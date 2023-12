라온피플, MS 한국 클라우드 파트너 '티디지' 인수

라온로드, ITS 세계총회 참가…'AI 기반' ITS 기술 소개

인공지능(AI) 교통전문 기업 라온로드는 지난 16~20일 중국 쑤저우 국제 엑스포센터에서 열린 지능형교통체계(ITS) 세계 총회에 참가해 한국의 ITS 기술을 선보였다고 23일 밝혔다. 라온로드는 ITS 코리아가 주관한 한국관에서 차별화된 AI 비저닝(Visioning) 기술을 구현한 솔루션과 플랫폼을 글로벌 기업들에 소개했다.또 글로벌 교통 전문기업 유넥스 트래픽(Yunex Traffic), 교통 소프트웨어 전문기업 에임선(Aimsun)과 주요 사업에 대해 논의하는 한편, 캐나다 소재 스타트업 이노비전(Innovision)과 긍정적인 협업 방안을 검토하는 등 해외 ITS 시장 진출 가능성을 높였다. 이번 ITS 세계총회에는 38개국 138개 교통 관련 정부기관·기업이 참석해 학술 세션과 데모를 시현했다. 2025년에는 수원시가 ITS 아시아태평양총회를, 2026년에는 강릉시가 ITS 세계총회를 유치할 예정이다. 신현아 한경닷컴 기자 sha0119@hankyung.com