"금융에도 AX 혁신을"⋯︎KT DS, '2024 금융 IT 컨퍼런스' 개최

KT그룹의 정보기술(IT) 서비스 전문기업 KT DS가 18일 서울 그랜드 인터컨티넨탈 파르나스 호텔에서 '금융의 미래를 결정하는 인공지능전환(AX) 혁신'을 주제로 금융 분야 관계자 및 소비자와 함께 금융 IT 콘퍼런스를 개최했다고 이날 밝혔다.KT DS는 이번 행사에서 △Gen AI 시대 효율적인 서비스 개발 방법론 △금융권 코어 현대화 및 생성형 인공지능(AI) 도입 방안 등 기술 트렌드를 소개하고, △AX를 향한 금융권 프로젝트의 여정 △AX 성공을 위한 필수 솔루션 등 금융 분야에 적용할 수 있는 AX 전략과 인사이트(Insight)를 참석자들에게 제시했다.이번 IT 콘퍼런스에서는 '하나은행의 퍼블릭 클라우드 구축 사례', '신한은행의 AI 모델 개발을 위한 서비스 플랫폼 구축 사례', '애큐온저축은행 차세대 시스템 구축 사례' 등 실제 KT DS가 수행한 금융 AX 전환 사례가 소개됐다.오인택 KT DS DX 사업본부장은 "금융권의 AX는 브랜드 가치를 향상하고 구성원의 AI 접근성을 강화해, 효과적인 시장 대응력을 얻을 수 있다"며 "다양한 AX 역량과 대형 시스템통합(SI) 수행 경험을 바탕으로 금융권 AI, 클라우드(Cloud) 전환과 차세대 사업 구축을 성공적으로 이끌었다"고 전했다.또한 금융 AX를 위한 KT DS의 자체 솔루션도 소개됐다. △거대언어모델(LLM)을 활용한 AI 앱을 쉽고 빠르게 만들 수 있는 AI 활용 플랫폼 '아이온유(AI:ON-U)', △단순 반복적인 수작업 금융업무를 자동화하는 AI 결합 RPA 솔루션 '앤트봇(AntBot)', △일반 사용자부터 전문가까지 신속하고 편리하게 AI 모델을 개발하고 운영할 수 있는 플랫폼인 '에이아이센트로(AICentro)', △마이데이터부터 마이크로서비스아키텍쳐(MSA)까지 즉각적인 응용프로그램인터페이스(API) 연동을 제공하는 API 게이트웨이 솔루션 '비스트(BEAST)' 등이 소개되었다.이상국 KT DS 대표는 "IT가 AX와 DX라는 무기를 장착하고 진화해 나가면서 금융 비즈니스에서 IT는 혁신적인 금융 서비스를 열어주는 열쇠가 되었다"며 "KT DS는 다양한 AX 역량과 축적된 금융사업 경험을 바탕으로 신뢰할 수 있는 금융 IT 혁신의 동반자가 되겠다"고 밝혔다.유지희 한경닷컴 기자 keephee@hankyung.com