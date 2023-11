한경닷컴 더 라이프이스트

고객이 취향에 맞는 커피를 고르면 직접 내려주는 커피점 / JAPAN NOW

고객이 직접 만드는 마카롱 매장 / JAPAN NOW

아주부다이 힐스 중앙광장 / JAPAN NOW

지하철역과 연결되는 아자부다이 힐스 매장 입구 / JAPAN NOW

4층 서점 매장 / JAPAN NOW

3층 레스토랑 매장 / JAPAN NOW

3층 테라스가 있는 와인 바 / JAPAN NOW

타워 프라자는 지하에서 4층까지 상업 시설이다, / JAPAN NOW

아자부다이 힐스와 도쿄타워 야경 / JAPAN NOW

일본에서 가장 높은 빌딩 64층 아자부다이 힐스 / JAPAN NOW

오픈 기념 각종 이벤트 / JAPAN NOW

타워 프라자 입구 / JAPAN NOW

미나토구의 빌딩에 둘러싸인 중앙광장의 해 질 녘 풍경 / JAPAN NOW

타워 프라자 외에 가든 프라자 A~C관은 내년 8월까지 순차적으로 명품 숍 등이 들어설 예정이다. / JAPAN NOW

도쿄 미나토구 노른자위 롯폰기와 아자부주반에 최근 소도시를 방불케 하는 “아자부다이 힐스”가 오픈했다. 메일 빌딩의 높이는 64층 325.19m로 일본의 가장 높은 랜드마크 타워가 돼 잠시 동안 오사카에 내줬던 최 고층 빌딩 도시를 가져왔다.이 지역은 원래 복잡한 지형과 작고 오래된 목조 건물이 밀집된 지역이었으나 300여 명의 지주들이 협력한 가운데 1898년 재개발 도시협의회가 설립된 지 34년 만에 개관됐다.녹색으로 둘러싸여 사람과 사람을 연결하는 광장 도시 컨셉 답게 레스토랑, 상점, 갤러리와 호텔 그리고 의료센터가 들어서는 미니도시다.지난 금요일 오픈 후 첫 주말을 맞아 오후 반나절을 돌아봤지만 다시 한번 찾아야 조금 방향감각을 찾을 수 있을 것 같다.도쿄 여행 방문지로 2시간 전후면 가장 최신의 트렌드를 읽을 수 있을 것 같다.타워 프라자 : 지하~4층까지 상업 시설가든 프라자 A~C : A 관과 B 관은 대부분 오픈했으며 C 관은 아직 미 개관 상태로 내년 8월이면 모두 완성될 예정이다.도쿄메트로 히비야선 : 가미야초역 / 난보쿠선 : 롯폰기1초메역<한경닷컴 The Lifeist> Cona KIM / JAPAN NOW 편집장"외부 필진의 기고 내용은 본지의 편집 방향과 다를 수 있습니다."독자 문의 : thepen@hankyung.com