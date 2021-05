엠카운트다운, 뮤직뱅크, 쇼 음악중심, 인기가요 (사진=방송캡처)

걸그룹 공원소녀(GWSN)가 컴백 첫 주 활동을 성공적으로 마무리했다.공원소녀(서령, 서경, 미야, 레나, 앤, 민주, 소소)는 지난 27일 Mnet '엠카운트다운'을 시작으로 KBS2 ‘뮤직뱅크’, MBC '쇼! 음악중심', SBS '인기가요'까지 각 방송사 음악프로그램에 출연해 컴백 스테이지를 꾸몄다.지난 26일 다섯 번째 미니앨범 ‘THE OTHER SIDE OF THE MOON (디 아더 사이드 오브 더 문)’을 발매하며 약 1년 1개월 만에 컴백한 공원소녀는 음악방송 출연을 통해 타이틀곡 ‘Like It Hot (라이크 잇 핫)’ 무대를 처음으로 선보였다.공원소녀는 매 무대 한층 더 업그레이드된 비주얼과 퍼포먼스로 강렬한 인상을 남겼다. 이와 함께 타이틀곡 ‘Like It Hot’ 특유의 몽환적인 느낌에 걸맞은 독보적인 콘셉트 소화 능력을 뽐내며 보는 이들의 눈과 귀를 동시에 만족시켰다.공원소녀의 ‘Like It Hot’ 무대를 본 네티즌들은 “노래, 안무, 의상, 헤어까지 모두 찰떡이다. 믿고 보는 공소”, “오늘 무대도 정말 예쁘다”, “공원소녀 콘셉트, 노래, 멜로디 다 특징 있고 너무 좋다”, “컴백할 때마다 발전하는 게 매번 놀랍다” 등의 호평 댓글을 남겼다.컴백 1주차 활동을 성공적으로 마무리한 공원소녀는 계속해서 음악방송 출연 및 다양한 콘텐츠를 통해 팬들과 활발한 소통을 이어갈 예정이다.한편 공원소녀의 미니 5집 ‘THE OTHER SIDE OF THE MOON’은 ‘달의 뒷면’이라는 메인 콘셉트로 말하지 못했던 ‘나’의 내면의 감정들과 내 안의 수많은 ‘나’의 모습들을 다양한 스타일과 이야기로 음악에 담아냈다. 이번 앨범은 발매 직후 국내외에서 좋은 반응을 얻고 있으며 미국, 영국, 캐나다 아이튠즈 K-POP 앨범 차트에서 1위를 차지했다.이준현 한경닷컴 연예·이슈팀 기자기사제보 및 보도자료 hub@hankyung.com