그룹 유나이트 /사진=브랜뉴뮤직 제공

그룹 유나이트(YOUNITE)가 컴백한다.유나이트는 31일 오후 6시 세 번째 EP '유니온(YOUNI-ON)'을 발매한다.'유니온'은 데뷔 앨범 '유니버스(YOUNI-BIRTH)'와 두 번째 EP '유니크(YOUNI-Q)'에 이어 '유 앤 아이(YOU & I)' 3부작 시리즈를 마무리하는 앨범이다. 데뷔곡 '1 of 9'에서 귀엽게 서로를 골라달라던 소년들이 이번 타이틀곡 '배드 큐피드(Bad Cupid)'에서는 "넌 내게 반할걸"이라고 당당하게 외치는 성장 서사를 그려냈다.타이틀곡 '배드 큐피드'는 한번 듣기만 해도 뇌리에 꽂히는 강렬한 비트와 귓가에 속삭이는 듯한 중독적인 후렴구가 돋보이는 힙합 댄스 곡이다.지난 '에비에이터(AVIATOR)' 뮤직비디오 쿠키 영상에서 멤버 시온이 누른 'ON' 버튼으로 인해 완전히 새로운 모습으로 다시 태어난 유나이트의 매력이 공개될 예정. 지난 앨범에서는 볼 수 없었던 멤버들의 치명적인 매력과 강렬한 퍼포먼스를 선보일 것으로 기대를 모으고 있다.이 외에도 우리만의 시간이 왔음을 당당히 알리며 앨범의 포문을 여는 '타임즈 업(Time's Up)', 방심하는 순간 불가항력처럼 서로에게 이끌리게 됨을 노래한 유니크한 힙합 트랙 '파워(Power)', 곧 찾아올 정점을 위해 마지막 1%를 채워보자는 강렬한 신스 팝 트랙 '99%', 신나는 리듬 위에 거침없이 달려 나가자는 메시지를 담은 레트로 신스 팝 트랙 '펌프 유어 스니커즈(Pump Your Sneakers)', 리더 은상이 YOUNIZ, 그리고 YOUNITE 멤버들을 위해 완성한 팬송 '베스티(Bestie)'까지 여섯 트랙이 수록됐다.김수영 한경닷컴 기자 swimmingk@hankyung.com