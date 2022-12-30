[인사] 신한금융지주 등
◈효성그룹◇효성<상무보>▷재무본부 김병우▷트랜스월드PU 최영숙◇효성티앤씨<상무>▷스판덱스PU 최봉구▷가흥화공법인 김성수<상무보>▷베트남·동나이법인 강대찬▷동나이법인 오준석◇효성첨단소재<전무>▷경영전략실 신덕수<상무보>▷인테리어PU 김준일◇효성중공업<전무>▷전력PU 박태영<상무보>▷영국지사장 김정현
◈계룡건설<부사장>▷영업본부 조명원▷건축본부 권용봉<전무 대우>▷관리본부 안석준<상무>▷경영정보실 양광모<상무보>▷필리핀 클라크 유재운▷설비부 오양균▷외주구매부 김용남▷공공영업부 원종희▷토목부 송준섭
◈유진그룹◎승진◇유진투자증권<이사대우>▷총무팀장 박정현▷천안지점장 조미곤▷챔피언스라운지금융센터 PB1센터 이종숙▷광주WM센터 김주영▷법인영업팀 박세진<부장>▷리스크관리팀장 김지훈▷채널관리팀장 권용식▷매매지원팀장 장호준▷파생솔루션3팀장 한새별▷울산지점장 박으뜸▷총무팀 강정민▷컴플라이언스팀 최유진▷챔피언스라운지금융센터 PB1센터 채윤희▷대구지점 이재식◇유진자산운용<수석>▷경영지원팀장 정주랑▷신탁회계팀장 김재은◇유진투자선물<영업상무>▷홀세일영업본부장 박기철▷글로벌영업본부장 최성민<부장>▷해외영업지원팀장 노원영▷리테일영업팀장 박영석
◈이십이세기미디어(주)▷사장 박창규▷대외협력본부장 정청영
◈중흥건설▷상무이사 김광호 류진석 박진식
◈풍산그룹◎승진◇풍산홀딩스<임원>▷부회장 박우동(풍산홀딩스·풍산 대표이사 겸임)<전무>▷류승훈◇풍산<임원>▷부사장 서정국▷전무 우제원 남정대▷상무 김순철 윤영태 박철민 박진홍
◈한국도자기◎승진▷전무 이완희 하걸용▷상무 임홍규
◈건설공제조합▷전략기획본부장 임금남▷종로지점장 양희동(서울금융센터 개설준비위원장 겸직)
◈부국증권◎승진<전무>▷왕진기 채권영업본부장▷정내혁 IB사업2본부장<상무>▷권희근 감사업무총괄책임자<상무보>▷준법감시실 황해용▷리스크관리부 안병찬▷자금부 이해희<이사보>▷강남지점 배진환▷영업부 장인범▷투자금융본부 이주용
◈신한금융지주◎이동<본부장>▷원신한지원부 본부장 천상영◎승진 및 신규선임<팀장>▷전략기획팀 팀장 이재성▷회계본부 팀장 황경업▷회계팀 팀장 이상종▷준법지원팀 팀장 전훈▷감사팀 팀장 황인주▷매크로금융팀 팀장 박상진▷사회공헌팀 팀장 강승표▷리스크관리팀 팀장 나병해◇신한투자증권◎신임<상무보>▷경영지원본부 박진석
◈신한은행◎신규선임<본부장> ▷영업그룹 권오복 손홍배 양우혁 우준식 이경선 이진호 황재필▷PWM영업본부 류정희▷기관영업1본부 유주선▷대기업 강북본부 이종구▷대기업 FI본부 정상진▷글로벌사업추진본부 이해창 ▷자금시장본부 박현식◎보임<본부장>▷영업추진부장 이봉재▷디지털개인고객부장김영민▷기관고객부장 강대오▷여신기획부장 김태수▷HR부장강영홍▷신한은행(중국)유한공사 법인장 (본부장급) 엄강일▷런던지점장우상현◎전보<본부장>▷영업그룹 본부장 송인조 ▷WM사업본부장 문진규▷ICT기획부장 (본부장 보임) 이원종▷AI Unit장 (상무 보임) 김민수▷디지털혁신 Tribe Leader (본부장 보임) 임은택◎신규선임<부서장>▷DigitalHR부장 최지웅▷데이터융합센터장 박동준▷플랫폼금융마케팅부장 김현곤▷모형공학부장 이은하▷ESG기획실 팀장(부서장대우) 박종진▷사회공헌부장 강승표▷제주 기업금융센터장겸 SRM 박용덕▷종합기획부 팀장(부서장대우) 권오균▷신한PWM도곡센터 지점장겸 PB 변승수◎전보<부서장>▷옴니채널전략부장 지상호▷업무지원부장 김홍식▷퇴직연금사업부장 이홍근▷연금솔루션마케팅부장 차동윤▷외환관리센터장 윤준재▷기업Tribe Leader 류은상▷GIB·대기업사업부장 김완택▷디지털전략부장 최혁재▷Mydata Unit장 윤근혁▷SOL플랫폼부장 기우석▷Data Unit장 김강철▷BaaS사업부장 강석진▷글로벌전략부장 류제은▷IPS전략부장 정문석▷종합기획부장 유진용▷회계부장 이응채 ▷경영혁신실장 김배승▷자금부장 강수종▷총무부장 이동섭▷비서실장 이정빈▷준법경영부장 김지훈▷준법감시부장 전종수▷대치역지점 커뮤니티장 이승호 ▷군인공제회관지점장 최성곤▷서초구청지점장 김현우▷스타시티 금융센터 커뮤니티장 김철수▷부천상동지점 커뮤니티장 조상현▷강북구청지점장 임채훈▷동대문지점장 지철희▷광교영업부 커뮤니티장 나일흠 ▷가양역지점 커뮤니티장 박종호▷성남공단 금융센터장겸 SRM 허림 ▷수내역지점장 권혁창▷반월 금융센터 커뮤니티장 박기두▷부평 기업금융센터장겸 SRM 장규종 ▷마두역지점장 안수현▷김포한강 금융센터 지점장겸 SRM 유정근▷제주지점 커뮤니티장 최용제▷오창 금융센터 지점장겸 SRM 박상용▷서울시청 금융센터장 정문호▷명동 대기업금융센터장겸 SRM 윤명식▷여의도중앙 대기업금융센터장겸 SRM 김영신▷FI영업3부장겸 SRM 오대웅▷FI영업3부 지점장겸 SRM 윤용빈◎그룹사 이동▷신한저축은행 부사장 이준석▷신한자산신탁 전무(CRO) 최완철▷신한자산운용 부사장 하대승
◈하이투자증권◎승진<전무>▷IB1부문장 문정운▷경영전략본부장 박춘호<상무>▷홀세일본부장 함승일▷영업지원본부장 조보원◎신규 선임<상무>▷IT본부장 정훈기▷IB2부문장 김주한<상무보>▷대기업솔루션본부장 남궁환<직무대행>▷금융소비자보호본부장 김상우◎이동<상무보>▷기업금융본부장 이종혁
◈한국거래소◎신임<집행간부(상무)>▷코스닥시장본부 본부장보 이부연▷코스닥시장본부 본부장보 황우경▷파생상품시장본부 본부장보 김재향▷KRX 국민행복재단 사무국장 정상호
◈DB그룹◇DB◎승진<부사장>▷홍보실장 최진호◇DB금융투자◎보임▷PF사업부장 박재범▷평촌지점장 최진원
◈KB증권◎신규 선임<부서장>▷택스솔루션부장 왕현정▷WM 테크솔루션부장 김태용▷글로벌파생상품부장 배영식▷결제업무부장 김진해▷디지털전략부장 김진호▷감사부장 김은정▷인사지원부장 엄현석▷자산관리 PO 유닛 리더 박용우▷MLT PO 유닛 리더 정숙희▷프라임센터장 이상규▷아웃바운드영업부장 오성재▷대체신디부장 최병호▷대체금융2부장 강병률▷ECM1부장 길대환<지점장>▷청담스타PB센터장 김희경▷신림지점장 홍승범▷삼성동금융센터 WM2지점장 이순안▷송파지점장 유영미▷수지PB센터장 양우석▷영업부금융센터 WM2지점장 김명숙▷광명지점장 김동현▷안산지점장 김가연▷용인지점장 김은진▷북울산지점장 윤만수▷김해지점장 정지수▷김천지점장 이성호▷광산지점장 명양재▷세종지점장 박혜우▷광주PB센터장 오상석◎전보<부서장>▷WM상품부장 한수길▷WM영업추진부장 고영륜▷총무부장 노승창▷인사관리부장 이태엽▷채권상품부장 장철근▷준법지원부장 양세종▷자산관리 UI/UX 유닛 리더 박영민▷그로스해킹 유닛 리더 김유진▷디지털자산추진단장 석우영▷SF2부장 이명진▷대체금융1부장 박준수<지점장>▷KB GOLD&WISE the FIRST센터장 이환희▷명동스타PB센터장 박영기▷도곡스타PB센터장 문경훈▷강남스타PB센터장 이주희▷분당PB센터장 최성필▷노원PB센터장 신동성▷대치금융센터 WM2지점장 김정아▷가산디지털지점장 임우균▷대치금융센터장 장홍탁▷삼성동금융센터 WM1지점장 안미예▷대치금융센터 WM1지점장 이화숙▷반포지점장 이경우▷수유지점장 김정아▷용산지점장 김종국▷신설동지점장 이철진▷영업부금융센터 WM1지점장 정지혁▷광화문지점장 남정득▷압구정지점장 오진영▷일산지점장 정은화▷수원지점장 김정환▷부산지점장 정상권▷울산지점장 송진영▷창원지점장 김봉준▷부산PB센터장 장현남▷대구지점장 김원구▷영주지점장 장재형▷상무지점장 김방현▷대천지점장 송원진▷대전지점장 추현식
◈KR투자증권◎신임<부문장>▷매크로투자부문 김양길 부문장<본부장>▷매크로투자1본부 노재호▷매크로투자2본부 이준우▷매크로투자3본부 차일호<팀장>▷매크로투자1팀 김성용▷Compliance팀 이정민▷법무팀 김태희
◈교육부▷교육부 부이사관 예혜란▷인재양성정책과장 강정자▷대학규제혁신총괄과장 박준성▷지역인재정책과장 윤소영▷평생직업교육기획과장 하유경▷산학협력취창업지원과 지원근무 부이사관 장미란▷교원정책과장 최보영▷교원양성연수과 지원근무 부이사관 조재익▷교육복지정책과장 이상돈▷교육부 부이사관 정윤경▷교육시설과장 정영린▷교육부 부이사관 이소영▷대학운영지원과장 김홍순▷유아교육정책과장 이용학▷교육자치협력과장 최수진▷사회정책총괄담당관 지원근무 서기관 안웅환▷디지털교육전환담당관 송선진▷교육부 서기관 엄진섭▷중등직업교육정책과장 이상범▷산학협력취창업지원과장 구영실▷대학재정과장 김진형▷교원양성연수과장 원용연▷사회정책조사분석팀장 김효신▷사회정책의제담당관 나은종▷전문대학법인지원팀장 김동안▷사학감사담당관 홍수영▷지역혁신대학지원과장 박성하▷인성체육예술교육과장 박창원▷교육국제화담당관 유희승▷평생학습지원과장 권삼수▷교육부 서기관 노진영▷인재선발제도과장 김혜림▷인재양성지원과장 정상은▷교육안전정책과장 최화식▷고등직업교육정책과장 이상우▷교육부 서기관 어효진▷예산담당관 권지영▷동북아교육대책팀장 김주영▷교육부 서기관 이지현▷지방교육재정과장 채홍준▷방과후돌봄정책과장 나현주▷유보통합추진준비팀장 지혜진▷학술연구정책과장 고영훈▷교육데이터담당관 이지은▷글로벌교육정책담당관 이혜진▷혁신행정담당관 김새봄▷기초학력진로교육과장 최윤정▷청년장학지원과장 안상훈▷재외교육지원담당관 안수미▷학생건강정책과장 정희권▷교육시설안전팀장 김관영▷정보보호팀장 김도영▷교육정보시스템운영팀장 유성석▷교육부 장학관 박수경▷학교생활문화과장 강전훈▷학교교수학습혁신과장 유상범▷교육콘텐츠정책과장 이진우▷특수교육정책과장 김선미▷장애학생평생교육팀장 민미홍▷국립대학병원지원팀장 김수정▷대학경영지원과장 최용하▷융합교육지원팀장 마소정▷교육과정지원팀장 김한승
◈해양수산부◎전보<과장급>▷수출가공진흥과장 박승준▷지도교섭과장 김원배▷항만기술안전과장 전충남▷세월호후속대책추진단 기획총괄과장 김병구▷국립해양조사원 남해해양조사사무소장 김동수▷서해어업관리단장 김종모▷부산지방해양수산청 부산항건설사무소 계획조사과장 임성순▷부산지방해양수산청 해양수산환경과장 이정로▷부산지방해양수산청 제주해양수산관리단장 이승두▷인천지방해양수산청 해양수산환경과장 김해기▷군산지방해양수산청장 최창석▷목포지방해양수산청장 정문수▷포항지방해양수산청장 김상기▷대산지방해양수산청장 류승규▷국립수산과학원 연구협력과장 박정인▷해양수산과학기술정책과장 이규선▷해양공간정책과장 김인경▷해양생태과장 신재영▷원양산업과장 이재영▷연안해운과장 도경식▷평택지방해양수산청장 변혜중
◈행정안전부◎전보<국장급>▷대구광역시 기획조정실장 황순조▷전라북도 기획조정실장 노홍석▷스마트복지안전공동체추진단장 김정기<과장급>▷의정담당관 김상춘▷정책평가담당관 조아리▷공공지능정책과장 이희열▷안전시스템개편지원단장 박재연▷예방안전과장 이명수▷위기관리지원과장 장규식▷지방자치인재개발원 행정지원과장 박이상▷국가기록원 기록관리교육센터장 김진희▷정부청사관리본부 관리총괄과장 김경환▷서울청사관리소 관리과장 허필영▷과천청사관리소 관리과장 박종복▷국가민방위재난안전교육원 민방위비상대비교육과장 김경상▷주민등록번호변경위원회 심사지원과장 정광근▷행정서비스통합추진단 이세영▷여수·순천10·19사건처리지원단 김경희▷새만금사업추진지원단 정승진▷민간협력과장 김호진▷재난안전데이터과장 김노경▷지방자치인재개발원 교육총괄과장 박병준▷과거사관련업무지원단 박중근▷스마트복지안전공동체추진단 이화진
◈국세청◎전보◇국세청<복수직서기관>▷국세청 정보화운영담당관실 이진재▷〃 정보보호담당관실 최원수◇서울지방국세청<복수직 서기관>▷서울지방국세청 법인세과 이철재▷〃 송무2과 김항로▷〃 송무3과 김동근▷〃 조사1국 조사1과 김봉규▷〃 조사1국 조사1과 전진▷〃 조사1국 조사2과 성혜진▷〃 조사1국 조사3과 김병철▷〃 조사1국 조사3과 노충환▷〃 조사1국 조사3과 이태연▷〃 조사2국 조사2과 이기각▷〃 조사3국 조사관리과 김광대▷〃 조사3국 조사2과 최미숙▷〃 조사4국 조사관리과 고만수▷〃 조사4국 조사1과 임정일▷〃 조사4국 조사2과 구성진▷〃 조사4국 조사3과 위찬필▷〃 국제조사관리과 손종욱▷〃 국제조사1과 조창우▷〃 국제조사2과 박형민◇중부지방국세청<복수직서기관>▷중부지방국세청 납세자보호담당관실 김진숙▷〃 조사1국 조사1과 성병모▷〃 조사2국 조사관리과 송명섭▷〃 조사3국 조사1과 김영기▷경기광주세무서 하남지서장 정윤길◇인천지방국세청<복수직서기관>▷인천지방국세청 납세자보호담당관 박임선▷포천세무서 동두천지서장 서기열◇대전지방국세청<복수직서기관>▷대전지방국세청 조사1국 조사2과장 김종일▷〃 조사1국 조사3과장 하신행▷충주세무서 충북혁신지서장 정승태◇광주지방국세청<복수직서기관>▷광주지방국세청 송무과장 정장호▷순천세무서 광양지서장 장영수◇대구지방국세청<복수직서기관>▷대구지방국세청 전산관리팀장 조승현▷남대구세무서 달성지서장 박수철▷경주세무서 영천지서장 이병탁◇부산지방국세청<복수직서기관>▷부산지방국세청 전산관리팀장 정규진▷〃 체납추적과 신관호▷〃 조사2국 조사3과 고동환▷통영세무서 거제지서장 박민기
◈문화재청◎임용·전보<과장급>▷문화재활용국 문화유산협력팀장 김재일▷한국전통문화대학교 교육운영과장 김응례▷국립무형유산원 기획운영과장 이상민▷국립무형유산원 전승지원과장 권오현▷국립문화재연구원 디지털문화재연구정보팀장 오춘영▷국립문화재연구원 국립완주문화재연구소장 최인화▷국립해양문화재연구소 서해문화재과장 박종서
◈통계청◎인사<과장급>▷통계기준과장 박현정
◈특허청◎전보<과장급>▷상표특별사법경찰과장 박주연▷상표심사정책과장 남영택▷식품생물자원심사과장 이경열▷가전제품심사과장 김갑병▷국제특허출원심사2팀장 조지훈▷사물인터넷심사과장 송대종▷바이오헬스케어심사과장 손창호▷지능형로봇심사과장 김주대▷디스플레이심사과장 김춘석▷전자상거래심사과장 여원현▷전자부품심사과장 이경홍▷방송미디어심사팀장 여인홍▷건설기술심사과장 최우준▷동력기술심사과장 반재원▷계측기술심사팀장 김정락▷특허심판원 심판장 김영배 원종혁 전범재 김현수 이동영 황성호 정진욱 최진호 여덕호
◈보험연구원◎보직 발령▷연구조정실장 정성희 선임연구위원▷금융시장분석실장 조영현 연구위원▷보험산업연구실장 김석영 선임연구위원▷금융제도실장 김해식 연구위원▷소비자·디지털연구실장 황인창 연구위원▷보험법연구실 백영화 선임연구위원▷기획행정실장 홍성연 부장
◈한국교육개발원▷부원장/기획조정본부장 임후남▷고등·평생교육연구본부장 최정윤▷교육데이터연구본부장 박병영▷미래교육연구본부장 손찬희▷홍보자료실장 정경아▷학교·교원정책연구실장 이동엽▷교육복지연구실장 박경호▷고등교육연구실장 조옥경▷평생·융합교육연구실장 김경애▷디지털교육연구실장 김은영▷인사실장 김태현▷재무회계실장 이지훈▷정보화실장 이기준▷감사실장 장인식
◈한국건설기술연구원 ▷건설시험인증본부장 류제룡▷구매관리실장 박태무▷화재안전연구소 화성행정팀장 김형진
◈한국농촌경제연구원▷농산업혁신연구부장 황윤재▷미래정책연구실장 유찬희▷기획조정실장 국승용
◈한국로봇산업진흥원◎전보<부서장>▷경영기획본부장 류지호▷로봇혁신사업본부장 김서현▷로봇기반디지털본부장 김종헌▷산업혁신실장 박일우◎전보<팀장>▷경영기획본부 기획예산팀장 오택수▷경영기획본부 인재경영팀장 정준혁▷경영기획본부 재무회계팀장 박미영▷경영기획본부 안전보안팀장 정현철▷로봇혁신사업본부 제조혁신팀장 주충호▷로봇혁신사업본부 서비스융합팀장 문상미▷로봇혁신사업본부 글로벌혁신팀장 김규환▷로봇혁신사업본부 로봇인력양성팀장 윤정민▷로봇기반디지털본부 디지털화사업팀장 류요엘▷로봇기반디지털본부 첨단로봇실증연구팀장 이진원▷로봇기반디지털본부 품질인증팀장 백형택▷로봇기반디지털본부 시험평가팀장 이상종▷산업혁신실 부실장 김태우▷감사윤리팀장 이용래
◈한국부동산원<지역본부장>▷서울지역본부장 겸 서울강남지사장 김기영▷대구경북지역본부장 겸 대구지사장 박보인<본사 실처센터장>▷기획조정실장 이정환▷경영지원실장 장우석▷ICT센터장 한정옥▷부동산통계처장 이재원▷부동산분석처장 김대환▷시장관리처장 박창일▷소비자보호처장 유제문▷공익보상처장 박행규▷도시정비처장 김능진▷녹색건축처장 배창휘▷연구개발실장 송수영<지사장>▷서울중부지사장 이남훈▷서울동부지사장 박영래▷의정부지사장임성기▷춘천지사장 김세기▷청주지사장 윤종돈▷전주지사장 강신만▷제주지사장 이태홍▷부산서부지사장 박형국▷창원지사장 김지희▷포항지사장 이재문
◈한국소비자원◎승진<1급>▷정보교육국장 최재희▷경기지원장 원혜일<2급>▷경영지원실 안전관리팀장 김병법▷경기지원 주택공산품팀장 박두현▷분쟁조정사무국 분쟁조정총괄팀장 이상근▷시험검사국장 정현희▷시험검사국 식품미생물팀장 홍준배<3급>▷경기지원 주택공산품팀 박종호 과장▷위해정보국 위해정보팀 김용욱 과장◎전보<부서장>▷안전경영실장 김병법▷대외홍보실장 송선덕▷시장조사국장 박현주▷소비자정보국장 지광석▷서울지원장 김종남▷경인·강원지원장 박정용▷안전감시국장 홍준배▷분쟁조정사무국장 이상훈<팀장>▷비서팀장 박종호▷기획조정실 경영혁신팀장 정대균▷기획조정실 인재경영팀장 엄성호▷안전경영실 안전보건팀장 전재범▷안전경영실 총무회계팀장 김진환▷대외홍보실 대외협력팀장 윤혜성▷대외홍보실 소비자중심경영팀장 박지민▷정책연구실 소비자시장연구팀장 황미진▷정책연구실 소비자정책평가팀장 이금노▷시장조사국 온라인거래조사팀장 정혜운▷시장조사국 시장감시팀장 박준용▷시장조사국 국제거래지원팀장 이후정▷소비자정보국 정보교육팀장 오경임▷소비자정보국 정보화전략팀장 김대호▷소비자정보국 데이터활용지원팀장 김인환▷피해구제국 국민소통팀장 정미영▷피해구제국 부산·울산·경남지원장 이선주▷피해구제국 대구·경북지원장 김정현▷피해구제국 광주·호남지원장 이찬향▷피해구제국 대전·세종·충청지원장 정은선▷서울지원 자동차팀장 최난주▷서울지원 금융보험팀장 이유진▷서울지원 의료팀장 김민주▷경인·강원지원 주택공산품팀장 박두현▷경인·강원지원 문화여행팀장 정고운▷경인·강원지원 정보통신팀장 박민경▷경인·강원지원 섬유식품팀장 임옥준▷위해정보국 위해정보팀장 허민영▷안전감시국 제품안전팀장 한성준▷안전감시국 생활안전팀장 서영호▷시험평가국 시험기획팀장 양종철▷시험평가국 전기전자팀장 백승일▷시험검사국 식품미생물팀장 권영일▷분쟁조정사무국 분쟁조정총괄팀장 김준권▷분쟁조정사무국 조정2팀장 한정희▷분쟁조정사무국 조정3팀장 이희경▷분쟁조정사무국 신속조정TF팀장 양길호
◈한국생산기술연구원▷대경본부장 성지현▷전북본부장 이상대▷기획조정본부장 박진희▷친환경재료공정연구그룹장 김수한▷R&D전략기획단장 김종민▷경영기획실장 채창옥▷기업협력지원실장 심준섭▷제주경영지원실장 정영훈
◈한국원자력연구원<소장>▷융복합양자과학연구소장 정영욱▷핵주기환경연구소장 백종혁▷혁신원자력시스템연구소장 이태호▷첨단방사선연구소장 정병엽<단장>▷사용후핵연료저장처분연구단장 조동건<부장>▷기획부장 조창연
◈한국표준과학연구원▷방사선표준그룹장 황상훈
◈서울소방재난본부◎승진<소방준감>▷안전지원과장 윤득수<소방정>▷현장대응단장 손병두▷시민안전체험관장 정진기▷성북소방서장 박용호▷구로소방서장 윤영재▷성동소방서장 김형국◎전보<소방정>▷119특수구조단장 오정일▷동대문소방서장 강동만▷강남소방서장 김흥곤▷강동소방서장 김윤섭▷마포소방서장 김용근▷도봉소방서장 김장군▷노원소방서장 이상일
◈경남도선거관리위원회◎승진<3급>▷경남도선거관리위원회 홍보과장 양광석<4급>▷김해시선거관리위원회 사무국장 최우영▷양산시선거관리위원회 사무국장 안세광◎전보<4급>▷경남도선거관리위원회 선거과장 홍상희▷창원시성산구선거관리위원회 사무국장 이용진▷창원시마산합포구선거관리위원회 사무국장 백유흠▷진주시선거관리위원회 사무국장 조재필▷통영시선거관리위원회 사무국장 이인희▷사천시선거관리위원회 사무국장 최광식<5급>▷경남도선거관리위원회 총무과 총무담당관 김길수▷경남도선거관리위원회 선거과 선거담당관 황상인▷고성군선거관리위원회 사무과장 이동기▷하동군선거관리위원회 사무과장 윤구영▷남해군선거관리위원회 사무과장 박훈영
◈대한무역투자진흥공사(코트라)◎승진<1직급>▷중소기업실 수출기업화팀장 김락곤▷글로벌공급망실 공급망모니터링팀장 박동욱▷무역투자연구센터장 김지엽▷인재경영실 인사팀장 정준규▷광저우무역관장 김주철<2직급>▷지역조사실 아시아중아팀 중국PM 윤기섭▷개발협력실 이성희▷하노이무역관 이현정▷기획조정실 기획혁신팀 국회협력PM 권오승▷아비장무역관장 정현철▷뉴델리무역관 부관장 박은경▷민스크무역관장 장윤성▷중소기업실 김태형
◈부산항만공사◎전보▷글로벌사업단장(해외사업실장 겸임) 구자림◎승진<1급>▷재난안전실 김윤철▷신항지사 장형탁▷재생개발실 박선정<2급>▷감사실 신동수▷물류정책실 김호석▷항만건설실 문영기▷항만시설부 류현준<3급>▷ESG경영실 한욱희▷항만운영실 민노을▷신항지사 황인중▷재생개발실 이종민<3급상당>▷항만운영실 최문환<4급>▷재난안전실 조세진▷기획조정실 김진숙▷뉴딜사업부 김민서<5급>▷재난안전실 조원오▷ESG경영실 이소림▷재무회계부 김재용▷재무회계부 진한별▷정보융합부 정영수▷항만운영실 김지수▷신항지사 윤하나▷건설계획실 김재민▷친환경사업부 김기훈▷항만시설부 강기훈▷스마트장비부 이상림▷마케팅부 이민주▷재생개발실 엄수진▷뉴딜사업부 천혜인
◈인천국제공항공사◎승진<1급>▷교통서비스처장 조우호▷공항시설처장 이경화▷물류처장 이상용▷해외사업처 인도네시아법인 전민재<2급>▷경영전략팀장 김동수▷예산팀장 최명준▷인사팀장 정혁준▷글로벌교육팀장 박원순▷상업기획팀장 김동규▷건축지원팀장 박대현▷승강시설팀장 김영종▷셔틀트레인팀장 박문규▷환경관리팀장 조정호▷산업안전팀장 송춘호▷보안검색팀장 이영중<처장>▷상생협력처장 박승희▷스마트공항처장 김기홍▷허브화전략처장 조종호▷항공보안처장 최동엽<팀장>▷예산팀장 조대연▷홍보기획팀장 김영신▷인재양성팀장 정재웅▷공항정보팀장 현종철▷자기부상철도팀장 하명완▷운항계획팀장 윤지혁▷터미널계획팀장 임종길▷그린에너지팀장 정진학▷환경관리팀장 송재백▷소방운영TF팀장 박갑진▷항공마케팅팀장 이수태▷보안장비팀장 박정빈▷안전품질팀장 이용복▷시운전TF팀장 권대숙▷운송설비팀장 정상훈▷배전등화팀장 이승호◎전보<처장>▷감사실장 김현태▷인재개발원장 최민아▷경영지원처장 이경화▷상업서비스처장 노경래▷공항시설처장 김동철▷기계시설처장 황석▷항행처장 조용수▷공항경제처장 백현송
◈인천항만공사◎전보<1급>▷항만운영실장 김순철▷여객사업부장 김영국<2급>▷항만뉴딜사업실장 남인식
◈한국국토정보공사(LX)▷부사장·기획혁신본부장 최규명▷지적사업본부장 오애리▷경영지원본부장 방성배
◈한국관광공사◎승진<1급>▷관광기업지원실장 박윤숙▷MICE실장 권종술▷감사실장 김동일<2급>▷윤리법무팀장 김주범▷세종충북지사장 윤승환▷광주전남지사장 이상태▷자카르타지사장 양수배◎승진 및 전보<2급>▷관광기업협력팀장 정근희▷홍보팀장 이광수▷의료웰니스팀장 호수영▷디지털협력팀장 김도현◎전보 및 보직 변경▷관광인재개발실장 신재구▷지역콘텐츠실장 김석▷국제마케팅실장 이영근▷기획조정실장 고봉길▷관광복지안전센터장 박종선▷관광인증센터장 주성희▷안전경영팀장 황성문▷디지털콘텐츠팀장 김경수▷비서팀장 성필상▷국제관광전략팀장 박정웅▷일본팀장 양경수▷관광교육팀장 이태호▷디지털혁신팀장 윤석구▷중문골프장 팀장 김광희▷경영지원팀장 전동현▷재경팀장 이상민▷런던지사장 김경주▷쿠알라룸푸르지사장 문상호▷경인지사장 이병찬▷전북지사장 오충섭▷아시아중동팀장 육경은▷MICE마케팅팀장 황건혁▷관광홍보관운영팀장 박경숙▷관광인재양성팀장 박영희▷국내디지털마케팅팀장 이가영▷기획조정팀장 마정민▷ESG경영팀장 박용환▷중국팀장 이현진▷한류관광팀장 이동욱▷국민관광전략팀장 문소연▷지역관광콘텐츠팀장 박대영▷레저관광팀장 주상건▷관광산업전략팀장 조영백▷쇼핑숙박팀장 박민정▷노무팀장 백만성▷관광복지안전센터 파트장 김성진▷관광인증센터 파트장 김민정◎파견▷부산관광공사(부산관광기업지원센터) 박인식▷순천만국제정원박람회 조직위원회 김경태
◈국민건강보험공단◎전보<본부장 및 선임실장>▷서울강원지역본부장 원인명▷대구경북지역본부장 김기형▷광주전라제주지역본부장 최옥용▷대전세종충청지역본부장 정일만▷인천경기지역본부장 안수민▷기획조정실장 박철용▷인력지원실장 이용구▷급여혁신실장 김남훈▷감사실장 윤정욱▷빅데이터전략본부장 이정수▷건강보험연구원 연구국제협력실장 신순애◎승진<1급>▷만성질환관리실장 박지영▷보건의료자원실장 최경희▷요양급여실장 조귀래▷요양심사실장 이경섭▷의료요양돌봄연계추진단장 신영숙▷금천지사장 박현의▷부산동래지사장 임정완▷해운대지사장 추동주▷울산중부지사장 조용만▷창원마산지사장 채복순▷구미지사장 이상화▷군산지사장 이윤학▷대전유성지사장 이용수▷고양덕양지사장 이철순▷김포지사장 최선영<1급>▷홍보실장 배민구▷고객지원실장 조준희▷종로지사장 민영미▷성동지사장 서철호▷광진지사장 권순자▷성북지사장 김도훈▷강북지사장 김선주▷도봉지사장 김화영▷서대문지사장 박숙희▷구로지사장 이은옥▷동작지사장 안석성▷서초북부지사장 고영▷강남동부지사장 윤형종▷송파지사장 윤선일▷강동지사장 강형윤▷대구북부지사장 김성진▷광주동부지사장 이옥순▷광주북부지사장 고미숙▷여수지사장 서미경▷청주동부지사장 장연옥▷천안지사장 박영임▷인천계양지사장 서경숙▷광명지사장 주영구▷파주지사장 손근호◎전보<상위직(1급)>▷노원지사장 박강희▷서초남부지사장 신건홍▷강릉지사장 이정선▷부산중부지사장 유순애▷진주산청지사장 정승룡▷안동지사장 김종희▷인천중부지사장 이재정◎승진<2급>▷인력지원실 보수운영부장 이상준▷경영지원실 시설관리부장 최영규▷자격부과실 보험료제도개선부장 차혜영▷비급여관리실 비급여조사부(TF)장 홍성욱▷의료비지원실 의료복지부장 류동완▷요양기준실 요양수가부장 김명희▷요양기준실 통합재가부장 홍윤경▷요양심사실 요양심사부장 권도주▷정보화본부 디지털정보부장 원혜경▷정보화본부 정보운영실 징수정보부장 이상혜▷정보화본부 정보운영실 요양정보부장 김기수▷차세대통합징수정보시스템구축추진단 사업관리반 사업총괄부(TF)장 김용주▷인재개발원 리더십개발부장 강우모▷은평지사 유완순▷부산진구지사 황미화▷부산남부지사 이미화▷창원마산지사 안용진▷창원마산지사 정운봉▷진주산청지사 백봉호▷진주산청지사 이용작▷김해지사 최봉준▷대구중부지사 박해룡▷대구동부지사 손금자▷포항남부지사 김은정▷안동지사 박경일▷구미지사 김명옥▷익산지사 박상동▷제주지사 김창신▷제주지사 박은영▷대전동부지사 배남규▷대전중부지사 강은희▷청주동부지사 유기철▷청주서부지사 김오순▷천안지사 김온규▷인천남부지사 김지현▷수원서부지사 김유선▷성남남부지사 하유희▷성남북부지사 배인경▷의정부지사 이원행▷부천북부지사 송진▷안산지사 문광석▷고양일산지사 고인수▷시흥지사 윤영선▷시흥지사 이상렬▷용인서부지사 이종민▷화성지사 김윤희▷화성지사 양진희◎전보<2급>▷기획조정실 혁신기획부장 하창일▷기획조정실 미래전략부장 유승상▷기획조정실 조직혁신부장 김수경▷고객센터설립추진단 고객센터설립추진반 설립총괄부(TF)장 김민영▷법무지원실 법규부장 김웅기▷홍보실 홍보기획부장 조양래▷홍보실 미디어홍보부장 박명주▷인력지원실 인사혁신부장 김은영▷인력지원실 인사운영부장 허진▷경영지원실 ESG관리부장 전영희▷안전관리실 보건관리부장 변정원▷NHIS인권센터 인권보호부장 이준희▷자격부과실 부과2부장 이미애▷통합징수실 수납정산부장 정희옥▷고객지원실 고객제안부(TF)장 최진희▷급여혁신실 급여기획부장 김연승▷급여혁신실 수가계약부장 권의경▷급여혁신실 급여평가부장 박향정▷급여혁신실 급여분석부장 이윤정▷급여관리실 급여관리부장 최재혁▷급여관리실 급여사후관리부장 조옥자▷급여관리실 급여조사부장 장세명▷비급여관리실 비급여운영부장 박현아▷비급여관리실 비급여표준화부장 박예경▷의료비지원실 재난상한제운영부장 장미정▷약제관리실 약가제도개선부장 최남선▷건강관리실 건강증진부장 권숙현▷상병수당추진단 상병수당제도기획부(TF)장 양순원▷만성질환관리실 지역의료개발부장 임우섭▷보건의료자원실 의료자원지원부장 정해숙▷보건의료자원실 요양병원간병급여추진부(TF)장 송수일▷의료기관지원실 조사기획부장 박숙희▷의료기관지원실 사후관리부장 서윤희▷요양기획실 요양기획부장 안광민▷요양기획실 요양재무부장 김재선▷요양기획실 요양기반부장 문명숙▷요양기준실 요양기준부장 권오진▷요양기준실 요양개발부장 송인숙▷요양급여실 건강보험고령친화연구센터(TF)장 강순희▷의료요양돌봄연계추진단 기반조성부(TF)장 이상태▷빅데이터전략본부 건강정보분석부장 김록영▷빅데이터전략본부 건강정보사업부장 원미애▷빅데이터전략본부 빅데이터운영실 결합개방부장 김종희▷빅데이터전략본부 빅데이터운영실 의료비용분석부장 김지영▷정보화본부 정보기획부장 신범식▷정보화본부 정보운영실 자격부과정보부장 지봉근▷차세대통합징수정보시스템구축추진단 사업관리반 차세대설계부(TF)장 김기수▷비서실장 이승진▷건강보험연구원 연구국제협력실 연구행정부장 왕정현▷건강보험연구원 연구국제협력실 국제협력부장 백인주▷건강보험연구원 보험재정연구실 국민의료비분석센터(TF)장 이정면▷건강보험연구원 보험급여연구실 보험급여연구센터장 김준호▷건강보험연구원 연구국제협력실 연구조정협력센터장 임민경▷서울강원지역본부 경영지원부장 차선주▷서울강원지역본부 징수부장 전대명▷서울강원지역본부 보험급여부장 문미영▷서울강원지역본부 요양지원1부장 한서현▷서울강원지역본부 비대면서비스부장 박형아▷서울강원지역본부 소송전담부(TF)장 정재한▷영등포북부지사장 김종행▷태백정선지사장 홍경윤▷속초지사장 최해춘▷삼척지사장 박동금▷부산울산경남지역본부 행정관리부장 박유상▷부산울산경남지역본부 경영지원부장 박영진▷부산울산경남지역본부 자격부과부장 구형모▷부산울산경남지역본부 징수부장 김병균▷부산울산경남지역본부 보험급여부장 남경숙▷부산울산경남지역본부 건강관리부장 김분수▷부산울산경남지역본부 요양지원부장 이미해▷부산울산경남지역본부 소송전담부(TF)장 이상복▷부산금정지사장 김기현▷부산연제지사장 황동환▷밀양창녕지사장 김장수▷거제지사장 서두지▷거창지사장 정병창▷대구경북지역본부 징수부장 오종숙▷대구경북지역본부 보험급여부장 권명주▷대구남부지사장 권대영▷달성지사장 문영학▷광주전라제주지역본부 행정관리부장 박진희▷광주전라제주지역본부 징수부장 김경아▷남원지사장 백상현▷김제지사장 이숙영▷무안신안지사장 나방균▷장성담양지사장 허현만▷대전세종충청지역본부 행정관리부장 이종학▷대전세종충청지역본부 보험급여부장 신숙희▷대전세종충청지역본부 의료기관지원부장 김은영▷대전세종충청지역본부 건강관리부장 박은주▷대전세종충청지역본부 비대면서비스부장 유현숙▷진천지사장 박정숙▷음성지사장 이신영▷인천경기지역본부 행정관리부장 한이식▷인천경기지역본부 자격부과부장 김향미▷인천경기지역본부 보험급여부장 김가원▷인천경기지역본부 요양운영부장 이남의▷인천경기지역본부 요양지원2부장 박재병▷동두천연천지사장 김상갑▷구리지사장 이승조▷의왕지사장 정상용▷하남지사장 임옥주▷여주지사장 우인구▷포천지사장 변영심▷양평지사장 신성섭<상위직(2급)>▷고객센터설립추진단 고객센터설립추진반 설립지원부(TF)장 김진현▷인력지원실 노사협력부장 최재우▷자격부과실 부과1부장 기현정▷의료기관지원실 사후징수부장 이현승▷요양기획실 요양법규부장 조희춘▷요양급여실 인정관리부장 윤혜욱▷요양심사실 요양평가부장 서정아▷의료요양돌봄연계추진단 연계운영부(TF)장 정서현▷부산진구지사 정도기▷부산동래지사 김미순▷부산사하지사 김미숙▷경주지사 이수윤▷대전서부지사 정상훈▷안산지사 박강수▷용인서부지사 신용덕
◈국민연금공단◎전보<본부 부서장 및 지역본부장>▷기획조정실장 김덕훈▷인사혁신실장 김기범▷경영지원실장 허강은▷안전관리실장 강창남▷가입지원실장 최은수▷고객지원실장 신재혁▷국제협력센터장 김치묵▷노후준비지원실장 김석영▷복지사업센터장 이범석▷기초연금센터장 채우석▷디지털전략실장 유진선▷정보지원실장 박춘경▷운용지원실장 최 진▷비서실장 이기성▷미래기획단장 서동현▷서울북부지역본부장 강신복▷경인지역본부장 김성호일▷대전세종지역본부장 송미령▷광주지역본부장 윤중선▷부산지역본부장 정병우<지사장>▷종로중구지사장 김미경▷성동광진지사장 류승훈▷용산지사장 이승현▷은평지사장 문병선▷의정부지사장 최재용▷강남역삼지사장 최규현▷송파지사장 이재영▷강동하남지사장 정윤경▷서초지사장 이여규▷관악지사장 이영애▷구로금천지사장 김혁중▷영등포지사장 이정수▷강서지사장 정갑수▷춘천지사장 권혁일▷원주지사장 정태규▷북수원지사장 조병석▷처인기흥지사장 노은영▷수지지사장 임계홍▷화성오산지사장 안효주▷안양과천지사장 이상욱▷분당지사장 임용택▷경기광주지사장 임병희▷광명지사장 추태경▷시흥지사장 정연호▷부천지사장 김철환▷남동연수지사장 유대섭▷남인천지사장 배봉희▷부평계양지사장 양광복▷서대전지사장 김석주▷북대전지사장 양해웅▷동청주지사장 정정태▷옥천지사장 임경빈▷충주지사장 강현희▷공주부여지사장 정광문▷홍성지사장 최문환▷서산태안지사장 임응경▷보령지사장 이정철▷동광주지사장 조계문▷북광주지사장 허현숙▷전주완주지사장 최석영▷진안지사장 이종익▷익산군산지사장 최정윤▷정읍지사장 김승균▷남원순창지사장 이종회▷여수지사장 김영균▷나주지사장 이승훈▷서귀포지사장 양윤택▷서대구지사장 정근식▷동대구지사장 최복효▷대구달성고령지사장 정우식▷경산청도지사장 이중규▷경주영천지사장 장은경▷영주봉화지사장 윤기탁▷김천성주지사장 배진범▷중부산지사장 노인호▷북부산지사장 박용수▷부산사상지사장 정상준▷동울산지사장 김응수▷창원지사장 이재수▷마산지사장 하영란▷김해밀양지사장 박태효▷거창지사장 손재욱
◈한국산업단지공단◎승진<본부장·실장급>▷기업지원실장 김은철▷구조고도화사업실장 안무권▷강원지역본부장 권오성<팀장급>▷기업투자혁신팀장 윤홍민▷세무회계팀장 김민석▷디지털플랫폼팀장 임정진▷강원지역본부 동해지사장 이범호▷전남지역본부 산단혁신기획팀장 장광호▷전북지역본부 산단혁신기획팀장 유병길
◈한국산업기술진흥협회▷디지털혁신본부장 김상길▷전략기획본부장 김종훈▷시상인증단장 정해혁▷디지털서비스개발팀장 김영창▷정책연구팀장 이종민▷영남사무소장 박중환
◈한국소프트웨어산업협회◎승진<본부장·사무국장>▷산업정책본부장 조영훈▷인재개발본부장 박환수(전무 승진)▷사무국장 최강민<실장>▷산업정책실장 안홍준▷글로벌지원실장 박은경▷경영기획실장 서은주
◈극지연구소▷연구기획실장 강동훈
◈한전원자력연료(KNF)▷청렴감찰부장 최영재▷조직예산부장 이철호▷보안방호부장 명정만▷내부회계관리반장 여용길▷사택리모델링반장 연진호▷디지털총괄부장 안종성▷디지털융합부장 한윤희▷정보보안부장 김민수▷재난대응부장 홍종원▷생산기획팀장 정두래▷생산관리부장 이상민▷공정개발팀장 박기범▷증설시운전반장 최희성▷소결체부장 노호규▷TSA성형부장 성학진▷TSA가공부장 황호연▷보전기술팀장 김태훈▷정비부장 이현준▷SCM전략부장 황인선▷물자관리부장 김형택▷국내원전설계관리팀장 최동수▷해외원전설계관리팀장 박성규▷설계품질인허가부장 박세인▷코드검증관리부장 김재희▷열수력설계팀장 전종국▷과도해석팀장 조성주▷사고해석부장 이상익▷노심보호설계팀장 이대진▷계속운전평가부장 장재용▷연료개발부장 하동근▷시험해석기술부장 박준규▷소재개발부장 장훈▷성능해석기술부장 최재명▷안전해석기술부장 이걸우▷후행주기사업부장 도만석▷해외사업개발부장 김성두▷UAE신규사업부장 문훈아▷품질검증부장 김영로▷시험분석부장 김용재▷집합체설계부장 김일규▷아부다비지사장 최영호
◈한국연구재단◎승진▷디지털혁신본부장 박숙미▷감사실장 김현태▷기초연구기획실장 황구연▷국책사업평가실장 박춘경▷국제협력기획실장 전호석▷기획조정실장 남호성▷홍보실장 강동환◎전보▷인문사회연구기획실장 이덕우▷인문사회연구지원실장 강종우▷국책연구전략실장 한동성▷학술총괄실장 강병옥▷인재양성실장 박진일▷대학교육실장 허정은▷국제협력기반실장 백민정▷국제협력진흥실장 강동섭
◈성균관대▷인문사회과학캠퍼스 부총장 겸 학부대학장 김재현▷자연과학캠퍼스 부총장 겸 산학협력단장 겸 공동기기원장 최재붕▷대학원장 겸 일반대학원장 한상만▷유학대학장 겸 유학대학원장 김동민▷문과대학장 안대회▷법학전문대학원장 겸 법과대학장 김일환▷사회과학대학장 김근세▷경제대학장 김성현▷경영대학장 겸 경영전문대학원장 겸 경영대학원(IMBA)장 겸 글로벌보험·연금대학원장 이석규▷자연과학대학장 김지만▷정보통신대학장 권기원▷소프트웨어융합대학장 이은석▷공과대학장 겸 과학기술대학원장 김태성▷약학대학장 겸 임상약학대학원장 정상전▷사범대학장 겸 교육대학원장 고장완▷생명공학대학장 권대혁▷스포츠과학대학장 겸 스포츠단장 장경로▷예술대학장 겸 디자인대학원장 정지숙▷기획조정처장 겸 감사관 유필진▷교무처장 배상훈▷학생처장 겸 학생인재개발원장 겸 학생성공센터장 겸 양현관장 겸 성대신문사주간 현소혜 ▷ 입학처장 홍문표 ▷ 총무처장 박동희 ▷ 국제처장 겸 성균어학원장 이한정 ▷ 정보통신처장 겸 학술정보관장 겸 슈퍼컴퓨팅센터장 최형기 ▷ 자산관리처장 겸 식물원장 손세형 ▷ 대외협력처장 지성우 ▷ 성균융합원장 권영욱 ▷ 국정전문대학원장 문상호 ▷ 국가전략대학원장 조원빈 ▷ 번역·TESOL대학원장 박유정 ▷ 사회복지대학원장 최희정 ▷ 임상간호대학원장 이영희 ▷ 글로벌창업대학원장 겸 창업지원단장 김경환 ▷ 미디어문화융합대학원장 정성은 ▷ 건강센터장 곽금연 ▷ 출판부장 황호덕 ▷ 실험동물센터장 이기영 ▷ 카운슬링센터장 김민아 ▷ 삼성융합의과학원장 윤엽 ▷ 인재교육원장 이정환 ▷ 성과분석팀장 손태익 ▷ 교무팀장 이태효 ▷ 학생지원팀장 채성찬 ▷ 연구지원팀장 장연호 ▷ 구매운영팀장 김한기 ▷ 안전보건팀장 노종대 ▷ 대외협력팀장 김범준 ▷ 홍보팀장 신현대 ▷ 대학원팀장 최병욱 ▷ 유학/문과대학행정실장 이승준 ▷ 사회과학/예술대학행정실장 강점복 ▷ 경제/경영대학/중국대학원행정실장 염동기 ▷ 정보통신/소프트웨어융합/공과대학행정실장 정원준
◈경상국립대<학장>▷자연과학대학장 이준화▷사범대학장 김경모<부학장>▷자연과학대학 교학부학장 전두배▷사범대학 부학장 이영욱
◈순천향대▷교학부총장 김용하▷연구산학부총장 겸 산학협력단장 김춘순▷건강과학대학원장 겸 의료과학대학장 박상규▷법과학대학원장 김정식▷순천향의생명연구원장 이종순▷창의라이프대학원장 겸 창의라이프대학장 김민▷교무처장 이경호▷기획처장 윤성환▷입학처장 민세동▷학생처장 조호대▷국제교육교류처장 유병욱▷산학협력처장 윤형선▷연구처장 한상민▷브랜드전략실장 조현빈
◈세명대학교◎보직<교원>▷교학부총장 김호현▷교무연구처장 손호중▷학생처장 최상수▷입학관리본부장 두경일▷인문예술대학장 임현숙▷IT엔지니어링대학장 윤석표▷한의과대학장 조학준▷교양대학장 김상현
◈청주 서원대▷교학부총장 김영미▷기획평가처장 정재은▷미래대학장 최흥렬▷국제교류원장 이영은▷한국어교육센터장 최윤곤▷대학원 교학부장 겸 사범대학 교직부장 겸 학교현장교육지원센터장 김흥태▷융복합대학 문화기술사업팀장 겸 융복합운영팀장 겸 학생생활관 부관장 김선수▷국제교류지원팀장 백승현
◈한국전통문화대◎보직<교원>▷교학처장 김수철
◈건양대병원<교원>▷진료부원장 박근용▷진료지원부장 김연수▷교육수련부장 나상준▷심사평가실장 문주익▷적정진료관리2부실장 성낙송▷내과계중환자실장 권택근▷외과계중환자실장 구관우▷류마티스내과장 정청일▷소아청소년과장 겸 센터장 윤정민▷이비인후과장 인승민▷영상의학과장 김금원▷정형외과장 이진웅▷심뇌혈관센터장 김재현▷첨단재생의료센터장 윤세희<직원>▷행정부원장 김덕중▷원무1팀장 이재형▷원무2팀장 허은경▷관재팀장 이한상▷암센터운영팀장 양세이▷구매팀장 가홍진▷심사평가팀장 김인숙
◈분당서울대병원▷간호본부장 신연희▷간호행정교육팀장 임영희▷수술간호팀장 이정희▷진단검사의학과 운영팀장 이광우▷감사팀장 문광빈▷원무팀장 이제혁▷안전총괄부장 박화섭▷연구행정팀장 조병주▷물류자산팀장 최명균▷인재운용팀장 김종복▷교육수련팀장 심현주▷홍보팀장 박정화▷발전후원팀장 여상근▷경영혁신팀장 김민정▷인권보호팀장 이성호
◈SBS 미디어그룹◎승진◇SBS<국장급>▷라디오센터장 전문수▷스포츠국장 손근영<부국장급>▷통합뉴스룸 보도국장 우상욱▷미래전략국장 황선복▷마케팅국장 이정우▷경영국장 김기헌▷대외협력실 심의팀 배성우▷콘텐츠전략본부 콘텐츠파트너십팀장 유윤재▷콘텐츠전략본부 문화사업팀장 이영찬▷시사교양본부 윤성만▷시사교양본부 장경수▷시사교양본부 허강일▷보도본부 김수현·고희경·김용욱·편상욱·이현식·박병일·정희돈▷경영본부 재무팀장 우규호▷경영본부 ERP팀 김두식▷경영본부 콘텐츠마스터링팀장 최동찬<부장급>▷디지털전략실 미디어전략팀장 김석희▷콘텐츠전략본부 아나운서팀 이병희▷콘텐츠전략본부 콘텐츠파트너십팀 변진선▷콘텐츠전략본부 콘텐츠파트너십팀 임찬묵▷콘텐츠전략본부 광고팀 김진철▷시사교양본부 교양3CP 한재신▷시사교양본부 고영우▷예능본부 예능D스튜디오 팀장 김용권▷라디오센터 라디오콘텐츠전략팀장 이선아▷라디오센터 김광수·이창재·김훈종▷보도본부 탐사보도부장 김정인▷보도본부 정치팀장 조성현▷보도본부 경제정책팀장 송욱▷보도본부 곽상은·장세만·유성재·임상범·심우섭▷경영본부 기획팀 장용준▷경영본부 인사팀부 국외연수 차재훈▷경영본부 노사협력팀 윤성노▷경영본부 재무팀 유우정▷경영본부 총무팀 고성진▷경영본부 미디어IT팀 진신우▷경영본부 네트워크기술팀 전철석▷경영본부 콘텐츠마스터링팀 이승재▷경영본부 라디오기술팀 황한성◎전보▷대외협력실 정책팀장 유병수▷보도본부 스포츠취재부장 서대원◇SBS A&T<부국장급>▷기술영상본부장 김재원▷미술본부 아트1팀 노상순▷기술영상본부 영상제작1팀 김천종▷보도영상본부 뉴스디자인팀 장성욱<부장급>▷경영사업국 사업기획팀 안성우▷미술본부 아트3팀장 이은범▷미술본부 영상디자인팀 소은석▷기술영상본부 영상제작1팀 김경태▷기술영상본부 제작기술팀장 이홍구▷기술영상본부 제작기술팀 김명권▷기술영상본부 중계기술팀장 이우승▷기술영상본부 중계기술팀 김영일▷보도영상본부 영상취재팀 오영춘▷보도영상본부 영상취재팀 황인석▷보도영상본부 보도기술팀 남순우▷보도영상본부 뉴스디자인팀 최양욱◇스튜디오S<부국장급>▷기획제작1CP 박영수<부장급>▷경영사업국 경영전략팀장 박춘재▷경영사업국 마케팅사업팀장 이미우◇SBS콘텐츠허브<국장급>▷콘텐츠사업실장 진해동
◈경북매일신문▷편집국장 정상호▷대구지사장 홍석봉
◈대한경제신문사▷대표이사 사장 박승준
◈비즈니스플러스▷글로벌마켓팀 선임기자 이진수
◈시사저널▷디지털보도본부장 이민우▷디지털보도본부 디지털광고팀장 정성진
◈세계일보▷편집국장 조남규▷광고국장 박찬준▷세계비즈앤스포츠월드 상무이사 겸 편집인 문준식
◈이데일리·이데일리씨앤비◇이데일리<부국장대우>▷마켓IN센터장 권소현<부장>▷광고국 광고마케팅팀 최광호<부장대우>▷건설부동산부장 문승관▷경제정책부장 윤종성▷소비자생활부장 박철근<차장>▷디지털콘텐츠부 사진팀장 노진환▷정치부 정당팀장 김기덕▷정치부 청와대외교안보팀장 김관용▷금융부 이명철▷ICT부 김정유▷소비자생활부 중소기업팀장 김영환▷편집부 한초롱▷마켓IN센터 안혜신▷미디어기획팀 박송이▷미디어기획팀 장효선▷미디어기획팀 정한기◇이데일리씨앤비<부국장>▷보도국장 김정민▷편성제작국장 원경호<부장>▷편성제작국 기술팀 김형만<부장대우>▷콘텐츠사업국장 직무대행 구창현<차장>▷편성제작국 방송제작팀 김혜창
◈이코노믹리뷰▷편집국 총괄에디터 김선태
◈조선비즈▷마케팅1팀장 함유영▷마케팅2팀장 이나라▷미디어사업팀장 김영남
◈계룡건설<부사장>▷영업본부 조명원▷건축본부 권용봉<전무 대우>▷관리본부 안석준<상무>▷경영정보실 양광모<상무보>▷필리핀 클라크 유재운▷설비부 오양균▷외주구매부 김용남▷공공영업부 원종희▷토목부 송준섭
◈유진그룹◎승진◇유진투자증권<이사대우>▷총무팀장 박정현▷천안지점장 조미곤▷챔피언스라운지금융센터 PB1센터 이종숙▷광주WM센터 김주영▷법인영업팀 박세진<부장>▷리스크관리팀장 김지훈▷채널관리팀장 권용식▷매매지원팀장 장호준▷파생솔루션3팀장 한새별▷울산지점장 박으뜸▷총무팀 강정민▷컴플라이언스팀 최유진▷챔피언스라운지금융센터 PB1센터 채윤희▷대구지점 이재식◇유진자산운용<수석>▷경영지원팀장 정주랑▷신탁회계팀장 김재은◇유진투자선물<영업상무>▷홀세일영업본부장 박기철▷글로벌영업본부장 최성민<부장>▷해외영업지원팀장 노원영▷리테일영업팀장 박영석
◈이십이세기미디어(주)▷사장 박창규▷대외협력본부장 정청영
◈중흥건설▷상무이사 김광호 류진석 박진식
◈풍산그룹◎승진◇풍산홀딩스<임원>▷부회장 박우동(풍산홀딩스·풍산 대표이사 겸임)<전무>▷류승훈◇풍산<임원>▷부사장 서정국▷전무 우제원 남정대▷상무 김순철 윤영태 박철민 박진홍
◈한국도자기◎승진▷전무 이완희 하걸용▷상무 임홍규
◈건설공제조합▷전략기획본부장 임금남▷종로지점장 양희동(서울금융센터 개설준비위원장 겸직)
◈부국증권◎승진<전무>▷왕진기 채권영업본부장▷정내혁 IB사업2본부장<상무>▷권희근 감사업무총괄책임자<상무보>▷준법감시실 황해용▷리스크관리부 안병찬▷자금부 이해희<이사보>▷강남지점 배진환▷영업부 장인범▷투자금융본부 이주용
◈신한금융지주◎이동<본부장>▷원신한지원부 본부장 천상영◎승진 및 신규선임<팀장>▷전략기획팀 팀장 이재성▷회계본부 팀장 황경업▷회계팀 팀장 이상종▷준법지원팀 팀장 전훈▷감사팀 팀장 황인주▷매크로금융팀 팀장 박상진▷사회공헌팀 팀장 강승표▷리스크관리팀 팀장 나병해◇신한투자증권◎신임<상무보>▷경영지원본부 박진석
◈신한은행◎신규선임<본부장> ▷영업그룹 권오복 손홍배 양우혁 우준식 이경선 이진호 황재필▷PWM영업본부 류정희▷기관영업1본부 유주선▷대기업 강북본부 이종구▷대기업 FI본부 정상진▷글로벌사업추진본부 이해창 ▷자금시장본부 박현식◎보임<본부장>▷영업추진부장 이봉재▷디지털개인고객부장김영민▷기관고객부장 강대오▷여신기획부장 김태수▷HR부장강영홍▷신한은행(중국)유한공사 법인장 (본부장급) 엄강일▷런던지점장우상현◎전보<본부장>▷영업그룹 본부장 송인조 ▷WM사업본부장 문진규▷ICT기획부장 (본부장 보임) 이원종▷AI Unit장 (상무 보임) 김민수▷디지털혁신 Tribe Leader (본부장 보임) 임은택◎신규선임<부서장>▷DigitalHR부장 최지웅▷데이터융합센터장 박동준▷플랫폼금융마케팅부장 김현곤▷모형공학부장 이은하▷ESG기획실 팀장(부서장대우) 박종진▷사회공헌부장 강승표▷제주 기업금융센터장겸 SRM 박용덕▷종합기획부 팀장(부서장대우) 권오균▷신한PWM도곡센터 지점장겸 PB 변승수◎전보<부서장>▷옴니채널전략부장 지상호▷업무지원부장 김홍식▷퇴직연금사업부장 이홍근▷연금솔루션마케팅부장 차동윤▷외환관리센터장 윤준재▷기업Tribe Leader 류은상▷GIB·대기업사업부장 김완택▷디지털전략부장 최혁재▷Mydata Unit장 윤근혁▷SOL플랫폼부장 기우석▷Data Unit장 김강철▷BaaS사업부장 강석진▷글로벌전략부장 류제은▷IPS전략부장 정문석▷종합기획부장 유진용▷회계부장 이응채 ▷경영혁신실장 김배승▷자금부장 강수종▷총무부장 이동섭▷비서실장 이정빈▷준법경영부장 김지훈▷준법감시부장 전종수▷대치역지점 커뮤니티장 이승호 ▷군인공제회관지점장 최성곤▷서초구청지점장 김현우▷스타시티 금융센터 커뮤니티장 김철수▷부천상동지점 커뮤니티장 조상현▷강북구청지점장 임채훈▷동대문지점장 지철희▷광교영업부 커뮤니티장 나일흠 ▷가양역지점 커뮤니티장 박종호▷성남공단 금융센터장겸 SRM 허림 ▷수내역지점장 권혁창▷반월 금융센터 커뮤니티장 박기두▷부평 기업금융센터장겸 SRM 장규종 ▷마두역지점장 안수현▷김포한강 금융센터 지점장겸 SRM 유정근▷제주지점 커뮤니티장 최용제▷오창 금융센터 지점장겸 SRM 박상용▷서울시청 금융센터장 정문호▷명동 대기업금융센터장겸 SRM 윤명식▷여의도중앙 대기업금융센터장겸 SRM 김영신▷FI영업3부장겸 SRM 오대웅▷FI영업3부 지점장겸 SRM 윤용빈◎그룹사 이동▷신한저축은행 부사장 이준석▷신한자산신탁 전무(CRO) 최완철▷신한자산운용 부사장 하대승
◈하이투자증권◎승진<전무>▷IB1부문장 문정운▷경영전략본부장 박춘호<상무>▷홀세일본부장 함승일▷영업지원본부장 조보원◎신규 선임<상무>▷IT본부장 정훈기▷IB2부문장 김주한<상무보>▷대기업솔루션본부장 남궁환<직무대행>▷금융소비자보호본부장 김상우◎이동<상무보>▷기업금융본부장 이종혁
◈한국거래소◎신임<집행간부(상무)>▷코스닥시장본부 본부장보 이부연▷코스닥시장본부 본부장보 황우경▷파생상품시장본부 본부장보 김재향▷KRX 국민행복재단 사무국장 정상호
◈DB그룹◇DB◎승진<부사장>▷홍보실장 최진호◇DB금융투자◎보임▷PF사업부장 박재범▷평촌지점장 최진원
◈KB증권◎신규 선임<부서장>▷택스솔루션부장 왕현정▷WM 테크솔루션부장 김태용▷글로벌파생상품부장 배영식▷결제업무부장 김진해▷디지털전략부장 김진호▷감사부장 김은정▷인사지원부장 엄현석▷자산관리 PO 유닛 리더 박용우▷MLT PO 유닛 리더 정숙희▷프라임센터장 이상규▷아웃바운드영업부장 오성재▷대체신디부장 최병호▷대체금융2부장 강병률▷ECM1부장 길대환<지점장>▷청담스타PB센터장 김희경▷신림지점장 홍승범▷삼성동금융센터 WM2지점장 이순안▷송파지점장 유영미▷수지PB센터장 양우석▷영업부금융센터 WM2지점장 김명숙▷광명지점장 김동현▷안산지점장 김가연▷용인지점장 김은진▷북울산지점장 윤만수▷김해지점장 정지수▷김천지점장 이성호▷광산지점장 명양재▷세종지점장 박혜우▷광주PB센터장 오상석◎전보<부서장>▷WM상품부장 한수길▷WM영업추진부장 고영륜▷총무부장 노승창▷인사관리부장 이태엽▷채권상품부장 장철근▷준법지원부장 양세종▷자산관리 UI/UX 유닛 리더 박영민▷그로스해킹 유닛 리더 김유진▷디지털자산추진단장 석우영▷SF2부장 이명진▷대체금융1부장 박준수<지점장>▷KB GOLD&WISE the FIRST센터장 이환희▷명동스타PB센터장 박영기▷도곡스타PB센터장 문경훈▷강남스타PB센터장 이주희▷분당PB센터장 최성필▷노원PB센터장 신동성▷대치금융센터 WM2지점장 김정아▷가산디지털지점장 임우균▷대치금융센터장 장홍탁▷삼성동금융센터 WM1지점장 안미예▷대치금융센터 WM1지점장 이화숙▷반포지점장 이경우▷수유지점장 김정아▷용산지점장 김종국▷신설동지점장 이철진▷영업부금융센터 WM1지점장 정지혁▷광화문지점장 남정득▷압구정지점장 오진영▷일산지점장 정은화▷수원지점장 김정환▷부산지점장 정상권▷울산지점장 송진영▷창원지점장 김봉준▷부산PB센터장 장현남▷대구지점장 김원구▷영주지점장 장재형▷상무지점장 김방현▷대천지점장 송원진▷대전지점장 추현식
◈KR투자증권◎신임<부문장>▷매크로투자부문 김양길 부문장<본부장>▷매크로투자1본부 노재호▷매크로투자2본부 이준우▷매크로투자3본부 차일호<팀장>▷매크로투자1팀 김성용▷Compliance팀 이정민▷법무팀 김태희
◈교육부▷교육부 부이사관 예혜란▷인재양성정책과장 강정자▷대학규제혁신총괄과장 박준성▷지역인재정책과장 윤소영▷평생직업교육기획과장 하유경▷산학협력취창업지원과 지원근무 부이사관 장미란▷교원정책과장 최보영▷교원양성연수과 지원근무 부이사관 조재익▷교육복지정책과장 이상돈▷교육부 부이사관 정윤경▷교육시설과장 정영린▷교육부 부이사관 이소영▷대학운영지원과장 김홍순▷유아교육정책과장 이용학▷교육자치협력과장 최수진▷사회정책총괄담당관 지원근무 서기관 안웅환▷디지털교육전환담당관 송선진▷교육부 서기관 엄진섭▷중등직업교육정책과장 이상범▷산학협력취창업지원과장 구영실▷대학재정과장 김진형▷교원양성연수과장 원용연▷사회정책조사분석팀장 김효신▷사회정책의제담당관 나은종▷전문대학법인지원팀장 김동안▷사학감사담당관 홍수영▷지역혁신대학지원과장 박성하▷인성체육예술교육과장 박창원▷교육국제화담당관 유희승▷평생학습지원과장 권삼수▷교육부 서기관 노진영▷인재선발제도과장 김혜림▷인재양성지원과장 정상은▷교육안전정책과장 최화식▷고등직업교육정책과장 이상우▷교육부 서기관 어효진▷예산담당관 권지영▷동북아교육대책팀장 김주영▷교육부 서기관 이지현▷지방교육재정과장 채홍준▷방과후돌봄정책과장 나현주▷유보통합추진준비팀장 지혜진▷학술연구정책과장 고영훈▷교육데이터담당관 이지은▷글로벌교육정책담당관 이혜진▷혁신행정담당관 김새봄▷기초학력진로교육과장 최윤정▷청년장학지원과장 안상훈▷재외교육지원담당관 안수미▷학생건강정책과장 정희권▷교육시설안전팀장 김관영▷정보보호팀장 김도영▷교육정보시스템운영팀장 유성석▷교육부 장학관 박수경▷학교생활문화과장 강전훈▷학교교수학습혁신과장 유상범▷교육콘텐츠정책과장 이진우▷특수교육정책과장 김선미▷장애학생평생교육팀장 민미홍▷국립대학병원지원팀장 김수정▷대학경영지원과장 최용하▷융합교육지원팀장 마소정▷교육과정지원팀장 김한승
◈해양수산부◎전보<과장급>▷수출가공진흥과장 박승준▷지도교섭과장 김원배▷항만기술안전과장 전충남▷세월호후속대책추진단 기획총괄과장 김병구▷국립해양조사원 남해해양조사사무소장 김동수▷서해어업관리단장 김종모▷부산지방해양수산청 부산항건설사무소 계획조사과장 임성순▷부산지방해양수산청 해양수산환경과장 이정로▷부산지방해양수산청 제주해양수산관리단장 이승두▷인천지방해양수산청 해양수산환경과장 김해기▷군산지방해양수산청장 최창석▷목포지방해양수산청장 정문수▷포항지방해양수산청장 김상기▷대산지방해양수산청장 류승규▷국립수산과학원 연구협력과장 박정인▷해양수산과학기술정책과장 이규선▷해양공간정책과장 김인경▷해양생태과장 신재영▷원양산업과장 이재영▷연안해운과장 도경식▷평택지방해양수산청장 변혜중
◈행정안전부◎전보<국장급>▷대구광역시 기획조정실장 황순조▷전라북도 기획조정실장 노홍석▷스마트복지안전공동체추진단장 김정기<과장급>▷의정담당관 김상춘▷정책평가담당관 조아리▷공공지능정책과장 이희열▷안전시스템개편지원단장 박재연▷예방안전과장 이명수▷위기관리지원과장 장규식▷지방자치인재개발원 행정지원과장 박이상▷국가기록원 기록관리교육센터장 김진희▷정부청사관리본부 관리총괄과장 김경환▷서울청사관리소 관리과장 허필영▷과천청사관리소 관리과장 박종복▷국가민방위재난안전교육원 민방위비상대비교육과장 김경상▷주민등록번호변경위원회 심사지원과장 정광근▷행정서비스통합추진단 이세영▷여수·순천10·19사건처리지원단 김경희▷새만금사업추진지원단 정승진▷민간협력과장 김호진▷재난안전데이터과장 김노경▷지방자치인재개발원 교육총괄과장 박병준▷과거사관련업무지원단 박중근▷스마트복지안전공동체추진단 이화진
◈국세청◎전보◇국세청<복수직서기관>▷국세청 정보화운영담당관실 이진재▷〃 정보보호담당관실 최원수◇서울지방국세청<복수직 서기관>▷서울지방국세청 법인세과 이철재▷〃 송무2과 김항로▷〃 송무3과 김동근▷〃 조사1국 조사1과 김봉규▷〃 조사1국 조사1과 전진▷〃 조사1국 조사2과 성혜진▷〃 조사1국 조사3과 김병철▷〃 조사1국 조사3과 노충환▷〃 조사1국 조사3과 이태연▷〃 조사2국 조사2과 이기각▷〃 조사3국 조사관리과 김광대▷〃 조사3국 조사2과 최미숙▷〃 조사4국 조사관리과 고만수▷〃 조사4국 조사1과 임정일▷〃 조사4국 조사2과 구성진▷〃 조사4국 조사3과 위찬필▷〃 국제조사관리과 손종욱▷〃 국제조사1과 조창우▷〃 국제조사2과 박형민◇중부지방국세청<복수직서기관>▷중부지방국세청 납세자보호담당관실 김진숙▷〃 조사1국 조사1과 성병모▷〃 조사2국 조사관리과 송명섭▷〃 조사3국 조사1과 김영기▷경기광주세무서 하남지서장 정윤길◇인천지방국세청<복수직서기관>▷인천지방국세청 납세자보호담당관 박임선▷포천세무서 동두천지서장 서기열◇대전지방국세청<복수직서기관>▷대전지방국세청 조사1국 조사2과장 김종일▷〃 조사1국 조사3과장 하신행▷충주세무서 충북혁신지서장 정승태◇광주지방국세청<복수직서기관>▷광주지방국세청 송무과장 정장호▷순천세무서 광양지서장 장영수◇대구지방국세청<복수직서기관>▷대구지방국세청 전산관리팀장 조승현▷남대구세무서 달성지서장 박수철▷경주세무서 영천지서장 이병탁◇부산지방국세청<복수직서기관>▷부산지방국세청 전산관리팀장 정규진▷〃 체납추적과 신관호▷〃 조사2국 조사3과 고동환▷통영세무서 거제지서장 박민기
◈문화재청◎임용·전보<과장급>▷문화재활용국 문화유산협력팀장 김재일▷한국전통문화대학교 교육운영과장 김응례▷국립무형유산원 기획운영과장 이상민▷국립무형유산원 전승지원과장 권오현▷국립문화재연구원 디지털문화재연구정보팀장 오춘영▷국립문화재연구원 국립완주문화재연구소장 최인화▷국립해양문화재연구소 서해문화재과장 박종서
◈통계청◎인사<과장급>▷통계기준과장 박현정
◈특허청◎전보<과장급>▷상표특별사법경찰과장 박주연▷상표심사정책과장 남영택▷식품생물자원심사과장 이경열▷가전제품심사과장 김갑병▷국제특허출원심사2팀장 조지훈▷사물인터넷심사과장 송대종▷바이오헬스케어심사과장 손창호▷지능형로봇심사과장 김주대▷디스플레이심사과장 김춘석▷전자상거래심사과장 여원현▷전자부품심사과장 이경홍▷방송미디어심사팀장 여인홍▷건설기술심사과장 최우준▷동력기술심사과장 반재원▷계측기술심사팀장 김정락▷특허심판원 심판장 김영배 원종혁 전범재 김현수 이동영 황성호 정진욱 최진호 여덕호
◈보험연구원◎보직 발령▷연구조정실장 정성희 선임연구위원▷금융시장분석실장 조영현 연구위원▷보험산업연구실장 김석영 선임연구위원▷금융제도실장 김해식 연구위원▷소비자·디지털연구실장 황인창 연구위원▷보험법연구실 백영화 선임연구위원▷기획행정실장 홍성연 부장
◈한국교육개발원▷부원장/기획조정본부장 임후남▷고등·평생교육연구본부장 최정윤▷교육데이터연구본부장 박병영▷미래교육연구본부장 손찬희▷홍보자료실장 정경아▷학교·교원정책연구실장 이동엽▷교육복지연구실장 박경호▷고등교육연구실장 조옥경▷평생·융합교육연구실장 김경애▷디지털교육연구실장 김은영▷인사실장 김태현▷재무회계실장 이지훈▷정보화실장 이기준▷감사실장 장인식
◈한국건설기술연구원 ▷건설시험인증본부장 류제룡▷구매관리실장 박태무▷화재안전연구소 화성행정팀장 김형진
◈한국농촌경제연구원▷농산업혁신연구부장 황윤재▷미래정책연구실장 유찬희▷기획조정실장 국승용
◈한국로봇산업진흥원◎전보<부서장>▷경영기획본부장 류지호▷로봇혁신사업본부장 김서현▷로봇기반디지털본부장 김종헌▷산업혁신실장 박일우◎전보<팀장>▷경영기획본부 기획예산팀장 오택수▷경영기획본부 인재경영팀장 정준혁▷경영기획본부 재무회계팀장 박미영▷경영기획본부 안전보안팀장 정현철▷로봇혁신사업본부 제조혁신팀장 주충호▷로봇혁신사업본부 서비스융합팀장 문상미▷로봇혁신사업본부 글로벌혁신팀장 김규환▷로봇혁신사업본부 로봇인력양성팀장 윤정민▷로봇기반디지털본부 디지털화사업팀장 류요엘▷로봇기반디지털본부 첨단로봇실증연구팀장 이진원▷로봇기반디지털본부 품질인증팀장 백형택▷로봇기반디지털본부 시험평가팀장 이상종▷산업혁신실 부실장 김태우▷감사윤리팀장 이용래
◈한국부동산원<지역본부장>▷서울지역본부장 겸 서울강남지사장 김기영▷대구경북지역본부장 겸 대구지사장 박보인<본사 실처센터장>▷기획조정실장 이정환▷경영지원실장 장우석▷ICT센터장 한정옥▷부동산통계처장 이재원▷부동산분석처장 김대환▷시장관리처장 박창일▷소비자보호처장 유제문▷공익보상처장 박행규▷도시정비처장 김능진▷녹색건축처장 배창휘▷연구개발실장 송수영<지사장>▷서울중부지사장 이남훈▷서울동부지사장 박영래▷의정부지사장임성기▷춘천지사장 김세기▷청주지사장 윤종돈▷전주지사장 강신만▷제주지사장 이태홍▷부산서부지사장 박형국▷창원지사장 김지희▷포항지사장 이재문
◈한국소비자원◎승진<1급>▷정보교육국장 최재희▷경기지원장 원혜일<2급>▷경영지원실 안전관리팀장 김병법▷경기지원 주택공산품팀장 박두현▷분쟁조정사무국 분쟁조정총괄팀장 이상근▷시험검사국장 정현희▷시험검사국 식품미생물팀장 홍준배<3급>▷경기지원 주택공산품팀 박종호 과장▷위해정보국 위해정보팀 김용욱 과장◎전보<부서장>▷안전경영실장 김병법▷대외홍보실장 송선덕▷시장조사국장 박현주▷소비자정보국장 지광석▷서울지원장 김종남▷경인·강원지원장 박정용▷안전감시국장 홍준배▷분쟁조정사무국장 이상훈<팀장>▷비서팀장 박종호▷기획조정실 경영혁신팀장 정대균▷기획조정실 인재경영팀장 엄성호▷안전경영실 안전보건팀장 전재범▷안전경영실 총무회계팀장 김진환▷대외홍보실 대외협력팀장 윤혜성▷대외홍보실 소비자중심경영팀장 박지민▷정책연구실 소비자시장연구팀장 황미진▷정책연구실 소비자정책평가팀장 이금노▷시장조사국 온라인거래조사팀장 정혜운▷시장조사국 시장감시팀장 박준용▷시장조사국 국제거래지원팀장 이후정▷소비자정보국 정보교육팀장 오경임▷소비자정보국 정보화전략팀장 김대호▷소비자정보국 데이터활용지원팀장 김인환▷피해구제국 국민소통팀장 정미영▷피해구제국 부산·울산·경남지원장 이선주▷피해구제국 대구·경북지원장 김정현▷피해구제국 광주·호남지원장 이찬향▷피해구제국 대전·세종·충청지원장 정은선▷서울지원 자동차팀장 최난주▷서울지원 금융보험팀장 이유진▷서울지원 의료팀장 김민주▷경인·강원지원 주택공산품팀장 박두현▷경인·강원지원 문화여행팀장 정고운▷경인·강원지원 정보통신팀장 박민경▷경인·강원지원 섬유식품팀장 임옥준▷위해정보국 위해정보팀장 허민영▷안전감시국 제품안전팀장 한성준▷안전감시국 생활안전팀장 서영호▷시험평가국 시험기획팀장 양종철▷시험평가국 전기전자팀장 백승일▷시험검사국 식품미생물팀장 권영일▷분쟁조정사무국 분쟁조정총괄팀장 김준권▷분쟁조정사무국 조정2팀장 한정희▷분쟁조정사무국 조정3팀장 이희경▷분쟁조정사무국 신속조정TF팀장 양길호
◈한국생산기술연구원▷대경본부장 성지현▷전북본부장 이상대▷기획조정본부장 박진희▷친환경재료공정연구그룹장 김수한▷R&D전략기획단장 김종민▷경영기획실장 채창옥▷기업협력지원실장 심준섭▷제주경영지원실장 정영훈
◈한국원자력연구원<소장>▷융복합양자과학연구소장 정영욱▷핵주기환경연구소장 백종혁▷혁신원자력시스템연구소장 이태호▷첨단방사선연구소장 정병엽<단장>▷사용후핵연료저장처분연구단장 조동건<부장>▷기획부장 조창연
◈한국표준과학연구원▷방사선표준그룹장 황상훈
◈서울소방재난본부◎승진<소방준감>▷안전지원과장 윤득수<소방정>▷현장대응단장 손병두▷시민안전체험관장 정진기▷성북소방서장 박용호▷구로소방서장 윤영재▷성동소방서장 김형국◎전보<소방정>▷119특수구조단장 오정일▷동대문소방서장 강동만▷강남소방서장 김흥곤▷강동소방서장 김윤섭▷마포소방서장 김용근▷도봉소방서장 김장군▷노원소방서장 이상일
◈경남도선거관리위원회◎승진<3급>▷경남도선거관리위원회 홍보과장 양광석<4급>▷김해시선거관리위원회 사무국장 최우영▷양산시선거관리위원회 사무국장 안세광◎전보<4급>▷경남도선거관리위원회 선거과장 홍상희▷창원시성산구선거관리위원회 사무국장 이용진▷창원시마산합포구선거관리위원회 사무국장 백유흠▷진주시선거관리위원회 사무국장 조재필▷통영시선거관리위원회 사무국장 이인희▷사천시선거관리위원회 사무국장 최광식<5급>▷경남도선거관리위원회 총무과 총무담당관 김길수▷경남도선거관리위원회 선거과 선거담당관 황상인▷고성군선거관리위원회 사무과장 이동기▷하동군선거관리위원회 사무과장 윤구영▷남해군선거관리위원회 사무과장 박훈영
◈대한무역투자진흥공사(코트라)◎승진<1직급>▷중소기업실 수출기업화팀장 김락곤▷글로벌공급망실 공급망모니터링팀장 박동욱▷무역투자연구센터장 김지엽▷인재경영실 인사팀장 정준규▷광저우무역관장 김주철<2직급>▷지역조사실 아시아중아팀 중국PM 윤기섭▷개발협력실 이성희▷하노이무역관 이현정▷기획조정실 기획혁신팀 국회협력PM 권오승▷아비장무역관장 정현철▷뉴델리무역관 부관장 박은경▷민스크무역관장 장윤성▷중소기업실 김태형
◈부산항만공사◎전보▷글로벌사업단장(해외사업실장 겸임) 구자림◎승진<1급>▷재난안전실 김윤철▷신항지사 장형탁▷재생개발실 박선정<2급>▷감사실 신동수▷물류정책실 김호석▷항만건설실 문영기▷항만시설부 류현준<3급>▷ESG경영실 한욱희▷항만운영실 민노을▷신항지사 황인중▷재생개발실 이종민<3급상당>▷항만운영실 최문환<4급>▷재난안전실 조세진▷기획조정실 김진숙▷뉴딜사업부 김민서<5급>▷재난안전실 조원오▷ESG경영실 이소림▷재무회계부 김재용▷재무회계부 진한별▷정보융합부 정영수▷항만운영실 김지수▷신항지사 윤하나▷건설계획실 김재민▷친환경사업부 김기훈▷항만시설부 강기훈▷스마트장비부 이상림▷마케팅부 이민주▷재생개발실 엄수진▷뉴딜사업부 천혜인
◈인천국제공항공사◎승진<1급>▷교통서비스처장 조우호▷공항시설처장 이경화▷물류처장 이상용▷해외사업처 인도네시아법인 전민재<2급>▷경영전략팀장 김동수▷예산팀장 최명준▷인사팀장 정혁준▷글로벌교육팀장 박원순▷상업기획팀장 김동규▷건축지원팀장 박대현▷승강시설팀장 김영종▷셔틀트레인팀장 박문규▷환경관리팀장 조정호▷산업안전팀장 송춘호▷보안검색팀장 이영중<처장>▷상생협력처장 박승희▷스마트공항처장 김기홍▷허브화전략처장 조종호▷항공보안처장 최동엽<팀장>▷예산팀장 조대연▷홍보기획팀장 김영신▷인재양성팀장 정재웅▷공항정보팀장 현종철▷자기부상철도팀장 하명완▷운항계획팀장 윤지혁▷터미널계획팀장 임종길▷그린에너지팀장 정진학▷환경관리팀장 송재백▷소방운영TF팀장 박갑진▷항공마케팅팀장 이수태▷보안장비팀장 박정빈▷안전품질팀장 이용복▷시운전TF팀장 권대숙▷운송설비팀장 정상훈▷배전등화팀장 이승호◎전보<처장>▷감사실장 김현태▷인재개발원장 최민아▷경영지원처장 이경화▷상업서비스처장 노경래▷공항시설처장 김동철▷기계시설처장 황석▷항행처장 조용수▷공항경제처장 백현송
◈인천항만공사◎전보<1급>▷항만운영실장 김순철▷여객사업부장 김영국<2급>▷항만뉴딜사업실장 남인식
◈한국국토정보공사(LX)▷부사장·기획혁신본부장 최규명▷지적사업본부장 오애리▷경영지원본부장 방성배
◈한국관광공사◎승진<1급>▷관광기업지원실장 박윤숙▷MICE실장 권종술▷감사실장 김동일<2급>▷윤리법무팀장 김주범▷세종충북지사장 윤승환▷광주전남지사장 이상태▷자카르타지사장 양수배◎승진 및 전보<2급>▷관광기업협력팀장 정근희▷홍보팀장 이광수▷의료웰니스팀장 호수영▷디지털협력팀장 김도현◎전보 및 보직 변경▷관광인재개발실장 신재구▷지역콘텐츠실장 김석▷국제마케팅실장 이영근▷기획조정실장 고봉길▷관광복지안전센터장 박종선▷관광인증센터장 주성희▷안전경영팀장 황성문▷디지털콘텐츠팀장 김경수▷비서팀장 성필상▷국제관광전략팀장 박정웅▷일본팀장 양경수▷관광교육팀장 이태호▷디지털혁신팀장 윤석구▷중문골프장 팀장 김광희▷경영지원팀장 전동현▷재경팀장 이상민▷런던지사장 김경주▷쿠알라룸푸르지사장 문상호▷경인지사장 이병찬▷전북지사장 오충섭▷아시아중동팀장 육경은▷MICE마케팅팀장 황건혁▷관광홍보관운영팀장 박경숙▷관광인재양성팀장 박영희▷국내디지털마케팅팀장 이가영▷기획조정팀장 마정민▷ESG경영팀장 박용환▷중국팀장 이현진▷한류관광팀장 이동욱▷국민관광전략팀장 문소연▷지역관광콘텐츠팀장 박대영▷레저관광팀장 주상건▷관광산업전략팀장 조영백▷쇼핑숙박팀장 박민정▷노무팀장 백만성▷관광복지안전센터 파트장 김성진▷관광인증센터 파트장 김민정◎파견▷부산관광공사(부산관광기업지원센터) 박인식▷순천만국제정원박람회 조직위원회 김경태
◈국민건강보험공단◎전보<본부장 및 선임실장>▷서울강원지역본부장 원인명▷대구경북지역본부장 김기형▷광주전라제주지역본부장 최옥용▷대전세종충청지역본부장 정일만▷인천경기지역본부장 안수민▷기획조정실장 박철용▷인력지원실장 이용구▷급여혁신실장 김남훈▷감사실장 윤정욱▷빅데이터전략본부장 이정수▷건강보험연구원 연구국제협력실장 신순애◎승진<1급>▷만성질환관리실장 박지영▷보건의료자원실장 최경희▷요양급여실장 조귀래▷요양심사실장 이경섭▷의료요양돌봄연계추진단장 신영숙▷금천지사장 박현의▷부산동래지사장 임정완▷해운대지사장 추동주▷울산중부지사장 조용만▷창원마산지사장 채복순▷구미지사장 이상화▷군산지사장 이윤학▷대전유성지사장 이용수▷고양덕양지사장 이철순▷김포지사장 최선영<1급>▷홍보실장 배민구▷고객지원실장 조준희▷종로지사장 민영미▷성동지사장 서철호▷광진지사장 권순자▷성북지사장 김도훈▷강북지사장 김선주▷도봉지사장 김화영▷서대문지사장 박숙희▷구로지사장 이은옥▷동작지사장 안석성▷서초북부지사장 고영▷강남동부지사장 윤형종▷송파지사장 윤선일▷강동지사장 강형윤▷대구북부지사장 김성진▷광주동부지사장 이옥순▷광주북부지사장 고미숙▷여수지사장 서미경▷청주동부지사장 장연옥▷천안지사장 박영임▷인천계양지사장 서경숙▷광명지사장 주영구▷파주지사장 손근호◎전보<상위직(1급)>▷노원지사장 박강희▷서초남부지사장 신건홍▷강릉지사장 이정선▷부산중부지사장 유순애▷진주산청지사장 정승룡▷안동지사장 김종희▷인천중부지사장 이재정◎승진<2급>▷인력지원실 보수운영부장 이상준▷경영지원실 시설관리부장 최영규▷자격부과실 보험료제도개선부장 차혜영▷비급여관리실 비급여조사부(TF)장 홍성욱▷의료비지원실 의료복지부장 류동완▷요양기준실 요양수가부장 김명희▷요양기준실 통합재가부장 홍윤경▷요양심사실 요양심사부장 권도주▷정보화본부 디지털정보부장 원혜경▷정보화본부 정보운영실 징수정보부장 이상혜▷정보화본부 정보운영실 요양정보부장 김기수▷차세대통합징수정보시스템구축추진단 사업관리반 사업총괄부(TF)장 김용주▷인재개발원 리더십개발부장 강우모▷은평지사 유완순▷부산진구지사 황미화▷부산남부지사 이미화▷창원마산지사 안용진▷창원마산지사 정운봉▷진주산청지사 백봉호▷진주산청지사 이용작▷김해지사 최봉준▷대구중부지사 박해룡▷대구동부지사 손금자▷포항남부지사 김은정▷안동지사 박경일▷구미지사 김명옥▷익산지사 박상동▷제주지사 김창신▷제주지사 박은영▷대전동부지사 배남규▷대전중부지사 강은희▷청주동부지사 유기철▷청주서부지사 김오순▷천안지사 김온규▷인천남부지사 김지현▷수원서부지사 김유선▷성남남부지사 하유희▷성남북부지사 배인경▷의정부지사 이원행▷부천북부지사 송진▷안산지사 문광석▷고양일산지사 고인수▷시흥지사 윤영선▷시흥지사 이상렬▷용인서부지사 이종민▷화성지사 김윤희▷화성지사 양진희◎전보<2급>▷기획조정실 혁신기획부장 하창일▷기획조정실 미래전략부장 유승상▷기획조정실 조직혁신부장 김수경▷고객센터설립추진단 고객센터설립추진반 설립총괄부(TF)장 김민영▷법무지원실 법규부장 김웅기▷홍보실 홍보기획부장 조양래▷홍보실 미디어홍보부장 박명주▷인력지원실 인사혁신부장 김은영▷인력지원실 인사운영부장 허진▷경영지원실 ESG관리부장 전영희▷안전관리실 보건관리부장 변정원▷NHIS인권센터 인권보호부장 이준희▷자격부과실 부과2부장 이미애▷통합징수실 수납정산부장 정희옥▷고객지원실 고객제안부(TF)장 최진희▷급여혁신실 급여기획부장 김연승▷급여혁신실 수가계약부장 권의경▷급여혁신실 급여평가부장 박향정▷급여혁신실 급여분석부장 이윤정▷급여관리실 급여관리부장 최재혁▷급여관리실 급여사후관리부장 조옥자▷급여관리실 급여조사부장 장세명▷비급여관리실 비급여운영부장 박현아▷비급여관리실 비급여표준화부장 박예경▷의료비지원실 재난상한제운영부장 장미정▷약제관리실 약가제도개선부장 최남선▷건강관리실 건강증진부장 권숙현▷상병수당추진단 상병수당제도기획부(TF)장 양순원▷만성질환관리실 지역의료개발부장 임우섭▷보건의료자원실 의료자원지원부장 정해숙▷보건의료자원실 요양병원간병급여추진부(TF)장 송수일▷의료기관지원실 조사기획부장 박숙희▷의료기관지원실 사후관리부장 서윤희▷요양기획실 요양기획부장 안광민▷요양기획실 요양재무부장 김재선▷요양기획실 요양기반부장 문명숙▷요양기준실 요양기준부장 권오진▷요양기준실 요양개발부장 송인숙▷요양급여실 건강보험고령친화연구센터(TF)장 강순희▷의료요양돌봄연계추진단 기반조성부(TF)장 이상태▷빅데이터전략본부 건강정보분석부장 김록영▷빅데이터전략본부 건강정보사업부장 원미애▷빅데이터전략본부 빅데이터운영실 결합개방부장 김종희▷빅데이터전략본부 빅데이터운영실 의료비용분석부장 김지영▷정보화본부 정보기획부장 신범식▷정보화본부 정보운영실 자격부과정보부장 지봉근▷차세대통합징수정보시스템구축추진단 사업관리반 차세대설계부(TF)장 김기수▷비서실장 이승진▷건강보험연구원 연구국제협력실 연구행정부장 왕정현▷건강보험연구원 연구국제협력실 국제협력부장 백인주▷건강보험연구원 보험재정연구실 국민의료비분석센터(TF)장 이정면▷건강보험연구원 보험급여연구실 보험급여연구센터장 김준호▷건강보험연구원 연구국제협력실 연구조정협력센터장 임민경▷서울강원지역본부 경영지원부장 차선주▷서울강원지역본부 징수부장 전대명▷서울강원지역본부 보험급여부장 문미영▷서울강원지역본부 요양지원1부장 한서현▷서울강원지역본부 비대면서비스부장 박형아▷서울강원지역본부 소송전담부(TF)장 정재한▷영등포북부지사장 김종행▷태백정선지사장 홍경윤▷속초지사장 최해춘▷삼척지사장 박동금▷부산울산경남지역본부 행정관리부장 박유상▷부산울산경남지역본부 경영지원부장 박영진▷부산울산경남지역본부 자격부과부장 구형모▷부산울산경남지역본부 징수부장 김병균▷부산울산경남지역본부 보험급여부장 남경숙▷부산울산경남지역본부 건강관리부장 김분수▷부산울산경남지역본부 요양지원부장 이미해▷부산울산경남지역본부 소송전담부(TF)장 이상복▷부산금정지사장 김기현▷부산연제지사장 황동환▷밀양창녕지사장 김장수▷거제지사장 서두지▷거창지사장 정병창▷대구경북지역본부 징수부장 오종숙▷대구경북지역본부 보험급여부장 권명주▷대구남부지사장 권대영▷달성지사장 문영학▷광주전라제주지역본부 행정관리부장 박진희▷광주전라제주지역본부 징수부장 김경아▷남원지사장 백상현▷김제지사장 이숙영▷무안신안지사장 나방균▷장성담양지사장 허현만▷대전세종충청지역본부 행정관리부장 이종학▷대전세종충청지역본부 보험급여부장 신숙희▷대전세종충청지역본부 의료기관지원부장 김은영▷대전세종충청지역본부 건강관리부장 박은주▷대전세종충청지역본부 비대면서비스부장 유현숙▷진천지사장 박정숙▷음성지사장 이신영▷인천경기지역본부 행정관리부장 한이식▷인천경기지역본부 자격부과부장 김향미▷인천경기지역본부 보험급여부장 김가원▷인천경기지역본부 요양운영부장 이남의▷인천경기지역본부 요양지원2부장 박재병▷동두천연천지사장 김상갑▷구리지사장 이승조▷의왕지사장 정상용▷하남지사장 임옥주▷여주지사장 우인구▷포천지사장 변영심▷양평지사장 신성섭<상위직(2급)>▷고객센터설립추진단 고객센터설립추진반 설립지원부(TF)장 김진현▷인력지원실 노사협력부장 최재우▷자격부과실 부과1부장 기현정▷의료기관지원실 사후징수부장 이현승▷요양기획실 요양법규부장 조희춘▷요양급여실 인정관리부장 윤혜욱▷요양심사실 요양평가부장 서정아▷의료요양돌봄연계추진단 연계운영부(TF)장 정서현▷부산진구지사 정도기▷부산동래지사 김미순▷부산사하지사 김미숙▷경주지사 이수윤▷대전서부지사 정상훈▷안산지사 박강수▷용인서부지사 신용덕
◈국민연금공단◎전보<본부 부서장 및 지역본부장>▷기획조정실장 김덕훈▷인사혁신실장 김기범▷경영지원실장 허강은▷안전관리실장 강창남▷가입지원실장 최은수▷고객지원실장 신재혁▷국제협력센터장 김치묵▷노후준비지원실장 김석영▷복지사업센터장 이범석▷기초연금센터장 채우석▷디지털전략실장 유진선▷정보지원실장 박춘경▷운용지원실장 최 진▷비서실장 이기성▷미래기획단장 서동현▷서울북부지역본부장 강신복▷경인지역본부장 김성호일▷대전세종지역본부장 송미령▷광주지역본부장 윤중선▷부산지역본부장 정병우<지사장>▷종로중구지사장 김미경▷성동광진지사장 류승훈▷용산지사장 이승현▷은평지사장 문병선▷의정부지사장 최재용▷강남역삼지사장 최규현▷송파지사장 이재영▷강동하남지사장 정윤경▷서초지사장 이여규▷관악지사장 이영애▷구로금천지사장 김혁중▷영등포지사장 이정수▷강서지사장 정갑수▷춘천지사장 권혁일▷원주지사장 정태규▷북수원지사장 조병석▷처인기흥지사장 노은영▷수지지사장 임계홍▷화성오산지사장 안효주▷안양과천지사장 이상욱▷분당지사장 임용택▷경기광주지사장 임병희▷광명지사장 추태경▷시흥지사장 정연호▷부천지사장 김철환▷남동연수지사장 유대섭▷남인천지사장 배봉희▷부평계양지사장 양광복▷서대전지사장 김석주▷북대전지사장 양해웅▷동청주지사장 정정태▷옥천지사장 임경빈▷충주지사장 강현희▷공주부여지사장 정광문▷홍성지사장 최문환▷서산태안지사장 임응경▷보령지사장 이정철▷동광주지사장 조계문▷북광주지사장 허현숙▷전주완주지사장 최석영▷진안지사장 이종익▷익산군산지사장 최정윤▷정읍지사장 김승균▷남원순창지사장 이종회▷여수지사장 김영균▷나주지사장 이승훈▷서귀포지사장 양윤택▷서대구지사장 정근식▷동대구지사장 최복효▷대구달성고령지사장 정우식▷경산청도지사장 이중규▷경주영천지사장 장은경▷영주봉화지사장 윤기탁▷김천성주지사장 배진범▷중부산지사장 노인호▷북부산지사장 박용수▷부산사상지사장 정상준▷동울산지사장 김응수▷창원지사장 이재수▷마산지사장 하영란▷김해밀양지사장 박태효▷거창지사장 손재욱
◈한국산업단지공단◎승진<본부장·실장급>▷기업지원실장 김은철▷구조고도화사업실장 안무권▷강원지역본부장 권오성<팀장급>▷기업투자혁신팀장 윤홍민▷세무회계팀장 김민석▷디지털플랫폼팀장 임정진▷강원지역본부 동해지사장 이범호▷전남지역본부 산단혁신기획팀장 장광호▷전북지역본부 산단혁신기획팀장 유병길
◈한국산업기술진흥협회▷디지털혁신본부장 김상길▷전략기획본부장 김종훈▷시상인증단장 정해혁▷디지털서비스개발팀장 김영창▷정책연구팀장 이종민▷영남사무소장 박중환
◈한국소프트웨어산업협회◎승진<본부장·사무국장>▷산업정책본부장 조영훈▷인재개발본부장 박환수(전무 승진)▷사무국장 최강민<실장>▷산업정책실장 안홍준▷글로벌지원실장 박은경▷경영기획실장 서은주
◈극지연구소▷연구기획실장 강동훈
◈한전원자력연료(KNF)▷청렴감찰부장 최영재▷조직예산부장 이철호▷보안방호부장 명정만▷내부회계관리반장 여용길▷사택리모델링반장 연진호▷디지털총괄부장 안종성▷디지털융합부장 한윤희▷정보보안부장 김민수▷재난대응부장 홍종원▷생산기획팀장 정두래▷생산관리부장 이상민▷공정개발팀장 박기범▷증설시운전반장 최희성▷소결체부장 노호규▷TSA성형부장 성학진▷TSA가공부장 황호연▷보전기술팀장 김태훈▷정비부장 이현준▷SCM전략부장 황인선▷물자관리부장 김형택▷국내원전설계관리팀장 최동수▷해외원전설계관리팀장 박성규▷설계품질인허가부장 박세인▷코드검증관리부장 김재희▷열수력설계팀장 전종국▷과도해석팀장 조성주▷사고해석부장 이상익▷노심보호설계팀장 이대진▷계속운전평가부장 장재용▷연료개발부장 하동근▷시험해석기술부장 박준규▷소재개발부장 장훈▷성능해석기술부장 최재명▷안전해석기술부장 이걸우▷후행주기사업부장 도만석▷해외사업개발부장 김성두▷UAE신규사업부장 문훈아▷품질검증부장 김영로▷시험분석부장 김용재▷집합체설계부장 김일규▷아부다비지사장 최영호
◈한국연구재단◎승진▷디지털혁신본부장 박숙미▷감사실장 김현태▷기초연구기획실장 황구연▷국책사업평가실장 박춘경▷국제협력기획실장 전호석▷기획조정실장 남호성▷홍보실장 강동환◎전보▷인문사회연구기획실장 이덕우▷인문사회연구지원실장 강종우▷국책연구전략실장 한동성▷학술총괄실장 강병옥▷인재양성실장 박진일▷대학교육실장 허정은▷국제협력기반실장 백민정▷국제협력진흥실장 강동섭
◈성균관대▷인문사회과학캠퍼스 부총장 겸 학부대학장 김재현▷자연과학캠퍼스 부총장 겸 산학협력단장 겸 공동기기원장 최재붕▷대학원장 겸 일반대학원장 한상만▷유학대학장 겸 유학대학원장 김동민▷문과대학장 안대회▷법학전문대학원장 겸 법과대학장 김일환▷사회과학대학장 김근세▷경제대학장 김성현▷경영대학장 겸 경영전문대학원장 겸 경영대학원(IMBA)장 겸 글로벌보험·연금대학원장 이석규▷자연과학대학장 김지만▷정보통신대학장 권기원▷소프트웨어융합대학장 이은석▷공과대학장 겸 과학기술대학원장 김태성▷약학대학장 겸 임상약학대학원장 정상전▷사범대학장 겸 교육대학원장 고장완▷생명공학대학장 권대혁▷스포츠과학대학장 겸 스포츠단장 장경로▷예술대학장 겸 디자인대학원장 정지숙▷기획조정처장 겸 감사관 유필진▷교무처장 배상훈▷학생처장 겸 학생인재개발원장 겸 학생성공센터장 겸 양현관장 겸 성대신문사주간 현소혜 ▷ 입학처장 홍문표 ▷ 총무처장 박동희 ▷ 국제처장 겸 성균어학원장 이한정 ▷ 정보통신처장 겸 학술정보관장 겸 슈퍼컴퓨팅센터장 최형기 ▷ 자산관리처장 겸 식물원장 손세형 ▷ 대외협력처장 지성우 ▷ 성균융합원장 권영욱 ▷ 국정전문대학원장 문상호 ▷ 국가전략대학원장 조원빈 ▷ 번역·TESOL대학원장 박유정 ▷ 사회복지대학원장 최희정 ▷ 임상간호대학원장 이영희 ▷ 글로벌창업대학원장 겸 창업지원단장 김경환 ▷ 미디어문화융합대학원장 정성은 ▷ 건강센터장 곽금연 ▷ 출판부장 황호덕 ▷ 실험동물센터장 이기영 ▷ 카운슬링센터장 김민아 ▷ 삼성융합의과학원장 윤엽 ▷ 인재교육원장 이정환 ▷ 성과분석팀장 손태익 ▷ 교무팀장 이태효 ▷ 학생지원팀장 채성찬 ▷ 연구지원팀장 장연호 ▷ 구매운영팀장 김한기 ▷ 안전보건팀장 노종대 ▷ 대외협력팀장 김범준 ▷ 홍보팀장 신현대 ▷ 대학원팀장 최병욱 ▷ 유학/문과대학행정실장 이승준 ▷ 사회과학/예술대학행정실장 강점복 ▷ 경제/경영대학/중국대학원행정실장 염동기 ▷ 정보통신/소프트웨어융합/공과대학행정실장 정원준
◈경상국립대<학장>▷자연과학대학장 이준화▷사범대학장 김경모<부학장>▷자연과학대학 교학부학장 전두배▷사범대학 부학장 이영욱
◈순천향대▷교학부총장 김용하▷연구산학부총장 겸 산학협력단장 김춘순▷건강과학대학원장 겸 의료과학대학장 박상규▷법과학대학원장 김정식▷순천향의생명연구원장 이종순▷창의라이프대학원장 겸 창의라이프대학장 김민▷교무처장 이경호▷기획처장 윤성환▷입학처장 민세동▷학생처장 조호대▷국제교육교류처장 유병욱▷산학협력처장 윤형선▷연구처장 한상민▷브랜드전략실장 조현빈
◈세명대학교◎보직<교원>▷교학부총장 김호현▷교무연구처장 손호중▷학생처장 최상수▷입학관리본부장 두경일▷인문예술대학장 임현숙▷IT엔지니어링대학장 윤석표▷한의과대학장 조학준▷교양대학장 김상현
◈청주 서원대▷교학부총장 김영미▷기획평가처장 정재은▷미래대학장 최흥렬▷국제교류원장 이영은▷한국어교육센터장 최윤곤▷대학원 교학부장 겸 사범대학 교직부장 겸 학교현장교육지원센터장 김흥태▷융복합대학 문화기술사업팀장 겸 융복합운영팀장 겸 학생생활관 부관장 김선수▷국제교류지원팀장 백승현
◈한국전통문화대◎보직<교원>▷교학처장 김수철
◈건양대병원<교원>▷진료부원장 박근용▷진료지원부장 김연수▷교육수련부장 나상준▷심사평가실장 문주익▷적정진료관리2부실장 성낙송▷내과계중환자실장 권택근▷외과계중환자실장 구관우▷류마티스내과장 정청일▷소아청소년과장 겸 센터장 윤정민▷이비인후과장 인승민▷영상의학과장 김금원▷정형외과장 이진웅▷심뇌혈관센터장 김재현▷첨단재생의료센터장 윤세희<직원>▷행정부원장 김덕중▷원무1팀장 이재형▷원무2팀장 허은경▷관재팀장 이한상▷암센터운영팀장 양세이▷구매팀장 가홍진▷심사평가팀장 김인숙
◈분당서울대병원▷간호본부장 신연희▷간호행정교육팀장 임영희▷수술간호팀장 이정희▷진단검사의학과 운영팀장 이광우▷감사팀장 문광빈▷원무팀장 이제혁▷안전총괄부장 박화섭▷연구행정팀장 조병주▷물류자산팀장 최명균▷인재운용팀장 김종복▷교육수련팀장 심현주▷홍보팀장 박정화▷발전후원팀장 여상근▷경영혁신팀장 김민정▷인권보호팀장 이성호
◈SBS 미디어그룹◎승진◇SBS<국장급>▷라디오센터장 전문수▷스포츠국장 손근영<부국장급>▷통합뉴스룸 보도국장 우상욱▷미래전략국장 황선복▷마케팅국장 이정우▷경영국장 김기헌▷대외협력실 심의팀 배성우▷콘텐츠전략본부 콘텐츠파트너십팀장 유윤재▷콘텐츠전략본부 문화사업팀장 이영찬▷시사교양본부 윤성만▷시사교양본부 장경수▷시사교양본부 허강일▷보도본부 김수현·고희경·김용욱·편상욱·이현식·박병일·정희돈▷경영본부 재무팀장 우규호▷경영본부 ERP팀 김두식▷경영본부 콘텐츠마스터링팀장 최동찬<부장급>▷디지털전략실 미디어전략팀장 김석희▷콘텐츠전략본부 아나운서팀 이병희▷콘텐츠전략본부 콘텐츠파트너십팀 변진선▷콘텐츠전략본부 콘텐츠파트너십팀 임찬묵▷콘텐츠전략본부 광고팀 김진철▷시사교양본부 교양3CP 한재신▷시사교양본부 고영우▷예능본부 예능D스튜디오 팀장 김용권▷라디오센터 라디오콘텐츠전략팀장 이선아▷라디오센터 김광수·이창재·김훈종▷보도본부 탐사보도부장 김정인▷보도본부 정치팀장 조성현▷보도본부 경제정책팀장 송욱▷보도본부 곽상은·장세만·유성재·임상범·심우섭▷경영본부 기획팀 장용준▷경영본부 인사팀부 국외연수 차재훈▷경영본부 노사협력팀 윤성노▷경영본부 재무팀 유우정▷경영본부 총무팀 고성진▷경영본부 미디어IT팀 진신우▷경영본부 네트워크기술팀 전철석▷경영본부 콘텐츠마스터링팀 이승재▷경영본부 라디오기술팀 황한성◎전보▷대외협력실 정책팀장 유병수▷보도본부 스포츠취재부장 서대원◇SBS A&T<부국장급>▷기술영상본부장 김재원▷미술본부 아트1팀 노상순▷기술영상본부 영상제작1팀 김천종▷보도영상본부 뉴스디자인팀 장성욱<부장급>▷경영사업국 사업기획팀 안성우▷미술본부 아트3팀장 이은범▷미술본부 영상디자인팀 소은석▷기술영상본부 영상제작1팀 김경태▷기술영상본부 제작기술팀장 이홍구▷기술영상본부 제작기술팀 김명권▷기술영상본부 중계기술팀장 이우승▷기술영상본부 중계기술팀 김영일▷보도영상본부 영상취재팀 오영춘▷보도영상본부 영상취재팀 황인석▷보도영상본부 보도기술팀 남순우▷보도영상본부 뉴스디자인팀 최양욱◇스튜디오S<부국장급>▷기획제작1CP 박영수<부장급>▷경영사업국 경영전략팀장 박춘재▷경영사업국 마케팅사업팀장 이미우◇SBS콘텐츠허브<국장급>▷콘텐츠사업실장 진해동
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