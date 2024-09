"AI 빼면 대부분이 침체"…심각한 IT기업 착시효과

엔비디아, 마이크로소프트(MS) 등 인공지능(AI) 관련 수혜주로 인해 일반 정보기술(IT) 업체의 부진이 가려졌다는 진단이 나왔다. ‘AI 열풍’으로 빅테크 주가가 급등하면서 IT업계 전반에 ‘착시 현상’이 나타나고 있다는 지적이다.9일(현지시간) 파이낸셜타임스(FT)에 따르면 AI를 주력으로 하지 않는 IT 업체들은 2022년 나스닥지수가 30% 이상 추락하기 전 주가 수준을 회복하지 못하고 있다. 블랙록은 “IT업계에서 AI를 빼면 특별히 주목받고 있는 부분이 없다”며 “상당수 IT 업체가 아직 침체 상태이며 성장한 것은 AI뿐”이라고 지적했다. 소프트웨어, IT 컨설팅, 전자장비 생산 등 전통적인 IT 분야는 여전히 어려움을 겪고 있다는 의미다.시장 수요가 약해진 가운데 코로나19 팬데믹 기간에 벌인 과도한 사업 확장과 재고 축적에 따른 후유증으로 일반 IT 업체들은 고전을 면치 못하는 실정이다. AI의 급격한 성장으로 투자 쏠림이 나타나 제대로 투자자조차 확보하지 못하고 있다.최근 소규모 IT 업체의 성장은 크게 둔화하고 있다. 블룸버그 데이터에 따르면 S&P500 IT지수 그룹은 지난 12개월 동안 매출 증가율이 평균 6.9%에 그쳤다. 과거 5년 평균은 10%였다. 주당순이익도 12개월 평균 증가율이 16%로 지난 5년 평균(21%)을 밑돌았다.이런 현상은 소형주 지수에서 더욱 두드러진다. 러셀2000에서 IT 부문은 올 2분기 매출이 지난해 같은 기간에 비해 6.1% 감소해 전체 업종에서 두 번째로 저조한 성과를 나타냈다.올 하반기 들어 ‘AI 열풍’이 식고 있다는 분석도 있다. 투자자들의 관심이 기존 빅테크에서 금융 등으로 이동할 것이란 전망이다. 토니 왕 티로우프라이스 매니저는 “지