DePIN, 웹3를 현실 세계로 가져오다

By Leonard Dorlöchter, co-founder of peaq and EoT Labs여러분은 이 글을 보여주고 있는 기기를 정말로 소유하고 있다고 생각하시나요?물론 스마트폰, 노트북, 태블릿을 ...