트레저 박정우, 커버곡에 호평 세례…원곡자 갈란트도 '샤라웃'

그룹 트레저 박정우가 '웨이트 인 골드(Weight In Gold)'를 완벽하게 재해석한 커버곡으로 글로벌 팬들은 물론 원곡자의 극찬을 받았다.YG엔터테인먼트는 지난달 28일 트레저 공식 유튜브 채널에 박정우의 '웨이트 인 골드' 커버 비디오를 공개했다. 생일을 맞은 박정우가 팬들에게 깜짝 노래 선물을 보낸 것이다.박정우는 특유의 감미롭고 소울풀한 음색으로 해당 곡을 완벽하게 재해석하며 듣는 이들에게 그의 탄탄한 보컬 실력을 다시금 각인시켰다. 흑백에서 컬러로 전개되는 영상에 맞춘 섬세한 감정 표현과 클라이막스를 장식한 박정우의 시원한 고음이 감탄을 불러일으켰다.해당 영상을 접한 글로벌 팬들은 "원곡과는 또 다른 느낌이라서 너무 좋다. 역시 트레저의 자랑스러운 메인 보컬", "커버곡 많이 내 줬으면 좋겠다. 듣는 내내 행복했다", "생일에도 팬들부터 챙겨주는 마음이 너무 감동이다" 등 뜨거운 반응을 보였다.특히 원곡자 갈란트(Gallant)가 각종 SNS서 박정우의 커버를 언급해 화제를 모았다. 'Amazing', 'U killed it bro'등 애정이 듬뿍 담긴 코멘트를 직접 남긴 것. 원곡자의 극찬을 받은 해당 영상은 현재 유튜브서 조회수 87만 회를 돌파, 트레저의 인기와 파급력을 실감케 했다.한편 트레저는 5개 도시, 20회차에 달하는 대규모 일본 팬미팅 투어를 전개 중이다. 오는 11월 12일에는 꿈의 무대라 불리는 도쿄돔에서 화려한 피날레를 장식한다. 기세를 몰아 12월 15일부터 17일까지 3일 동안 서울 올림픽공원 KSPO DOME(올림픽체조경기장)에서 '2023 트레저 콘서트 리부트 인 서울(TREASURE CONCERT REBOOT IN SEOUL)'을 통해 국내 팬들을 만난다.김수영 한경닷컴 기자 swimmingk@hankyung.com