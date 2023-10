이스라엘 공개 지지 '원더우먼'…알고보니 2년 군 복무자

영화 '원더우먼'의 주인공인 배우 갤 가돗(38)이 팔레스타인 무장정파 하마스와의 전쟁을 선포한 이스라엘을 공개 지지 선언했다. 이스라엘 출신인 그는 이스라엘 방위군으로 2년 복무한 바 있다.갤 가돗은 8일(현지시간) 자신의 인스타그램에 이스라엘 국기 사진을 올리고 "나는 이스라엘과 함께한다"고 밝혔다.갤 가돗은 "여러분도 그래야 한다. 이런 끔찍한 테러가 일어나고 있는데 전 세계가 가만히 있을 수는 없다"고 강조했다. 그는 다른 게시물에서 하마스 공격 소식을 전하며 "그들(이스라엘 피해자)의 목소리가 들리고 문을 두드리고 있다"며 "가슴이 아프다. 고통받는 모든 이들을 위해 기도한다"고 전했다. 그러면서 이스라엘 사람들을 위한 모금 행사를 공유하며 기부해 달라고 요청하는 글도 올렸다.갤 가돗은 인스타그램 스토리를 통해 U2가 라스베이거스 '스피어'에서 지난 8일 공연한 영상을 공유하며 "이스라엘을 지지해준 U2와 보노에게 감사하다"고 적었다. U2는 이스라엘 음악 축제에서 살해되고 납치된 이스라엘 음악 팬을 위해 'Pride(In the Name of Love)'을 불렀다. U2의 리드 보컬인 보노는 노래 중간에 "이스라엘의 페스티벌에서 노래했던 우리 형제자매들을 위해 노래하세요", "우리는 그들을 위해 노래합니다. 우리 같은 사람들, 음악을 하는 사람들. 우리는 그들을 위해 노래합니다"라고 언급했다.이스라엘 출신의 유대인 혈통인 갤 가돗은 이스라엘 방위군으로 2년간 복무하며 국방의 의무를 이행했다. 이스라엘에선 남성과 여성 모두 복무 대상이다. 남성은 3년간, 여성은 2년간 이스라엘 방위군에서 복무해야 한다. 해외에 있는 국민도 해당한다.2004년 '미스 이스라엘' 우승자이기도 한 갤 가돗은 '원더우먼', '분노의 질주' 등으로 국내에서도 알려진 배우다. 과거 그는 인터뷰에서 군 경험이 영화를 촬영하는 등 사회생활에서 팀 워크를 발휘할 때 도움이 됐다고 언급하기도 했다.영국 데일리메일에 따르면 현재 이스라엘은 30만명에 달하는 예비군을 방위군에 합류하도록 소집한 가운데, 갤 가돗이 예비군으로 소집됐는지 여부는 확인된 바 없다.신현보 한경닷컴 기자 greaterfool@hankyung.com