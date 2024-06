[포토] '2024 그린수소 글로벌 포럼 with 글로벌 분산에너지 포럼' 개막

17일 서귀포시 제주국제컨벤션센터에서 열린 '2024 그린수소 글로벌 포럼 with 글로벌 분산에너지 포럼' 개막식에 참석한 김상협 대통령직속 탄소중립녹색성장위원회 공동위원장(앞줄 왼쪽 여섯번째 부터), 오영훈 제주도지사, 최남호 산업통상자원부 차관 등이 기념촬영하고 있다.제주도와 산업통상자원부가 공동주관하는 이번 포럼은 ‘지속가능한 청정수소, 혁신으로 나아가는 글로벌 동행’을 주제로 오는 19일까지 진행된다.'2024 그린수소 글로벌 포럼'에는 10개국, 60개 기관 및 기업의 수소에너지 분야 전문가 88명이 12개 세션에 걸쳐 제주도의 에너지대전환을 통한 탄소중립 실현과 대한민국 탄소중립 선도모델을 만들어가기 위한 정책, 산업, 협력방안 등을 모색한다.오영훈 제주지사가 17일 서귀포시 제주국제컨벤션센터에서 열린 '2024 그린수소 글로벌 포럼 with 글로벌 분산에너지 포럼' 개막식에 참석해 개회사를 하고 있다.최남호 산업통상자원부 차관이 17일 서귀포시 제주국제컨벤션센터에서 열린 '2024 그린수소 글로벌 포럼 with 글로벌 분산에너지 포럼' 개막식에서 환영사를 하고 있다.김상협 대통령직속 탄소중립녹색성장위원회 공동위원장이 17일(월) 서귀포시 제주국제컨벤션센터에서 열린 '2024 그린수소 글로벌 포럼 with 글로벌 분산에너지 포럼' 개막식에서 축사를 하고 있다./ 제주특별자치도 제공