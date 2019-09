미 빌보드, SuperM 론칭 집중조명

"K팝에서 가장 인상적인 라인업"

SuperM 빌보드 집중조명 /사진=SM 제공

미국 음악 전문 매체 빌보드(Billboard)가 그룹 SuperM을 집중 조명했다.빌보드는 지난 27일(현지 시간) 공식 홈페이지를 통해 "SuperM은 왜 'K팝 어벤저스'라고 불리는가(Why SuperM Is Being Touted as K-Pop's Avengers)"라는 제목의 기사를 올렸다.매체는 먼저 "SuperM은 SM에서 가장 성공했으며 여전히 활동하고 있는 그룹의 일곱 멤버들로 이뤄진 보이 밴드로, 최근 K팝에서 가장 인상적인 라인업이다"라고 SuperM에 대해 소개했다.이어 "SuperM의 소속사이자 지난 1995년 이수만 프로듀서가 설립한 SM엔터테인먼트라는 이름만 들어도 고개를 끄덕이게 된다"라며 "SM은 설립 이후부터 아시아에 이어 미국까지 K팝을 확장시켰다"라고 소속사에 대한 설명을 이어갔다.SuperM의 프로듀싱을 맡은 이수만 총괄 프로듀서의 이력에 대해서도 자세히 설명했다. 빌보드는 "캐피톨 CEO인 스티브 바넷은 SuperM이 미래 유산(legacy)의 일부라고 말했으며, 이수만 프로듀서에 대해서는 'K팝의 대부'라고 불렀다"라며 이 프로듀서의 이력에 대해서도 자세히 설명했다.그러면서 "SuperM은 블록버스터급 라인업으로, 미국 시장 내 K팝의 주류를 선도하려는 SM의 시도다"라고 조명해 눈길을 끌었다.SuperM은 샤이니 태민, 엑소 백현과 카이, NCT 127 태용과 마크, 중국 그룹 WayV 루카스와 텐 등 7명의 뛰어난 아티스트가 뭉친 연합팀으로, 론칭 소식만으로 빌보드 '소셜 50' 차트에 2위로 데뷔해 글로벌 팬들의 뜨거운 관심을 입증했다.한편 SuperM은 10월 4일 첫 미니앨범 'SuperM'을 월드와이드 공개한다.최민지 한경닷컴 객원기자 newsinfo@hankyung.com