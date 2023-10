그룹 NCT 127 /사진=SM엔터테인먼트 제공

그룹 NCT 127의 세 번째 단독 콘서트 서울 공연이 티켓 예매와 동시에 6회 공연 전석 매진을 기록했다.NCT 127은 오는 11월 17~19일, 24~26일 2주간 총 6회에 걸쳐 서울 올림픽공원 KSPO DOME에서 세 번째 단독 콘서트 '네오 시티 : 서울 - 더 유니티(NEO CITY : SEOUL - THE UNITY)'를 개최한다.인터넷 예매 사이트 예스24를 통해 10월 26일 팬클럽 선예매 및 10월 30일 일반 예매를 진행한 이번 콘서트는 486만 트래픽을 기록하며 단숨에 6회 공연 전석 매진을 달성했다.2022년 10월 서울 잠실종합운동장 올림픽주경기장에서 열린 '네오 시티 : 서울 - 더 링크 플러스(NEO CITY : SEOUL – THE LINK +)' 이후 약 1년 1개월 만에 개최되는 NCT 127의 국내 단독 콘서트로, NCT 127의 독보적인 음악과 퍼포먼스, 네오한 매력이 어우러진 스테이지를 만날 수 있을 것으로 기대된다.한편 NCT 127은 내년 1월 7~8일 반테린 돔 나고야, 2월 10~11일 쿄세라 돔 오사카, 3월 9~10일 도쿄돔 등 일본 3개 도시에서 6회에 걸쳐 돔투어 '네오 시티 : 재팬 - 더 유니티(NEO CITY : JAPAN - THE UNITY)'를 개최한다.김수영 한경닷컴 기자 swimmingk@hankyung.com