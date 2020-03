TOO(티오오), 10人 10色 완전체 콘셉트 포토 속 남다른 포스

한국경제TV 핫뉴스

TOO(티오오)가 드디어 완전체로 모였다.17일 0시 TOO(치훈, 동건, 찬, 지수, 민수, 재윤, 제이유, 경호, 제롬, 웅기) 공식 SNS를 통해 1st 미니앨범 'REASON FOR BEING: 인(仁)' 단체 콘셉트 포토가 공개됐다.공개된 콘셉트 포토 속 TOO 멤버들은 낡은 건물을 배경으로 서있다. 각기 다른 스타일링으로 다채로움을 더한 TOO는 다크한 포스가 느껴지는 블랙 바탕에 강렬한 레드 컬러로 포인트를 줘 강한 인상을 남겼다.완전체로 모인 TOO 멤버들의 표정 연기 또한 눈길을 끌었다. 시크하고 짙은 눈빛으로 눈을 뺄 수 없게 만드는 가 하면 부드러우면서도 몽환적인 분위기를 자아내며 보는 이로 하여금 이번 앨범 콘셉트를 향한 상상력을 자극하기도 했다.한편 TOO는 오행(五行), 오방(五方), 오색(五色) 등 동양 철학을 담은 세계관 인트로덕션 필름, 개인 및 유닛 콘셉트 포토, 프롤로그 필름을 잇달아 공개하며 1st 미니앨범 'REASON FOR BEING: 인(仁)' 발매 분위기를 더욱 고조시키고 있다.디지털이슈팀 유병철 기자