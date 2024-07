빅데이터·AI로 무장한 엔카닷컴…"국내 1위 중고차 슈퍼앱 도약"

연간 120만대 매물 등록

누적 1500만대 빅데이터 보유



AI로 개인 맞춤형 차량 추천

신뢰도 높은 시세 확인 가능



"자동차 거래·진단·금융 등

앱 하나로 모든 서비스 제공"

○누적 1500만 대 빅데이터

○개인 맞춤형 매물 추천

○‘국내 1등 중고차 슈퍼 앱’ 도약 목표

국내 중고차 시장 성장에 따라 유입 고객 확보를 위한 플랫폼 역량과 서비스 경쟁력이 중요해지고 있다. 엔카닷컴은 중고차 거래를 고려하는 소비자라면 한 번쯤 필수로 방문하게 되는 앱이다. 관련 앱 중 사용률 1위이며 누적 다운로드 수는 1400만 회를 기록하고 있다.엔카닷컴은 변화하는 시장 환경에 발맞춰 빅데이터와 인공지능(AI) 등 정보기술(IT)을 활용해 새로운 기능과 서비스를 확장해 나가며 ‘국내 1등 중고차 슈퍼 앱’으로 평가받고 있다.중고차는 공산품과 달리 ‘일물일가(一物一價)’ 상품이다. 같은 차종과 모델이어도 차량 컨디션에 따라 가격이 모두 다르다. 게다가 중고차 시장은 전통적으로 ‘레몬마켓’이라고도 불린다. 판매자와 소비자 간 정보 비대칭성이 존재한다. 이 때문에 소비자의 차량 탐색과 선택 과정이 더 신중하고 길다.이런 중고차 시장에서 엔카닷컴은 차량 상태에 대한 정확하고 객관적인 정보를 제공하고 슈퍼 앱으로서 거래 서비스를 고도화하는 핵심 키로 ‘빅데이터’에 주목했다.엔카닷컴에는 한 해 국내 중고차 거래의 40% 수준인 연간 120만 대의 매물이 등록된다. 지난해 플랫폼을 거쳐간 차량만 누적 약 1500만 대에 달한다. 이 같은 압도적인 매물 빅데이터를 보유한 국내 플랫폼 기업은 엔카가 유일하다.방대한 거래 데이터와 이를 적용한 AI 등 IT 기술은 플랫폼 운영과 다양한 서비스를 개발하고 업데이트하는 데 중추적인 역할을 하고 있다고 엔카는 강조하고 있다. 이를 통해 고객의 중고차 탐색 과정의 편의성 강화와 함께 차별화된 거래 경험을 제공할 수 있어서다.최근 엔카닷컴은 빅데이터를 활용해 다채로운 중고차 탐색과 선택을 할 수 있는 기능을 선보였다. 모바일 메인 홈에 고객이 나에게 맞는 차량을 쉽게 찾을 수 있도록 개인 맞춤형 추천 영역을 강화한 것이다. AI가 고객이 검색 및 조회한 차량을 기반으로 추천 차량을 알려줄 뿐만 아니라 나와 비슷한 사용자의 선호 차량을 보여준다.지역·연령·성별 기반 베스트 모델을 분석한 ‘가장 많이 본 차량’, 소비자의 관심도가 높은 ‘인기 상승 TOP 모델’ 등 중고차 트렌드도 제공한다. 이외에 고객이 찜하거나 최근 본 매물도 홈 화면에서 바로 확인할 수 있도록 개편했다.시장가에 가장 가까운 신뢰도 높은 시세를 확인할 수 있는 ‘엔카시세’와 차량 상태와 검색 수, 구매 문의 수 등을 토대로 판매 가능성을 분석하고 경쟁 차량 대비 적정 시세를 알려주는 ‘시세 리포트’도 빅데이터를 활용해 보여준다. 신차 출고 정보, 소유자 변경, 보험 처리, 정비 수리, 자동차 검사 내용 등 10여 개 이상의 주요 정보를 확인할 수 있는 ‘차량 이력 정보’ 서비스도 데이터를 기반으로 운영하고 있다.AI 기술을 중고차 진단 과정에 적극 활용하고 있다. 엔카가 자체 개발한 ‘모바일 진단 AI’ 기술은 차량 진단 시 차량 내·외부 사진만으로 번호판, 옵션, 주행거리, 세부 모델 등의 정보를 AI가 자동 판별해 진단 정확도와 신뢰도를 더욱 높인다는 평을 듣고 있다.엔카닷컴은 중고차 거래부터 진단, 금융, 콘텐츠, 광고 서비스 등까지 하나의 앱으로 해결할 수 있는 국내 유일의 ‘중고차 슈퍼 앱’으로 나아간다는 목표다. 이에 따라 '모바일 퍼스트' 기조하에 IT/개발 조직 강화와 IT 인프라 구축 등에 집중하고 있다.엔카닷컴 관계자는 “엔카닷컴은 압도적인 데이터와 IT 역량, 그리고 거래 서비스 고도화로 모든 자동차 라이프를 아우르는 1등 슈퍼 앱으로 더욱 공고히 하고자 한다”며 “중고차를 거래할 때 엔카 모바일 앱이 지도 역할을 할 수 있도록 생태계를 조성해 나갈 것”이라고 말했다.김진원 기자 jin1@hankyung.com