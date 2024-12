[이진섭의 음(音)미하다]



“Impossible is Nothing

Challenge is Everything.”



[테일러 스위프트 : 디 에라스 투어] N차 관람 후기



'디 에라스 투어'로 테일러만의 유일하고 독보적 가치 증명

미국 역사상 가장 많은 관객 (1,000만 명 이상) 동원한 아티스트 등극

[Taylor Swift : The Eras Tour]가 남긴 것들

The End is The Beginning is The End

테일러 스위스트 / 출처. 한경DB

Big Reputation… 숫자로 본 '디 에라스 투어'

[테일러 스위프트 : 디 에라스 투어] 공연 Behind the Scene / 사진. © 이진섭

N차 관람 리얼 후기

'디 에라스 투어'의 비싼 티켓 가격에 대처하는 직장인의 전략과 솔루션

도쿄 돔에서 열린 [테일러 스위프트 : 디 에라스 투어] / 사진. © 이진섭

… Ready For It?

149회의 공연, 단 한 번의 지각도 없었던 아티스트

화면에 등장하는 시계와 함께 더스티 스프링필드의 노래 'You Don’t Own Me'가 흘러나오면 공연이 시작된다 / 사진. © 이진섭

싱가포르 스타디움에서 열린 [테일러 스위프트 : 디 에라스 투어] / 사진. © 이진섭

[테일러 스위프트 : 디 에라스 투어] VIP 머천다이즈 / 사진. © 이진섭

"It’s been a long time...”

앵콜이 필요 없는 공연

평균 약 45곡 공연, 평균 러닝 타임 3시간 15분, 빠른 무대전환

러닝머신에서 매일 뛰면서 노래하는 트레이닝의 결과

아르헨티나서 투어 공연하는 테일러 스위프트 (부에노스아이레스 AP=연합뉴스)

Anti-Hero

우주최강 아티스트가 보여준 품격

공연을 마치고 인사하는 테일러 스위프트 / 사진. © 이진섭

