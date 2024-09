오늘은 '자원순환의 날'…지속가능한 소비문화 선도하는 번개장터

올여름 전례 없는 폭염과 열대야가 지속되는 등 기후위기가 현실로 다가오면서 탄소 저감과 자원의 효율적 사용에 기여하는 지속가능성의 중요도가 더욱 높아지는 분위기다.국제연합(UN)은 전 세계 탄소 배출량의 약 8~10%가 패션 산업의 생산부터 유통, 폐기 전 과정에서 발생한다고 밝혔다. 또한 환경부에 따르면 국내에서 매년 버려지는 옷들은 지난 2022년 기준 11만여t 달하는 것으로 나타났다. 이에 탄소배출 감소를 위해 정부·기업·소비자 등 전방위적인 노력이 필요하다는 지적이 나오고 있다.환경부는 2009년부터 지구환경 보호와 재활용의 중요성을 알리기 위해 매년 9월 6일을 ‘자원순환의 날’로 제정했다. 이 날을 통해 범국민적으로 △자원 절약 △재활용 △폐자원의 에너지화 등 자원순환의 중요성을 강조하면서 민간기업·소비자 등과의 참여와 협력을 증진하고 있다.이렇듯 환경 보호에 대한 인식이 점차 높아지고 있는 가운데 자원의 선순환에 일조하며 지속가능한 소비를 선도하는 번개장터의 행보가 주목받고 있다. 패션 중심 중고거래 플랫폼 번개장터는 지난해부터 오프라인 플리마켓을 개최하며 세상 모든 물건의 가치가 순환하는 ‘지속 가능한 소비’ 문화 조성에 주력하고 있다. 2023년 4월 첫 오프라인 플리마켓 'SECONDHAND IS THE NEW BLACK'을 시작으로 패션 매거진과 인플루언서, 빈티지숍 등과 협업을 통해 매달 ‘번개 플리마켓’을 활발히 진행 중이다. 올 4월에는 지구의 날을 기념해 국내 대표 패셔니스타(공효진·엄지원·최수영) 3인과 함께 ‘번개 플리마켓’을 개최해 나만의 취향을 지키면서 환경을 생각하는 ‘무해