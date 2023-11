(즉시사용) ‘올레드 TV부터 webOS 콘텐츠까지’ LG전자, 역대 최다 CES 혁신상 수상

사진 1: 'CES 2024 혁신상'을 수상한 LG전자 무선 올레드 TV사진 2: (좌측 상단부터 시계방향으로) 'CES 2024 혁신상'을 수상한 LG 스탠바이미 Go, LG 클로이 서브봇, 신개념 커피머신 듀오보, LG 시그니처 세탁건조기‘올레드 TV부터 webOS 콘텐츠까지’LG전자, 역대 최다 CES 혁신상 수상제품부터 콘텐츠까지 ‘CES 최고 혁신상’ 2개 포함 역대 최다 33개 혁신상 수상12년 연속 수상한 LG 올레드 TV는 최고 혁신상 포함 5개 부문 12개상 수상스마트 TV 플랫폼 webOS에 탑재하는 혁신적인 콘텐츠는 4개 혁신상 수상LG 스탠바이미 Go, 야외에서도 콘텐츠 즐기는 혁신 폼팩터 인정 받아 2관왕에 올라LG 시그니처 세탁건조기, 커피머신 듀오보, LG 클로이 서브봇 등도 수상LG전자(대표이사 조주완)가 CES 2024 개막을 앞두고 역대 가장 많은 33개의 CES 혁신상을 수상했다.美 소비자기술협회(CTA: Consumer Technology Association)는 매년 초 열리는 세계 최대 IT/가전 전시회 CES(Consumer Electronics Show) 개막에 앞서 출품목 가운데 가장 혁신적인 제품과 서비스를 선정해 CES 혁신상을 수여한다.LG전자는 최고 혁신상(Best of Innovation Awards) 2개를 포함해 총 33개의 혁신상을 받았다. 이는 28개 상을 받은 지난해를 뛰어 넘은 역대 최대 수상 성과다. 올레드 TV, 모니터, 세탁기, 빌트인 가전, 로봇 등을 비롯해 콘텐츠에 이르기까지 다양한 제품과 서비스가 수상했다.LG 올레드 TV는 2013년 출시 이후 한 해도 거르지 않고 12년 연속 CES 혁신상을 수상했다. 올해는 2개 제품이 최고 혁신상을 받은 것을 비롯, ▲게이밍&e스포츠(Gaming&eSports) ▲영상디스플레이(Video Display) ▲영상·화질처리(Digital Imaging/Photography) ▲AV부품&액세서리(Audio/Video Components&Accessories) ▲내장기술(Embedded Technologies) 등 5개 부문에서 총 12개 상을 받았다.올레드 기술력과 함께 LG전자 TV 사업 경쟁력의 핵심으로 꼽히는 독자 스마트 TV 플랫폼 webOS의 혁신적인 콘텐츠 또한 ▲콘텐츠&엔터테인먼트(Content&Entertainment) ▲인공지능(Artificial Intelligence) ▲디지털 헬스케어(Digital Health) 등 3개 부문에서 4개 혁신상을 수상했다.야외에서도 자유롭게 콘텐츠를 즐길 수 있는 신개념 포터블 스크린 LG 스탠바이미 Go는 ▲모바일 디바이스(Mobile Devices) ▲액세서리&앱(Accessories&App) 2개 부문에서 각각 혁신상을 받았다. 사운드바와 블루투스 스피커 엑스붐도 AV부품&액세서리 부문에서 혁신상을 수상했다.LG 시그니처 세탁건조기는 생활가전(Living) 부문에서 CES 혁신상을 받았다. 이 제품은 25kg 대용량 드럼 세탁기와 인버터 히트펌프 방식의 13kg 건조기를 융합해 세탁과 건조를 조작 한 번에 끝내는 혁신적인 고객경험을 제공한다.CES 2024 혁신상을 받은 유니버설 업 키트는 모든 고객이 생활가전을 편리하게 사용하도록 기존 제품에 손쉽게 탈·부착해 접근성을 높이는 보조 액세서리다.이 외에도 ▲신개념 캡슐 커피머신 듀오보 ▲커브드 올레드 패널을 적용한 LG 울트라기어 올레드 게이밍 모니터 ▲주행 안정성을 대폭 향상시킨 LG 클로이 서브봇 등도 혁신상을 받았다.