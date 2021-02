'2021 월드IT쇼' 열립니다

4월 21~23일 서울 코엑스

국내 최대 정보통신기술(ICT) 전시회인 ‘2021 월드IT쇼(WIS)’가 오는 4월 21일부터 23일까지 사흘간 서울 코엑스에서 열립니다.‘The New Normal, make IT yours!’(뉴노멀 시대, 당신의 것으로 만들어라!)를 주제로 한 이번 전시회는 인공지능(AI), 사물지능(AIoT), 5세대(5G), 사물인터넷(IoT), 자율주행, 스마트홈, 디지털헬스, 로봇, 드론, 마이크로 LED TV, 롤러블 TV, 전기자동차 등과 관련한 최첨단 신기술·신제품을 소개합니다. 글로벌 ICT기업, 주요 통신사, 국내 대표 중견·중소기업, 정보통신 관련 공공기관, 단체 등이 참가합니다.‘ICT에 의해 앞당겨진 미래의 삶(Future Life Accelerated by ICT)’이란 주제로 ‘글로벌 ICT 전망 콘퍼런스’와 글로벌 빅바이어 초청 ‘온라인 수출구매상담회’도 함께 열립니다.사회적 거리두기가 강화되면 오프라인과 디지털(버추얼) 전시회를 동시에 열 예정입니다.3월 12일(02)360-4517www.worlditshow.co.kr과학기술정보통신부산업통상자원부한국무역협회 전자신문사 코엑스 케이훼어스 한국정보통신진흥협회