이노션 미국법인 제작…'이달의 베스트 광고' 1위

제네시스 Luxe is in the Details 캠페인 한 장면/사진=이노션

이노션은 미국 시장에 선보인 제네시스 신규 캠페인이 현지 유력 광고 큐레이션 플랫폼 애드포럼이 선정한 '이달의 베스트 광고(Best Ads of the Month)' 자동차 부문 1위를 차지했다고 25일 밝혔다.애드포럼은 전 세계를 대상으로 매월 최고의 광고를 선정하는 글로벌 최대 규모의 광고 큐레이션 플랫폼이다. 3만6000건 이상의 광고·마케팅 기업 프로필을 보유하고 있으며 회원들에게 매월 29만건 이상의 새로운 크리에이티브 작품을 선보이고 있다. 연간 400만명 이상이 플랫폼 사이트에 방문해 투표한 광고를 기반으로 '이달의 베스트 광고'가 선정된다.이노션 미국법인이 총괄 기획 및 제작을 맡은 제네시스 USA의 ‘Luxe is in the Details’ 캠페인은 제네시스 스포츠유틸리티차량(SUV)만의 독보적인 럭셔리 디자인을 소비자들에게 보다 직접적으로 소개하기 위해 기획됐다. 3개의 영상에 각각 △제네시스 SUV 라인업 △GV80 △GV60 및 Electrified GV70의 디자인 디테일을 담았다.해당 캠페인은 제네시스 SUV 라인업의 탁월한 제품 디자인을 시각적, 청각적으로 차별화해 보여준 것이 특징이다. 차량 내·외부의 유니크한 디자인 디테일들을 클로즈업 후 교차 편집해 역동적으로 보여주거나, 젊고 감각적인 배경 음악을 활용함으로써 차별화를 시도했다.자동차 광고에서 자주 볼 수 있는 주행 신을 포함하지 않고, 차량 자체에만 집중함으로써 ‘제네시스만의 고급스러움(Luxe)은 디자인 디테일에 깃들어 있다’는 콘셉트를 확실하게 보여줬다는 평이다.이에 소셜미디어에서 캠페인을 접한 소비자들은 “제네시스, 지금 바로 사러 간다”, “차량 시트의 바늘땀 디테일이 아름답다”, “카메라 움직임과 편집 기술이 예술이다. 제네시스 브랜드 그 자체”라는 등 폭발적인 반응을 보였다.한편 이노션은 지난 2월 약 20년 경력의 전 메타 출신 제이슨 스펄링(Jason Sperling)을 미국법인 최고 크리에이티브 책임자(CCO)로 영입하는 등 해외 크리에이티브 인력 강화를 위한 노력도 지속하고 있다.최수진 한경닷컴 기자 naive@hankyung.com