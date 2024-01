'꿈의 암치료' 중입자, 비용 부담된다면

삼성생명, 1월 다이렉트보험 이벤트 실시

삼성생명이 오는 31일까지 삼성생명 다이렉트 채널에서 NEW연금저축 보험료 계산 이벤트 및 금융, 건강상품 대상 보험 가입이벤트를 진행한다고 14일 밝혔다.‘NEW연금저축보험 계산 이벤트’는 삼성생명 다이렉트 홈페이지(direct.samsunglife.com) ‘13월의 월급 준비됐나용?’에서 참여할 수 있다. 연말정산에서 연금계좌 세액공제가 가능한 상품인 「삼성 인터넷 NEW 연금저축보험」의 예상 보험료를 계산한 후 응모하면 추첨을 통해 파리바게트 케이크를 증정한다.뿐만 아니라 「삼성 인터넷 NEW 연금보험」, 「삼성 인터넷 저축보험2.2」 및 건강상품 2종(「인터넷 종합건강보험 일당백」, 「인터넷 다(多)Dream건강보험」) 첫 가입고객 대상으로 신세계상품권 또는 삼성생명 통합 포인트인 슬리머니 3만원을 증정하는 이벤트도 진행 중이다. 기존 동일 보험 가입 이력이 있는 고객은 대상에서 제외되며, 금융상품은 월 보험료 10만원 이상, 건강상품은 월 보험료 4만원 이상 가입 및 2회차 납입 및 정상 유지 시 3월에 경품을 증정한다.한편, 「삼성 인터넷 NEW 연금저축보험」은 매년 최대 99만원의 세액공제 혜택을 받을 수 있는 상품이다. 1년 동안 600만원 납입 시 납입 금액의 16.5%인 99만원의 세액공제를 받을 수 있다.삼성생명 관계자는 “「삼성 인터넷 NEW 연금저축보험」은 연말정산 세액공제 혜택과 노후자금 마련을 한번에 준비하려는 고객이 주목할만한 상품”이라며 “1월 다이렉트 이벤트를 통해 세액공제 혜택도 받고 경품 혜택도 누리기 바란다”고 말했다.