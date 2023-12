우리은행 '어르신 IT배움터' 중구점 개소

우리은행, 'WOORI 어르신 IT 행복배움터' 5개소 확대 조성

우리은행은 지난 11일 서울 신당동 유락종합사회복지관에서 ‘WOORI 어르신 IT 행복배움터’(IT 행복배움터) 중구점 개소식을 열었다고 15일 밝혔다.이날 개소식에는 조병규 우리은행장과 김길성 중구청장을 비롯해 김현미 독거노인종합지원센터장, 정선희 유락종합사회복지관장 등이 참석해 떡 케이크를 나누는 등 복지관을 방문하는 어르신들과 함께 개소를 축하하는 시간을 가졌다.‘IT 행복배움터’는 노년층의 디지털 소외 현상을 해소하고 디지털 역량 강화를 지원하기 위한 사업으로, 우리은행이 독거노인종합지원센터와 함께 조성하고 있는 노년층 복합 디지털·IT 교육 공간이다. 우리은행은 지난해 은평구 역촌동에 IT 행복배움터 1호점(은평점)을 개소했으며, 올해엔 중구점을 시작으로 중랑점, 관악점, 마포점, 양천점을 순차 개소할 예정이다.우리은행은 각 복지기관의 특성과 어르신들의 의견을 반영해 반려 로봇, 스마트테이블 등 최신 디지털기기를 자유롭게 체험할 수 있는‘디지털·IT 사랑방’을 마련했다. 또 모바일 금융거래, 정보검색 등 디지털 교육을 받을 수 있는‘스마트 배움터’와 음식 주문, 영화표 예매 등 일상적인 키오스크 조작방법을 연습할 수 있는‘키오스크 존(KIOSK ZONE)’도 조성했다.특히 ‘WOORI 어르신 IT 행복배움터’ 중구점을 방문하는 어르신들은 양궁, 농구, 축구 등 다양한 디지털 스포츠를 증강현실(AR) 기술로 체험할 수 있는‘에이알 존(AR ZONE)’에서 디지털 헬스케어도 경험할 수 있다.조병규 우리은행장은 “WOORI 어르신 IT 행복배움터가 복합 디지털 교육공간으로서 어르신들의 일상생활에 실질적인 도움이 되기를 바란다”며 “앞으로도 우리은행은 금융의 사회적 책임을 완수하기 위해 노력을 아끼지 않겠다”고 말했다.한편 우리은행은 지난 14일 노인 디지털 교육의 공로를 인정받아 보건복지부 취약노인 보호 유공 단체로 선정돼 보건복지부 장관 표창을 수상했다.정의진 기자 justjin@hankyung.com