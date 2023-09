대웅제약, ‘나보타’ 美 편두통 치료 특허…2041년까지 독점

경부 근긴장 이상, 위 마비, PTSD 등 적응증 확대 계획

은 보툴리눔 톡신 제제 ‘ABP-450(한국 제품명 나보타)’의 편두통 치료에 대한 미국 특허를 받았다고 7일 밝혔다.대웅제약의 미국 협력사인 이온바이오파마는 미국 특허청(USPTO)으로부터 ABP-450에 대해 ‘편두통 치료용 신경독소 조성물(Neurotoxin Compositions for Use in Treating Headache)’로 특허를 받았다.이온바이오파마는 기존 보툴리눔 톡신 제제에 비해 투여 횟수를 줄이고, 투여 위치도 변경해 사용 편의성을 획기적으로 개선했다. 또 부작용을 줄인 점을 인정받았다고 했다. 이 특허는 미국에서 2041년까지 독점적 권리를 보호받는다.이번 미국 특허로 나보타의 치료 적응증과 관련된 독점적 사용법을 보호받게 되면서, 이를 발판으로 보툴리눔 톡신 치료 시장 진입에 더욱 속도를 낼 수 있게 됐다고 회사는 설명했다.대웅제약은 시장성이 높은 치료 적응증을 중심으로 시장을 공략하고 있다. ▲삽화성·만성 편두통 ▲경부 근긴장이상 ▲위마비 ▲외상 후 스트레스장애(Post Traumatic Stress Disorder, PTSD) 등으로 치료 적응증 범위를 확장해 나갈 계획이다.대웅제약은 이번 나보타의 편두통 특허를 기반으로, 이온바이오파마가 미국에서 진행 중인 삽화성(간헐적) 편두통, 만성 편두통 치료 대상 임상 2상도 순조롭게 진행될 것으로 예상하고 있다.박성수 대웅제약 부사장은 “나보타의 편두통 특허 획득으로 편두통 치료 적응증 허가도 세계 두 번째로 받게 될 것으로 기대한다”며 “이온바이오파마와 긴밀한 협력을 통해 나보타의 신속한 치료 적응증 시장 진입을 이뤄낼 것”이라고 말했다.한편 이온바이오파마는 대웅제약이 나보타의 글로벌 치료 사업을 위해 2019년 협력 계약을 체결한 미국 소재 기업이다. 최근 미국 증시에 상장하며 투자금 1억2500만달러를 확보하고 나보타의 치료 적응증 확대를 위한 임상시험에 박차를 가하고 있다.올 하반기 삽화성 편두통 적응증의 임상 2상 주요 결과 발표를 앞두고 있다. 내년에는 만성 편두통 적응증 대상 2상 결과를 발표할 예정이다. 또 경부 근긴장이상 적응증은 올해 중 2상을 종료하고 내년에 3상에 진입할 계획이다. 위마비 적응증은 임상 2상을 신청했고 외상후 스트레스 장애(PTSD) 적응증은 전임상 단계다.김예나 기자 yena@hankyung.com