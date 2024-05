한경바이오인사이트 Vol.44 - 2024년 5월호

한경바이오인사이트 Vol.44 - 2024년 5월호 [MONTHLY FIGURES] 숫자로 보는 제약·바이오산업 주요 이슈와 트렌드 [BIO NEWS UP-TO-DATE] 국내 바이오산업 관련 소식 업데이트OPINION [배진건의 바이오 산책] 혁신적 비만 치료 물질 GLP-1의 새로운 가능성 [김선진의 바이오 뷰] 소시오패스 vs 사이코패스BIO INSIDE [김태억의 빅파마로 가는 길] 글로벌 바이오파마에서 빅파마로 진입하는 버텍스 [질병 메커니즘의 이해] 미생물 EV 의학 여섯 번째 이야기 : ‘우리는 어떻게 늙을까?’ 생로병사의 비밀 - 1편 [원리버의 바이오 BuYo!] 옥석 가리기 끝, 제약·바이오 반등은 언제 오나?COVER STORY [Cover story – Intro] 질병 단백질 소멸시키는 사냥꾼 ‘TPD’ … “표적 분해로 난치병 정복” [Cover story – OVERVIEW] TPD, 표적 단백질 분해를 통한 새로운 개념의 신약개발 플랫폼 [Cover story – NOW] NOW Degradation, 프로탁과 분자접착제의 임상개발 [Cover story – NEXT] 차세대 표적단백질분해(TPD) 기술의 등장 [Cover story – FOCUS] DAC, TPD와 ADC의 만남 [Cover story – MARKET] TPD 선점을 향한 경쟁…“죽음의 키스로 단백질을 없애다” [Cover story – COMPANY ❶] 동아에스티 “TPD와 ADC 시너지, DAC 개발 기대” [Cover story – COMPANY ❷] 대웅제약 “내년 프로탁 유망 타깃 파이프라인 공개 목표” [Cover story – COMPANY ❸] 유빅스테라퓨틱스 “국내 최초 프로탁 글로벌 임상, 기술수출 자신” [Cover story – COMPANY ❹] 업테라 “프로탁 퍼스트 인 클래스 개발, 조기 기술이전 목표” [Cover story – COMPANY ❺] 오토텍바이오 “세계 최초 TPD 오토텍 개발… CNS 질환 정복 도전” [Cover story – COMPANY ❻] 이피디바이오 “mRNA를 활용한 TPD, 국내 최초 바이오프로탁”COMPANY [애널리스트가 만난 CEO] 큐로셀 “내년 본격적인 CAR-T 매출 나올 것” [핫 컴퍼니 ①] 디앤디파마텍 “파킨슨병 신약에서 먹는 비만약 개발사로 대변신” [핫 컴퍼니 ②] 신테카바이오 “딥매처 서비스 대상 확대해 ‘한국판 슈뢰딩거’로 거듭나겠다” [핫 컴퍼니 ③] 소마젠 “임상 유전체 검사, 올해 美 병원서 서비스 시작할 것” [스타트업] 비밀병기 모인 큐리에이터, MPS로 신약개발과 질병모델 개발 나설 것 [파이프라인 집중분석] 보로노이 “비소세포폐암 환자 중 80%는 뇌전이…우리 약이 희망 될 것” [헬스케어 프런티어] 에버엑스 “스마트폰 하나로 재활치료 영역 판 바꾼다”ISSUE & PEOPLE [이슈 분석 ① VIEW] 첫 치료제 나온 폐동맥고혈압, 새로운 치료제 개발이 필요한 이유 [이슈 분석 ② INTERVIEW] 자이메디, ‘퍼스트 인 클래스’ 폐동맥고혈압 치료제 개발에 도전장 [연구실에서 찾은 차세대 신약] 알츠하이머 치매 신약 ‘아밀로이드 베타 항체치료제’의 실과 허INVESTMENT [이달의 추천종목] 올리고 CDMO 선점 노리는 에스티팜 [종목 분석 ①] 소형 바이오텍의 희망, 이수앱지스 [종목 분석 ②] 비올, 미국 홀린 마이크로니들 RF 강자…중국 진출도 성공 [이달의 IPO ①] 하스, 치과 치료용 수복 소재로 70개국 수출 [이달의 IPO ②] 씨어스테크놀로지, AI 판독과 착용형 의료기기 활용한 디지털 헬스케어 솔루션 [투자 라운지] 데일리파트너스 “바이오·금융 양대 축으로 고령화시대 투자 시너지 낼 것”GLOBAL [글로벌 핫뉴스] 부작용 벗고 기능 더하는 GLP-1 [해외 바이오 기업] 다시 도약하는 CDMO 최강자, 론자 [구영권의 글로벌 바이오헬스케어 투자 브리핑] 미라도르 4억 달러 유치…알루미스 2.59억 달러 조달 [해외 통신원 리포트 – 중국] 성장 중인 중국 바이오의약품 시장, 현황 및 전망 분석 [해외 통신원 리포트 – 일본] 日 서브바이오파마, 종양 용해성 바이러스 이용한 유전자 치료 목표 [한상춘의 세계경제 읽기] 원·달러 환율, 1400원 시대로 들어서나?CONSULTING [이여원 변호사의 법률 스터디] 벤처기업 인재 유치를 위한 새로운 인센티브 : 성과조건부 주식(RSU) 도입 [바이오 CFO 길라잡이] 상장 바이오 기업 감사보고서 분석 및 시사점