객 수는 모두 기하급수적으로 성장했다. 2020년에는 Lévy Gorvy Asia의 창립 파트너이자 회장이 되었으며, Dominique Lévy, Brett Gorvy, Amalia Dayan and Jeanne Greenberg Rohatyn과 함께 2022년 1월 아시아에서 LGDR & Wei를 출범시켰다.