그룹 NCT 127, 첫 윈터송 발매 /사진=SM엔터테인먼트 제공

그룹 NCT 127이 첫 윈터송을 발표한다.NCT 127은 오는 22일 오후 6시 겨울 스페셜 싱글 '비 데어 포 미(Be There For Me)'를 공개한다.이번 싱글에는 동명의 타이틀 곡 '비 데어 포 미'를 포함해 '나 홀로 집에(Home Alone)', '하얀 거짓말(White Lie)'까지 총 3곡이 수록된다.NCT 127은 아낌없는 사랑과 응원을 보내준 팬들에게 감사한 마음을 보답하고자 이번 스페셜 싱글을 기획했다는 후문이다. 첫 윈터송인 만큼 그동안 선보여온 강렬한 음악, 극강 퍼포먼스와는 달리 따뜻하고 포근한 감성은 물론 흥겨운 분위기의 곡까지 담길 예정이다.한편 NCT 127은 올해 1월부터 미국 시카고, 휴스턴, 애틀랜타, 브라질 상파울루, 칠레 산티아고, 콜롬비아 보고타, 멕시코 멕시코시티 등에서 펼친 두 번째 투어의 북남미 추가 공연을 비롯해 정규 4집 리패키지 '에이요(Ay-Yo)' 발매, 10월 정규 5집 '팩트 체크(Fact Check)' 활동, 11월 6회에 걸친 서울 단독 콘서트로 세 번째 투어의 포문을 여는 등 다채롭게 활약했다.김수영 한경닷컴 기자 swimmingk@hankyung.com