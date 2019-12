`박정호 사장 유임` SK텔레콤, "5G 및 ICT 산업 중심 조직개편"

한국경제TV 핫뉴스

박정호 사장이 유임된 SK텔레콤이 5G와 ICT 사업의 성장을 위한 2020년 조직 개편 및 임원 인사를 5일 단행했다.특히 `디지털 광고`, `게임`, `클라우드` 등을 미래 먹거리로 보고 전담 조직을 꾸린다.박정호 SK텔레콤 사장은 "2020년은 SKT와 ICT 패밀리사 전체가 가시적인 성장을 통해 기업 가치를 제대로 인정받고, 대한민국 ICT 혁신의 주축이 될 것이다"고 말했다.그러면서 "이를 위해 모든 조직을 5G 및 New ICT 각 사업 실행에 적합하게 강하고 효율적인 체계로 재편한다"고 덧붙였다.이날 SK텔레콤은 5G 및 New ICT 사업의 성장을 위해 빠르고 효율적인 체계로 조직을 정비했다.우선 `MNO`와 `New Biz`를 각각 최적화해 지원하는 이원화 체계를 도입한다.5G를 중심으로 산업과 시장을 선도하고 있는 기존 통신 사업과 새롭게 시장을 만드는 New ICT 사업을 양대 축으로 지원 체계를 갖추는 것이다.`Corp1센터`는 MNO사업을 지원하고, `Corp2센터`는 New Biz를 지원한다.각 센터는 독립적인 권한과 책임을 갖고 담당 사업 영역에 최적화된 경영 계획, 예산, 채용 및 평가 체계를 설계·운영한다.기술 조직은 현재 분산 운영 중인 AI센터, ICT기술센터, DT센터의 사업별 기술지원 기능을 `AIX센터`로 통합한다.인공지능(AI)이 모든 사업의 핵심으로 기능하도록 한다는 게 SK텔레콤의 설명이다.또 데이터 통합 관리 기능과 이를 위한 데이터 및 IT 인프라 기능을 함께 수행하는 CIO 조직을 둔다.SK텔레콤은 ICT패밀리 및 SK그룹 차원의 디지털 트랜스포메이션 이끌도록 한다는 계획이다.한편 SK텔레콤은 성장 가능성이 높은 `디지털 광고`, `게임`, `클라우드` 전담 조직을 별도로 신설한다.ICT패밀리사의 통합 광고사업을 수행할 `광고/데이터 사업단`, 게임 및 클라우드 사업을 추진할 `클라우드게임 사업담당`과 `에지클라우드 사업본부`를 신설한다.이들 사업은 SK텔레콤이 차기 핵심 사업으로 집중 육성할 방침이다.아울러 SK텔레콤은 전사 차원의 핵심 사안에 대해 CEO의 의사결정을 지원하는 `CIDO`를 새롭게 만들었다.의사결정 기구인 CapEx/OpEx위원회, 투자심의위원회, 서비스위원회 등 3대 위원회도 운영한다.SK텔레콤은 수평적 소통과 빠른 실행을 위해 임원 조직 체계를 3단계 이하로 대폭 축소하는 등 조직을 정비한다.이에 따라 `MNO사업부`는 산하 사업단과 센터 조직을 본부 단위로 재편한다.예를 들어 `사장 - 사업부 - 사업단 - 그룹`으로 구성된 체계를 `사장 - 사업부 - 본부`로 간소화하는 식이다.ICT 패밀리사 역시 임원부터 대표까지 의사결정 구조를 3단계 이하로 축소한다.박정호 사장은 "지난 3년간 국내 1등 통신사에서 대한민국을 대표하는 ‘New ICT 기업’으로 체질 개선을 이루었다"고 설명했다.그러면서 "내년부터 ICT패밀리사 모두의 고른 성장으로 글로벌 기업과 어깨를 나란히 하는 `글로벌 New ICT 기업`으로 자리매김하겠다"는 포부를 밝혔다.이지효기자 jhlee@wowtv.co.krⓒ 한국경제TV, 무단 전재 및 재배포 금지